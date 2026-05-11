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IGN : La PlayStation 2 devrait rester la console la plus vendue de tous les temps


La PlayStation 2 devrait rester la console la plus vendue de tous les temps, car les ventes de la Nintendo Switch sont en baisse
Nintendo prévoit seulement 2 millions de ventes supplémentaires pour sa Switch 1 au cours du prochain exercice financier. Ce qui la laisse encore plusieurs millions en deçà du record absolu de la PlayStation 2.

La Switch devient la console la plus vendue de Nintendo, et la Switch 2 a déjà dépassé le nombre de ventes totales de la Wii U
La Switch devient la console la plus vendue de Nintendo, et la Switch 2 a déjà dépassé le nombre de ventes totales de la Wii U
La PS2, sortie initialement au Japon le 4 mars 2000, puis en Amérique du Nord le 26 octobre 2000, et enfin en Europe le 24 novembre 2000, demeure officiellement la console la plus vendue de tous les temps, avec 160 millions d'unités écoulées selon Sony. La Switch 1, quant à elle, totalise désormais 155,92 millions de ventes, mais sa croissance annuelle ralentit d'année en année.

Dans ses derniers résultats financiers, Nintendo a révélé avoir vendu 3,86 millions de consoles Switch 1 au cours du dernier exercice fiscal. Or, les ventes de la première console hybride de Big N sont en baisse constante depuis 2021, et ce dernier chiffre marque une nouvelle diminution de 64 % par rapport aux 10,8 millions d'unités de machines écoulées en 2024.

De ce fait, la Switch compte actuellement 4,08 millions de consoles de moins dans les foyers que la PS2, et il lui en manquera encore 2,08 millions d'ici un an. La Switch est-elle alors encore en capacité de dépasser la PS2 d'ici 2028 ? Bien que cela soit techniquement possible, la console aura alors plus de dix ans et la Switch 2 aura elle aussi son cycle de vie déjà bien entamé.



Alors que le prix de la Switch 2 est voué à augmenter à l'échelle mondiale, Nintendo a annoncé que le prix de la Switch 1 grimperait également au Japon. Cette situation, conjuguée à la forte présence de la Switch 2 dans la région, rend alors l'avenir commercial de cette console vieillissante encore plus incertain, même dans un pays où elle reste extrêmement populaire.

Quant à PlayStation, si la Switch ne parvient pas à détrôner la PS2, la console rétro de Sony pourrait bien rester la console de jeux la plus vendue au monde pendant un certain temps. Les ventes de la PS5 sont actuellement inférieures à celles de la PS4 au même stade de son cycle de vie. C'est en tout cas ce qu'a admis Sony dans un contexte mondial morose où le prix des consoles ne cesse de grimper.
https://fr.ign.com/nintendo-switch-2/88348/la-playstation-2-devrait-rester-la-console-la-plus-vendue-de-tous-les-temps-car-les-ventes-de-la-nin
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    burningcrimson
    posted the 05/11/2026 at 12:47 PM by ouroboros4
    comments (85)
    rocan posted the 05/11/2026 at 12:49 PM
    Boh on en sait rien, si ils sortent une Switch Mini à 150 balles, c'est plié !
    icebergbrulant posted the 05/11/2026 at 12:49 PM


