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Toaplan Arcade Garage: Flying Fire Shark
Salut, Clear River Games viens d'annoncer 1 nouvelle compilation de Shmup Toaplan et c'est M2 qui s'occupera des portages. Ça sort sur Swith et PS4 en démat et physique le 29 Aout prochain.

Les acheteurs de la version physique, auront le droit à des jeux bonus en dlc.

COMPLETE LIST OF GAMES
Hisho Same (Japan, Arcade)
Flying Shark (Worldwide, Arcade)
Sky Shark (United States, Arcade)
Same! Same! Same! (Japan, Arcade)
Same! Same! Same! (Japan, Arcade, 2P version)
Fire Shark (Worldwide, Arcade)
Teki-paki (Free DLC)

DLC INCLUDED IN THE PHYSICAL EDITION
Sky Shark (NES)
Same! Same! Same! (Japan, Mega Drive)
Fire Shark (Genesis)
Warnder no Mori (Japan, Arcade)
Wardner (Worldwide, Arcade)
Pyros (United States, Arcade)
Wardner no Mori (Famicom Disc System, Japanese language only)
Includes Flying Shark (1987), Fire Shark (1989), and Wardner (1987)!
Super Easy or Arcade Challenge? New bonus modes for every skill level!
Enjoy the free DLC game Teki-Paki!
In-game voice: -
In-game text: English
# of players: 1-2

Toaplan Arcade Garage: Flying Fire Shark

ClearRiverGames - https://shop.clearrivergames.com/collections/toaplan-arcade-garage-flying-fire-shark
    tags : m2 toaplan flying shark fire shark
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    stardustx, torotoro59
    posted the 05/11/2026 at 04:56 PM by momotaros
    comments (4)
    stardustx posted the 05/11/2026 at 05:04 PM
    Ils vont aussi ressortir Tiger Heli et ça ça me fait mal au cul vu que j'avais acheté la version LRG...

    https://www.amazon.fr/Toaplan-Arcade-Garage-Kyukyoku-Tiger-Heli/dp/B0GZQ4Z5P1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=VC7VKTWHGT65&dib=eyJ2IjoiMSJ9.IMLA1jsUfDFKqSyYAUzJ-14y3yvMZYF0US_WoQZ_fCACA30R7HCXo9JqV9JpRhr9A_gnExbugf2-KD7ipzkiUGvmz_wR6iGdi678Wvt4Qv3wwYitE56_16n2oFQAYqH5CFPcx7URCAfp_TMXFB0klw.zOmUizCqTXhF7rX9KSRM0n7XtkXXZ-jip83nNSZ5NyQ&dib_tag=se&keywords=toaplan+arcade+garage&qid=1778518894&s=videogames&sprefix=toaplan+arcade+garage%2Cvideogames%2C726&sr=1-2
    momotaros posted the 05/11/2026 at 05:09 PM
    stardustx Pareil pour moi

    J'ai aussi acheté les Toaplan Collection Vol 1 et 2 mais apparement, ces nouveaux portages sont meilleurs.
    stardustx posted the 05/11/2026 at 05:26 PM
    momotaros ouais les portages de M2 c'est du grand luxe, le plus marrant c'est que les arcade garage sont sorti y a pas mal de temps au Japon, bien avant que les Toaplan Collection soient en projet.

    Plus qu'à racheter tiger heli en plus de celui la et après on pourra attendre que Clear River sorte le volume 3 qui comprend zero wing et hellfire qui sont vraiment de très bons jeux. A voir si M2 sort d'autres volumes par la suite.

    Par contre qu'est ce que j'aurais aimé que Clear River sorte les Aleste de M2 en boîte chez nous.
    momotaros posted the 05/11/2026 at 05:44 PM
    stardustx ça arrivera peut-être un jour
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