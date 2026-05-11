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Directive 8020 : A Dark Pictures Game
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name : Directive 8020 : A Dark Pictures Game
platform : PC
editor : N.C
developer : Supermassive Games
genre : Narration
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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nicolasgourry
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nicolasgourry
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Que vaut The Dark Pictures Anthology : Directive 8020 ?




IGNFrance 9/10
Directive 8020 jongle habilement entre ADN Supermassive et volonté de délivrer un gameplay qui commence à avoir de la consistance. La paranoïa constitue le moteur de ce voyage qui bénéficie d’une qualité de plume indéniable. Les ajouts de mécaniques impliquent vraiment le joueur qui ne visionne plus mais participe réellement, vit ce trip horrifique sci-fi. Même si la technique présente quelques impairs, ce premier épisode de la nouvelle saison de A Dark Pictures met la barre haute pour la suite. Directive 8020 s’impose comme l’un des meilleurs Supermassive à ce jour, sûrement le plus ambitieux et complet. Comme quoi, un studio peut réussir à renouveler sa formule sans en trahir l’héritage pour lui donner un nouvel élan.

Gameblog 7/10
Directive 8020 ne sera peut-être pas la révolution que certains espéraient, mais il s’impose tout de même comme une évolution intéressante de la formule The Dark Pictures. Avec ce nouveau titre, Supermassive Games tente des choses, expérimente, et nous offre ainsi une aventure accrocheuse sur le plan narratif, mais dont le gameplay souffre malheureusement d’une approche bien trop scolaire. Cela n’en reste pas moins un bon jeu pop-corn malgré tout, qui plaira certainement aux amateurs du genre et aux fans d’expériences horrifiques un peu goofy.

JV 14/20

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    tynokarts, icebergbrulant
    posted the 05/11/2026 at 07:00 PM by nicolasgourry
    comments (6)
    taiko posted the 05/11/2026 at 07:14 PM
    IGN distribue les bonnes notes aux jeux indés moyens...
    kakazu posted the 05/11/2026 at 07:25 PM
    Les notes vont des très bon à moyen. Pas évident de savoir
    fritesmayo76 posted the 05/11/2026 at 07:26 PM
    taiko Et encore, Mixtape j'appelle pas ça un jeu vu le "gameplay"
    icebergbrulant posted the 05/11/2026 at 07:33 PM
    Préco depuis pas mal temps, je testerai tout ça en fin de semaine
    pcverso posted the 05/11/2026 at 08:00 PM
    J'hésite à le prendre demain ou attendre .
    osiris67 posted the 05/11/2026 at 08:25 PM
    Le cast horrible donne tout sauf envie d’y jouer.
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