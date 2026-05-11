Comme vous le savez probablement déjà, Forza Horizon 6 de Playground Games est passé gold. Sa sortie étant prévue dans moins de deux semaines, nous confirmons que notre test sera publié le 14 mai à 5h00 PST.Bien sûr, les possesseurs de l'Édition Premium (ou ceux qui achètent la mise à niveau Premium via le Game Pass) pourront jouer dès le 15 mai. Quoi qu'il en soit, cela devrait laisser suffisamment de temps pour savoir si cette première incursion de la série au Japon vaut le détour. Au vu des nombreuses impressions de prise en main et de tout ce que Playground Games a présenté, il se pourrait bien qu'il s'agisse du meilleur opus à ce jour.Contrairement aux précédents jeux, Forza Horizon 6 vous propose de visiter le Japon en tant que touriste. Accompagnés de leurs amis Jordy et Mei, ils se plongent rapidement dans l'ambiance du Festival Horizon et peuvent gravir les échelons, gagner des Bracelets et devenir une Légende Horizon. Ils peuvent également choisir d'explorer le Japon, de constituer un Journal de Collection avec divers souvenirs, de décrypter la carte et de découvrir les beautés naturelles du pays.Quel que soit votre choix, il est clair que Forza Horizon 6 est l'un des jeux les plus ambitieux de l'année, voire de toute la série – à en juger par la taille de sa carte. Il sera disponible dans le monde entier le 19 mai sur Xbox Series X/S et PC, et la version PS5 est prévue pour plus tard dans l'année.Source : [urlhttps://gamingbolt.com/forza-horizon-6-review-embargo-set-for-may-14th-5-am-pst/[/url]