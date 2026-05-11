Questions-réponses Nintendo pour l'exercice 2026 : Pokopia stimule l'adoption de SW2 ; d'autres jeux non annoncés pour l'année ; de nouvelles hausses de prix possibles ; des projets en développement à long terme ; et plus encore



Q1 :

Veuillez expliquer le raisonnement qui sous-tend votre prévision de ventes de 16,5 millions de consoles Nintendo Switch 2 pour cet exercice fiscal (se terminant en mars 2027). Par ailleurs, quelle tendance d'adoption à moyen et long terme prévoyez-vous pour la Nintendo Switch 2 ?



A1 Furukawa :

Pour le lancement de la Nintendo Switch 2 en juin dernier, nous avons travaillé à augmenter notre capacité de production afin de permettre au plus grand nombre de personnes possible d'acquérir la console. De plus, les événements de prise en main organisés dans le monde entier avant le lancement ont suscité un vif intérêt de la part des clients, et par conséquent, les ventes de la première année ont largement dépassé nos prévisions.



À la fin de l'exercice fiscal précédent (mars 2026), les ventes ont atteint 19,86 millions d'unités, dépassant à la fois notre prévision initiale de 15 millions d'unités et la prévision révisée de 19 millions d'unités annoncée lors de la publication des résultats du deuxième trimestre.



Des ventes de 19,86 millions d'unités la première année représentent un chiffre exceptionnel, même par rapport à nos précédents lancements de consoles. Nous pensons que cela est dû à une combinaison de facteurs, notamment le grand nombre de clients qui apprécient déjà la Nintendo Switch et la facilité de transition depuis la Nintendo Switch, les jeux Nintendo Switch étant également compatibles avec la Nintendo Switch 2.



Lors de la publication des résultats du troisième trimestre, nous avons expliqué que si les ventes de fin d'année au Japon avaient été solides, les ventes à l'étranger, en particulier en Amérique du Nord et en Europe, avaient été légèrement inférieures à nos prévisions. Cependant, l'activité sur les consoles Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 a ensuite augmenté grâce à la sortie en janvier d'Animal Crossing: New Horizons Nintendo Switch 2 Edition et à la mise à jour gratuite d'Animal Crossing: New Horizons.



De plus, le jeu Pokémon Pokopia, sorti en mars sur Nintendo Switch 2, a rencontré un franc succès non seulement au Japon, mais aussi à l'international, contribuant ainsi aux ventes de consoles. Grâce à ces éléments, nous pensons que la Nintendo Switch 2 aborde sa deuxième année dans une position très favorable.



Pour cet exercice, en tenant compte de la dynamique des ventes actuelles et des tendances historiques des ventes en deuxième année de nos précédentes consoles, nous avons établi nos prévisions initiales de ventes de consoles à 16,5 millions d'unités.



Comme expliqué dans nos rapports financiers, la Nintendo Switch 2 est adoptée plus rapidement que la Nintendo Switch, et nous n'avons pour l'instant aucune inquiétude particulière quant à un ralentissement de cette dynamique.



Le succès de Pokémon Pokopia, qui a contribué aux ventes de consoles, nous a confirmé que proposer des jeux auxquels les joueurs ont réellement envie de jouer est un facteur clé pour encourager la migration vers la Nintendo Switch 2.



Nous prévoyons de nombreux nouveaux titres pour la Nintendo Switch 2 et nous comptons bien communiquer sur les atouts de chacun d'eux afin que nos clients puissent passer à la Nintendo Switch 2 au moment qui leur convient le mieux.



Grâce à ce processus, nous visons à accroître régulièrement le nombre de consoles Nintendo Switch 2 installées à moyen et long terme, tout en augmentant les ventes de logiciels et le nombre de joueurs actifs annuels.



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Hausse des coûts de mémoire, des tarifs et pression sur la rentabilité



Q2 :

Vous avez indiqué qu’un impact sur les coûts d’environ 100 milliards de yens, dû à la hausse des prix des composants, notamment de la mémoire, et aux droits de douane, a été intégré aux prévisions de cette année. Devons-nous considérer l’impact des droits de douane comme un montant absolu plutôt que comme une différence par rapport à l’année dernière ? Par ailleurs, comment avez-vous calculé l’augmentation prévue des prix de la mémoire ?



A2 Furukawa :

Concernant les droits de douane, votre analyse est correcte. Le chiffre reflète l’impact absolu, et non simplement la différence par rapport à l’année dernière.



Comme nous l’avons expliqué précédemment, la hausse des prix de la mémoire et des autres composants n’a pas eu d’impact majeur sur la rentabilité du matériel au cours du dernier exercice. Cependant, nous prévoyons que les hausses de prix se poursuivront et, à partir de cet exercice, nous pensons qu’elles deviendront progressivement un facteur pesant sur la rentabilité du matériel.