    Sony devrait la ressortir pour encore faire des ventes, à l’instar de la Neo-Geo
    neptonic posted the 05/11/2026 at 12:51 PM
    Encore heureux la switch ne mérine absolument pas ce titre, elle n'arrive même pas à la cheville du catalogue historique de la ps2.
    ouroboros4 posted the 05/11/2026 at 12:51 PM
    icebergbrulant Je suis sûr que la console trouverai preneur
    fdestroyer posted the 05/11/2026 at 12:52 PM
    Qu'elle y arrive ou pas, ça change pas grand chose. Par contre ces 160 millions sortit du chapeau, ça reste super flou je trouve, Jim Ryan qui sort ça 20 ans après.
    zekk posted the 05/11/2026 at 12:53 PM
    Je sors les pop-corn
    potion2swag posted the 05/11/2026 at 12:53 PM
    OUF
    ouroboros4 posted the 05/11/2026 at 12:53 PM
    neptonic Malheur à toi d'avoir osé dire ça, ils arrivent !
    potion2swag posted the 05/11/2026 at 12:54 PM
    En vrai c'est pas un super signal. Déjà parce que la switch est surement une des consoles les mieux conçues, mais aussi parce que ça montre bien que le secteur des consoles stagne.
    jf17 posted the 05/11/2026 at 12:55 PM
    La ps2 a un catalogue de fou. Mais il ne faut pas oublier qu'au début de sa carrière elle a eue un gros succès grâce a son lecteur DVD, a l'époque un lecteur DVD coûtait le même prix voire plus
    Je ne sais pas si la switch mérite ce succès mais elle a également un catalogue de fou, et une fois cracké c'est la best console ever
    neptonic posted the 05/11/2026 at 12:55 PM
    ouroboros4 je les attends

    qui aujourd'hui peut me regarder droit dans les yeux et dire que le catalogue switch est dans le top 3 all time ?
    ouroboros4 posted the 05/11/2026 at 12:56 PM
    neptonic Personne. Sauf eux.
    hyoga57 posted the 05/11/2026 at 12:56 PM
    ouroboros4 zekk Le pauvre Cyr en larmes.
    hyoga57 posted the 05/11/2026 at 12:57 PM
    neptonic La Switch top 3 all-time est mathématiquement impossible en plus.
    ouroboros4 posted the 05/11/2026 at 12:57 PM
    hyoga57 Faut être patient il a sûrement pas encore vu l'article, il va venir avec une pirouette ^^
    jenicris posted the 05/11/2026 at 01:00 PM
    Normal, meilleure console de l'histoire
    ouroboros4 posted the 05/11/2026 at 01:00 PM
    jenicris
    nyseko posted the 05/11/2026 at 01:04 PM
    *produite
    commandermargulis posted the 05/11/2026 at 01:04 PM
    C'est au final assez anecdotique, après oui, est-ce que la PS2 a vraiment 160 M?
    Je ne sais pas, je questionne aussi ce repositionnement après de nombreuses années mais soit!

    Quoiqu'il en soit, la capacité de la Switch à dépasser les 160 M ne dépend que de Nintendo.
    Demain ils mettent la OLED à 229 €, la Lite à 149 € et la standard à 179 €, ils vont en écouler encore 4-5 millions pour les familles à petit budget.

    Je sais bien que nous sommes en période inflationniste et de pénurie, mais je ne crois pas une seconde qu'ils ne peuvent pas sabrer le prix de cette machine qui a 10 ans.
    Elle a 4Gb de RAM et ses composants sont clairement rentabilisés.
    Bref.

    Je pense donc que si Nintendo se dit "pour la gloire", on va dépasser la PS2, ils pourront le faire.
    Mlaheureusement, la gloire ne rapporte, ni de l'argent, ni de la marge ou des bénéfices et ne fait guère plus d'effet aux actionnaires.

    Si les tarifs restent en l'état, elle finira peut être à 158 M avec quelques promos pour Noël.
    Ce serait déjà un résultat colossal.
    tripy73 posted the 05/11/2026 at 01:04 PM
    jf17 : c'est ça et la Switch touche également 2 marchés, salon et portable, mais dans tous les cas ce genre de classement (qui ne sert qu’à alimenter la guerre des consoles) et de comparaison sont totalement foireux (merci les journaleux d’IGN de remettre une pièce dans la machine), car les époques/état de l'industrie sont totalement différents, l’évolution du prix de vente est incomparable, etc.
    natedrake posted the 05/11/2026 at 01:04 PM
    Pourtant, les pro-N nous ont râbaché pendant des années que c'est pour bientôt.
    ouroboros4 posted the 05/11/2026 at 01:05 PM
    natedrake Les mêmes qui disaient que la Switch 2 n'augmenterai pas de prix?
    ducknsexe posted the 05/11/2026 at 01:06 PM
    T inquiète pas dans 20 ans Nintendo aura trouvé aussi 6 millions de switch 1 vendus dans un bunker saoudien
    natedrake posted the 05/11/2026 at 01:07 PM
    ouroboros4 Oui, dont un certain membre avec le nom d'un personnage de FF VII.
    j9999 posted the 05/11/2026 at 01:08 PM
    1ere place non méritée car Sony s'est rajouté 2 fois 5 millions de ventes. C'est le seul consteucteur a avoir fait ça. Dans le jargon on appelle ça de la magouille. Si Nintendo fait la même chose la DS repasse devant la PS2 c'est sur et certain. Et si Sony n'avait PAS fait ça la ps2 serait en 3eme position avec Switch 1 et DS devant...

