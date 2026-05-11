Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Forza Horizon 6
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name : Forza Horizon 6
platform : Xbox Series X
editor : Xbox Game Studios
developer : Playground Games
genre : course
other versions : PC
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[Forza Horizon 6] Quelles notes pensez-vous que le jeu va récolter?


Comme vous le savez probablement déjà, Forza Horizon 6 de Playground Games est passé gold. Sa sortie étant prévue dans moins de deux semaines, nous confirmons que notre test sera publié le 14 mai à 5h00 PST.

Bien sûr, les possesseurs de l'Édition Premium (ou ceux qui achètent la mise à niveau Premium via le Game Pass) pourront jouer dès le 15 mai. Quoi qu'il en soit, cela devrait laisser suffisamment de temps pour savoir si cette première incursion de la série au Japon vaut le détour. Au vu des nombreuses impressions de prise en main et de tout ce que Playground Games a présenté, il se pourrait bien qu'il s'agisse du meilleur opus à ce jour.

Contrairement aux précédents jeux, Forza Horizon 6 vous propose de visiter le Japon en tant que touriste. Accompagnés de leurs amis Jordy et Mei, ils se plongent rapidement dans l'ambiance du Festival Horizon et peuvent gravir les échelons, gagner des Bracelets et devenir une Légende Horizon. Ils peuvent également choisir d'explorer le Japon, de constituer un Journal de Collection avec divers souvenirs, de décrypter la carte et de découvrir les beautés naturelles du pays.

Quel que soit votre choix, il est clair que Forza Horizon 6 est l'un des jeux les plus ambitieux de l'année, voire de toute la série – à en juger par la taille de sa carte. Il sera disponible dans le monde entier le 19 mai sur Xbox Series X/S et PC, et la version PS5 est prévue pour plus tard dans l'année.

Source : [urlhttps://gamingbolt.com/forza-horizon-6-review-embargo-set-for-may-14th-5-am-pst/[/url]
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    posted the 05/11/2026 at 03:35 PM by link49
    comments (14)
    pcverso posted the 05/11/2026 at 03:40 PM
    Au moins entre 0 et 100 voir plus
    negan posted the 05/11/2026 at 03:41 PM
    entre 84 et 90
    ravyxxs posted the 05/11/2026 at 03:51 PM
    Le jeu va être sucer jusqu'à la moelle,il va faire un 92.
    jaysennnin posted the 05/11/2026 at 03:58 PM
    92 ou 93 max
    xynot posted the 05/11/2026 at 03:59 PM
    Normalement il aura de très bonnes notes, c'est du FH
    altendorf posted the 05/11/2026 at 04:10 PM
    La seule chose qui peut lui faire perdre des points c'est le côté trop proche de FH5 et l'esprit Japon pas à la hauteur des attentes, mais sinon c'est un bon 90 en approche
    rogeraf posted the 05/11/2026 at 04:16 PM
    Au moins 4 sur 5 assuré
    jenicris posted the 05/11/2026 at 04:17 PM
    90
    gat posted the 05/11/2026 at 04:32 PM
    90-92 avec je l’espère une progression nettement moins facile que le 5 et une structure des courses bien plus élaborée. Pour le reste, y’a absolument aucun souci à se faire
    keiku posted the 05/11/2026 at 04:48 PM
    Pour ceux qui joue a la série (je n'ai jamais toucher au horizon), c'est de l'open world facon burnout paradise (c'est ma seul référence en terme d'open world pour les jeux de voiture) ou on a une vrai interface pour les course et le monde fait office de hub ?
    gat posted the 05/11/2026 at 05:02 PM
    keiku Burnout Paradise avec un million de points d’intérêts en plus
    keiku posted the 05/11/2026 at 05:32 PM
    gat merci pour l'info
    cyr posted the 05/11/2026 at 05:35 PM
    Bon aller vu qu'qu'il se sont jamais loupé il aura une bonne note.
    ducknsexe posted the 05/11/2026 at 05:47 PM
    91 - 92 pour la référence des jeux de bagnole
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