Nous ne divulguons pas le détail des calculs ayant permis d’estimer cet impact, mais sur la base des plans de vente et des conditions d’approvisionnement actuels, nous estimons que la hausse des prix des composants, principalement de la mémoire, combinée aux mesures douanières, entraînera des coûts supplémentaires d’environ 100 milliards de yens.



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Raison de l'augmentation du prix de Switch 2



Q3 :

Pourquoi Nintendo a-t-il décidé de modifier le prix de la Nintendo Switch 2 au cours de sa deuxième année de commercialisation ? De plus, pourquoi l’ampleur de cette augmentation de prix diffère-t-elle entre le Japon, les États-Unis et l’Europe ?



A3 Furukawa :



L’ajustement du prix de la console n’est pas dû à un seul facteur. Nous avons plutôt estimé que diverses évolutions récentes du marché pouvaient affecter la rentabilité mondiale à long terme de notre activité de consoles de jeux dédiées.



Notre approche fondamentale pour cette activité reste inchangée : nous privilégions d’abord le développement de la console, puis nous commercialisons les jeux.



Si les hausses de coûts étaient temporaires et devaient se stabiliser rapidement, nous aurions pu mettre en œuvre des mesures telles que l’amélioration de l’efficacité de la production et le maintien des prix de la console, tout en continuant à développer notre base installée.



Cependant, nous pensons que les récentes hausses du prix des composants, notamment de la mémoire, ainsi que les fluctuations des taux de change et l’évolution du prix du pétrole, sont susceptibles de se poursuivre à moyen et long terme.



Si nous avions maintenu les prix précédents dans ces conditions, la rentabilité de la console aurait pu se détériorer considérablement, ce qui aurait pu impacter l’ensemble de nos activités à long terme.



Pour assurer une croissance durable de notre activité de consoles de jeux, il est essentiel de maintenir une structure de revenus saine pour l’ensemble de nos activités. Par conséquent, malgré la difficulté de la décision, nous avons choisi de répercuter une partie de la hausse des coûts sur le prix de vente.



L'ampleur des ajustements de prix varie selon les régions, car l'impact de ces fluctuations du marché diffère d'une région à l'autre



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Impact des hausses de prix et possibilité de nouvelles augmentations



Q4 :

Quel impact prévoyez-vous sur les ventes de la Nintendo Switch 2 dans un contexte de forte hausse des prix ? Par ailleurs, si le prix des composants continue d’augmenter, est-il possible que le prix de la console subisse d’autres modifications ?



A4 Furukawa :

Nous ne communiquons pas sur l’impact précis de cette hausse de prix sur les ventes de la Nintendo Switch 2, mais nous sommes conscients qu’elle constitue un frein à l’achat pour certains consommateurs.



Cependant, dans le secteur des consoles de jeux dédiées, l’essentiel est de proposer des expériences de divertissement captivantes qui justifient le prix.



De nombreux titres, aussi bien de Nintendo que d’éditeurs tiers, sont prévus prochainement, et en les proposant avec des expériences exclusives à la Nintendo Switch 2, nous comptons bien continuer à élargir son audience.



L’évolution du prix des composants reste incertaine, mais nous sommes conscients que son impact pourrait se faire sentir non seulement cette année, mais aussi l’année prochaine.



Nous avons donc l’intention de nous préparer afin de pouvoir réagir avec souplesse quelles que soient les circonstances.



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Stratégie logicielle pour favoriser l'adoption de Switch 2



Q5 :

Historiquement, l’activité console de Nintendo a souvent accéléré l’adoption de ses consoles en lançant des titres phares exclusifs lors de la période de lancement. Nintendo compte-t-il réitérer cette stratégie avec la Nintendo Switch 2 ? Ou, étant donné que de nombreux joueurs utilisent encore activement la Nintendo Switch, le calendrier de sortie des titres majeurs sera-t-il différent ?



A5 Furukawa :

À moyen et long terme, nous pensons qu’il est essentiel de proposer régulièrement des titres attractifs pour inciter les clients à choisir nos consoles.



L’historique de notre activité console nous montre que chaque fois que des titres majeurs susceptibles de stimuler les ventes de consoles sont sortis, ces dernières ont tendance à augmenter significativement. Nous pensons que cette tendance se poursuivra.



Plus récemment, la sortie en mars de Pokémon Pokopia a dynamisé les ventes de Nintendo Switch 2 et nous a permis d’aborder l’exercice fiscal en cours dans des conditions favorables.



De plus, le titre Nintendo Switch Tomodachi Life: Living the Dream, sorti cette année, est apprécié par de nombreux joueurs à travers le monde, dont environ 40 % possèdent une Nintendo Switch 2.