    Voilà DÉSOLÉ mais c'est toujours bien de rappeler les faits
    ouroboros4 posted the 05/11/2026 at 01:08 PM
    natedrake Tu parles du pseudo 4124, 47754 ou 47437?
    natedrake posted the 05/11/2026 at 01:10 PM
    ouroboros4 Oui, c'est bien notre cher ami.
    kevisiano posted the 05/11/2026 at 01:11 PM
    zekk arrête tu vas blesser J9999
    pcverso posted the 05/11/2026 at 01:11 PM
    Pas du tout ma ps préférée mais pas surprenant
    walterwhite posted the 05/11/2026 at 01:14 PM
    Logiquement logique, what else pour la meilleure console de l'histoire
    cyr posted the 05/11/2026 at 01:19 PM
    Au moins la switch a prix la ps2 de vitesse. Plus rapidement pour atteindre les 150 millions.

    Donc encore une fois, les 2 ne joue pas dans la même court.

    Et même si la switch arriver au cul de la ps2, sony t't'en retrouverais 5 millions de plus.....il l'on deja fait 1 fois, alors pourquoi pas recommencer.
    hypermario posted the 05/11/2026 at 01:22 PM
    La switch atomise la PS2 en tout point, c'est la GOAT
    j9999 posted the 05/11/2026 at 01:23 PM
    natedrake ils ont surtout rabâché a avant que Sony ne trouve 5millions supplémentaires enfouis dans une grotte au milieu d'un désert inconnu. On est passé de résultat logique à exploit possible avec le temps après le tour de magie de Jim Ryan.

    ouroboros4 Ouai mais ça tu vois on s'en tape, personne ne prétend prévoir le marché à long terme donc une augmentation de prix ne surprend personne dans le contexte actuel. Ca c'est vous qui faites des prédictions foireuses du genre tel ou tel produit va flop et quand ça s'avère faux vous partez vous cacher parceque vous percevez l'erreur comme une humiliation. Tout le monde n'est pas comme vous En plus je vois pas les gens dire en masse que les prix vont pas augmenter. La tu nous fait la technique sophiste de l'homme de paille. T'as du avoir des gens qui ont dit ça mais tu prétends que c'est l'avis general des fanboy
    j9999 posted the 05/11/2026 at 01:25 PM
    kevisiano Quel hommage
    ouroboros4 posted the 05/11/2026 at 01:26 PM
    j9999 Blablabla ouin ouin ouin
    ouroboros4 posted the 05/11/2026 at 01:27 PM
    En tout cas mon appât n'a jamais aussi bien fonctionné je sus fier de moi
    j9999 posted the 05/11/2026 at 01:27 PM
    ouroboros4 comme d'hab 0 argument => attaque ad hominem
    ouroboros4 posted the 05/11/2026 at 01:28 PM
    j9999 Y'a aucun argument
    Comme prévu la Switch a augmenter de prix
    Comme prévu la PS2 restera la console la plus vendue de tous les temps

