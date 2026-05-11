Salut, Clear River Games viens d'annoncer 1 nouvelle compilation de Shmup Toaplan et c'est M2 qui s'occupera des portages. Ça sort sur Swith et PS4 en démat et physique le 29 Aout prochain.Les acheteurs de la version physique, auront le droit à des jeux bonus en dlc.COMPLETE LIST OF GAMESHisho Same (Japan, Arcade)Flying Shark (Worldwide, Arcade)Sky Shark (United States, Arcade)Same! Same! Same! (Japan, Arcade)Same! Same! Same! (Japan, Arcade, 2P version)Fire Shark (Worldwide, Arcade)Teki-paki (Free DLC)DLC INCLUDED IN THE PHYSICAL EDITIONSky Shark (NES)Same! Same! Same! (Japan, Mega Drive)Fire Shark (Genesis)Warnder no Mori (Japan, Arcade)Wardner (Worldwide, Arcade)Pyros (United States, Arcade)Wardner no Mori (Famicom Disc System, Japanese language only)Includes Flying Shark (1987), Fire Shark (1989), and Wardner (1987)!Super Easy or Arcade Challenge? New bonus modes for every skill level!Enjoy the free DLC game Teki-Paki!In-game voice: -In-game text: English# of players: 1-2Toaplan Arcade Garage: Flying Fire Shark