Nous pensons que la sortie de ces nouveaux titres a contribué à dynamiser l’activité sur les deux plateformes.



Bien que les prévisions pour cet exercice fiscal tiennent compte de l'évolution du marché, nous abordons l'année avec une forte dynamique commerciale. Nous mettrons tout en œuvre pour maintenir cette dynamique grâce à la sortie de différents titres.



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La force mondiale de Pokémon et son rôle dans l'adoption de la Switch 2



Q6 :

Cette année marque le 30e anniversaire de Pokémon Rouge et Vert, et les jeux Pokémon rencontrent un franc succès. Pouvez-vous nous parler de la situation actuelle de la licence Pokémon à l’échelle mondiale et de vos projets futurs ? L’année dernière, pendant les fêtes de fin d’année, les packs incluant Pokémon Legends : ZA Nintendo Switch 2 Edition se sont très bien vendus, et Pokémon Pokopia connaît également un franc succès depuis sa sortie en mars. Il est probable que cette dynamique se poursuive avec le nouveau titre de 2027, Pokémon Vent et Vague.



A6 Furukawa :

Concernant les jeux Pokémon, le jeu téléchargeable Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille a dépassé les 4 millions d’unités vendues dans le monde en seulement six semaines après son lancement.



De plus, Pokémon Pokopia a franchi la barre des 4 millions d’unités vendues dans le monde en cinq semaines seulement.



Cette année marque le 30e anniversaire de Pokémon Rouge et Vert. La popularité de Pokémon continue de croître à l’échelle mondiale, non seulement grâce aux jeux vidéo, mais aussi grâce aux jeux de cartes, aux applications mobiles et à bien d’autres supports. Nous reconnaissons que la licence est extrêmement bien implantée dans le monde entier.



Nous sommes ravis que Pokémon Pokopia ait été lancé sur Nintendo Switch 2 à l'occasion de ce 30e anniversaire et contribue à dynamiser les ventes de la console. Nous espérons continuer à le proposer longtemps comme un titre phare de la Nintendo Switch 2.



Nous prévoyons également la sortie de Pokémon Vent et Vague en 2027 et, en collaboration avec The Pokémon Company, nous poursuivrons nos efforts pour encourager les joueurs de jeux Pokémon à passer à la Nintendo Switch 2.



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Cycles de développement plus longs et futurs jeux en préparation



Q7 :

Veuillez expliquer la stratégie à long terme de Nintendo concernant le développement de logiciels. L’allongement des cycles de développement a-t-il rendu difficile la sortie de titres majeurs sur Nintendo Switch 2 au même rythme qu’auparavant ?



A7 Furukawa :

Idéalement, nous aimerions proposer de nombreux nouveaux titres en temps voulu, mais comme vous l’avez souligné, les cycles de développement sont plus longs qu’auparavant.



Malgré cela, nous mettons en œuvre diverses initiatives, telles que l’amélioration de nos structures et processus de développement, afin de garantir que de nombreux titres restent accessibles sur Nintendo Switch 2.



À l’avenir, qu’il s’agisse de titres majeurs ou non, nous préparons une grande variété de nouveaux jeux pour Nintendo Switch 2.



De plus, pour le catalogue du second semestre de cet exercice fiscal, nous avons préparé de nouveaux titres en plus de ceux déjà annoncés, et nous vous communiquerons plus de détails en temps voulu.



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Prévisions concernant la dynamique et les ventes de logiciels de Mario Kart World



Q8 :

Concernant Mario Kart World, la dynamique des ventes semble avoir ralenti depuis l’arrêt de la commercialisation de la version groupée en décembre dernier. Comment analysez-vous cette situation ? Par ailleurs, sur quoi se base votre prévision de 60 millions de ventes de jeux Nintendo Switch 2 pour cet exercice fiscal ?



A8 Furukawa :

Nous préférons ne pas commenter les chiffres de vente détaillés de chaque titre, mais Mario Kart World est un titre phare que nous comptons commercialiser tout au long du cycle de vie de la Nintendo Switch 2.



Nous continuerons à mettre en avant ses atouts afin que de nombreux clients continuent de l’adopter comme un jeu incontournable sur le long terme.



Concernant les jeux en général, nous pensons qu’il est important de considérer non seulement les ventes de jeux Nintendo Switch 2, mais aussi le développement global de notre activité jeux sur les deux consoles.



Les chiffres de ventes de l’exercice précédent incluaient les exemplaires fournis avec la console et d’autres produits, tandis que les prévisions pour cet exercice fiscal n’en tiennent pas compte.



De ce fait, en combinant les ventes de jeux Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, nos prévisions pour cet exercice fiscal sont proches des résultats réels de l’année dernière, hors jeux groupés.