    Fin de l'histoire
    leonsilverburg posted the 05/11/2026 at 01:28 PM
    Nintendo pourrait très bien baisser le prix en 2028 pour finir d'écouler les 2-3 millions de stock restants pour dépasser pile poil les ventes de la PS2...
    Je suis convaincu que Nintendo a vraiment l'intention de dépasser ce record...
    Wait & See
    hypermario posted the 05/11/2026 at 01:31 PM
    ouroboros4 "En tout cas mon appât n'a jamais aussi bien fonctionné je sus fier de moi"
    pas tant que ca je trouve, tu te contente de peu.
    ouroboros4 posted the 05/11/2026 at 01:33 PM
    hypermario Allez j'ai quasiment fait venir tous les fanboy du site en même pas 30 minutes c'est pas si mal !
    Reste Link mais lui ne reste que sur ses articles et ceux de Shanks
    j9999 posted the 05/11/2026 at 01:34 PM
    kevisiano je dois avoir 4 ps2, 2 pal, 1 jap, 1 mini. C'est une console que j'ai torché. C'est pas moi que tu vas blesser en glorifiant sony. Mais ça m'empêche pas de donner mon avis et de la trouver inférieur à d'autres consoles comme la dreamcast et la switch. Et surtout de pointer les incohérences des Sony sexuels. Brandir des chiffres semi factice c'est pas tres glorieux. Dites moi vous allez faites les fanfarons avec votre trophée si vous gagnez une course en trichant vous? Ca me parait pas etre une bonne idée. En dehors de ça personne ne dit que la ps2 c'est de la merde
    hypermario posted the 05/11/2026 at 01:35 PM
    ouroboros4 Oui mais pas trop la guerre que tu cherchais.
    gasmok2 posted the 05/11/2026 at 01:35 PM
    Il ne faut pas oublier 2 choses.
    1 - la PS2 a fini sa carrière à 99€, ce qui a énormément aidé aussi à l'installer dans les foyers plus modestes.
    2 - Sony qui nous sort des exemplaires de son chapeau.
    Pendant des années on avait un chiffre de vente de 155 millions, on est passé à 158, et aujourd'hui à 160...
    ça reste des chiffes impressionnant mais ça pose des questions.

    Mais en vrai, que ça soit la Switch ou la PS2, tant que les jeux étaient bons, savoir qui a la plus grosse on s'en fout un peu non???
    ouroboros4 posted the 05/11/2026 at 01:36 PM
    hypermario J'ai juste mis en ligne un article mais je savais que ça allait jazzer
    kevisiano posted the 05/11/2026 at 01:37 PM
    j9999 Bien sûr que de trouver des ventes sorties du chapeau c'est débile et je ne glorifie en rien Sony. Bien au contraire.

    Par contre, la PS2 était une merveilleuse console et ça je pense qu'on est tous d'accord
    yanssou posted the 05/11/2026 at 01:37 PM
    Sony n'a jamais fait mieux que la ps2 et Xbox n'a jamais fait mieux que la 360 en terme de ludothèque.
    j9999 posted the 05/11/2026 at 01:39 PM
    ouroboros4 j'ai envie de te dire c'est pas mieux quand les fanboy sony débarquent en meute sur les news nintendo. Franchement c'est kiffe kiffe.
    Je commence limite à me sentir coupable et immature de réagir sur des provoc de gamin alors que je devrais me dire "laisse les jouer avec leur podium ps2, ils en ont besoin pour se rassurer". Là j'avoue j'ai eu tort, je suis comme l'adulte qui n'a pas la decense de laisser gagner le gamin dans une partie de beach volley
    ouroboros4 posted the 05/11/2026 at 01:40 PM
    j9999 Quand je viens sur GK c'est plus pour le fun surtout avec des ahuris comme Aeris
    Quand j'ai envie d'être sérieux y'a aucun problème pour l'être. Mais pas ici
    j9999 posted the 05/11/2026 at 01:42 PM
    yanssou moi j'irais plus loin que ça : Sony n'a jamais fait mieux que la ps1 et le succes de la ps2 est surtout rendu possible grâce à la gigantesque fanbase créée à la generation ps1, et au lecteur dvd qui était un coup de maître, soyons honnête. Maintenant tous les gros jeux étaient sur ps2 donc pas le choix de suivre.
    rupinsansei3 posted the 05/11/2026 at 01:42 PM
    Nintendo devrait remercier le covid. Sans la pandémie elle serait biiieeennn en dessous des chiffres actuels
    ouroboros4 posted the 05/11/2026 at 01:43 PM
    rupinsansei3 J'avoue que le Covid sans aucune pénurie et des jeux comme Animal Crossing ça a été le jackpot pour eux
    Pendant que Sony et MS galérait à trouver des composants pour la PS5 et la XBox
    ratchet posted the 05/11/2026 at 01:44 PM
    Ah quand même
    ( )
    rupinsansei3 posted the 05/11/2026 at 01:45 PM
    ouroboros4 en plus la switch vise deux marchés, portable et salon et même comme ça ils arriverons pas à dépasser le mastodonte
    ouroboros4 posted the 05/11/2026 at 01:46 PM
    ratchet T'as vu ça comment j'ai ramener plein de monde
    nyseko posted the 05/11/2026 at 01:48 PM
    kevisiano Par contre, la PS2 était une merveilleuse console

    Y compris concernant son hardware ?
    rogeraf posted the 05/11/2026 at 01:49 PM
    Ouai mais comme la Switch 1 est utilisable sur le Switch 2. Logiquement elle sera beaucoup plus vendue que la PS2, les gens joueront tj sur switch 1 sur la 2
    cyr posted the 05/11/2026 at 01:53 PM
    gasmok2 effectivement la switch n'a jamais vraiment baisser de prix alors que la ps2 avait fini a un prix plus bas que terre....

    Ce qui serait intéressant c'est de savoir de qui entre nintendo et sony a gagner le plus d'argent......sur la ventes des 2 consoles.
    sdkios posted the 05/11/2026 at 01:53 PM
    rogeraf on peut meme compter les switch 2 comme des switch 1 limite vu le catalogue
    hypermario posted the 05/11/2026 at 01:57 PM
    rogeraf Exactement, la switch 1 a un store qui permettra de faire tourné bcp de jeux indé pendant encore quelques année, et ca va faire une grosse diff.
    tripy73 posted the 05/11/2026 at 02:01 PM
    gasmok2 : pas 99€ mais 69,99€ en pack avec Gran Turismo 4, sans parler qu'elle a été produite/vendue pendant 13 ans.
    newtechnix posted the 05/11/2026 at 02:01 PM
    "Alors que le prix de la Switch 2 est voué à augmenter à l'échelle mondiale, Nintendo a annoncé que le prix de la Switch 1 grimperait également au Japon."

    Sur cet argument cela mets en lumière un autre élément:

    malgré l'augmentation de prix de la Switch elle resterais l'entrée de gamme pour un public qui ne souhaite pas investir des masses...on a vu qu'avec Tomodachi Life les ventes de la switch 1 ont augmenté dont la version Lite.

    Pour des parents qui veulent offrir une console à leurs enfants cela pourrait constiuter le solution d'autant que le marché des jeux d'occasion est très riches.

    On peut douter donc que la Switch puisse rattraper la Ps2, sur l'année en cours

    "De ce fait, la Switch compte actuellement 4,08 millions de consoles de moins dans les foyers que la PS2," on peut je pense arrondir au moment où l'on se parle à 4 millions pile.

    156 + 2 millions...158 millions en fin d'année prochaine.

    manquerait encore 2 millions sauf que sauf miracle Nintendo en vendra certainement encore moins que les 2 millions de cette année donc...la Switch devrait terminer sa course à environ 1 ou 1,5 millions du record de la PS2...comme dans un marathon les derniers mètres sont les plus "longs". Mais bravo à la Switch qui aura contribué à revigorer le marché du JV.
    51love posted the 05/11/2026 at 02:09 PM
    Le mec d'IGN s'est pas emmerdé il voulait faire du clic gratis

    La Switch va probablement pas depasser la PS2? Ok, pourquoi?

    Parce que ses ventes baissent

    ça fait plusieurs années que je pariais que ça ne dependrait que de Nintendo, et vraissemblablement ça sera le cas.

    Et je pense qu'ils ont envie, au moins pr la gloire et des raisons marketing de pouvoir dire "la switch est le plus grosse succes hardware de l'histoire donc les actionnaires, vos gueules et redonnez vos billets"

    Factuellement, il reste 4 millions a la Switch pr atteindre les 160M, et l'année prochaine, a la meme date, il ne devrait en rester que 2 (donc elle aura fait 50% du chemin).

    Si c'est le cas, elle y arrivera, malgré les hausses de prix je pense, et la hausse du prix de la Switch 2 peut etre benefique aussi pour elle.

    Tout depend de leur propre production et de leur volonté de la remplacer au plus vite par la Switch 2 ou non.

    https://gamrconnect.vgchartz.com/thread/245060/switch-ships-15592m-by-31032026-lt-sales-expectations/

    je trouve ce lien interessant, on voit la Switch se vendre bcp plus vite que la PS2, en alignant les ventes, la PS2 n'est tjs pas a 140M.

    Par contre, avec une PS3 qui a demarré doucement, avec peu de system sellers, coutant 6 fois le prix d'une PS2 en fin de vie, forcement, la PS2 réussira nettement mieux les dernieres années de vie (+ de 20M apres 9 ans de commercialisation ) et on le constate déjà, l'ecart se reduit.

    là ou la Switch est encore relativement cher pour ce que c'est, et la Switch 2 fait un demarrage explosif, et incite plus les joueurs a migrer qu'a lépoque.

    On verra, mais j'ai du mal a imaginer la Switch pas au moins a 160M en fin de vie en tt cas.
    aozora78 posted the 05/11/2026 at 02:15 PM
    De toute façon les chiffres sont faux Théorie du complot tout ça
    zekk posted the 05/11/2026 at 02:16 PM
    kevisiano hyoga57 ça suinte par ici
    keiku posted the 05/11/2026 at 02:18 PM
    bah je trouve que ca reste la meilleurs console de tout les temps (la ps2), et ce malgré un début difficile (d'ou l'exploit) , maintenant la switch est aussi la meilleurs console nintendo depuis la super nes (certain diront la DS ), mais en vrai niveau catalogue, si a notre époque il est considéré comme très bon(vu les autres acteurs a coté), a la grande époque de sony, il aurait fait pale figure
    zekk posted the 05/11/2026 at 02:22 PM
    keiku
    ratchet posted the 05/11/2026 at 02:26 PM
    ouroboros4 oui mais bizarrement il en manque certains
    ouroboros4 posted the 05/11/2026 at 02:26 PM
    ratchet Il en manque le plus gros mais il ne bouge pas de chez lui
    gasmok2 posted the 05/11/2026 at 02:32 PM
    tripy73
    Effectivement je ne m'en souvenais plus.
    69.99€ une console mythique + un sacré jeu....tu m"étonnes que la console a continué à se vendre comme des petits pains.
    C'est littéralement le "on t'offre la console pour un paquet de Twix".
    cyr posted the 05/11/2026 at 02:35 PM
    gasmok2 moins chère qu'une gamecube

    Le prix d'un jeux d'aujourd'hui et on t'offre en cadeau un jeux.

    Et bien ça remets toute les cartes en mains. La switch a battu la ps2 depuis longtemps.
    La switch n'est jamais descendu aussi bas niveau tarif.

    La switch a bien plus de mérite a avoir atteint le palier des 150 millions, et beaucoup plus rapidement que la ps2.
    deathegg posted the 05/11/2026 at 02:37 PM
    ouroboros4 En même temps, lutin vert même sur ces articles, y répond qu'au mecs qui vont dans le même sens que lui....

    D'ailleurs un truc les gens : "on s'en fout de la gueguerre gneu gneu", en attendant, rappelez moi.... c'est qui les deux membres qui font au moins 2 articles par jour sur les ventes de jeux switch 2 et pour dire "regardez, les autres se vendent pas aussi bien?". vous allez sur leurs articles pour dire que c'est des forceurs ? Bha non, donc juste taisez-vous.

    cyr ca rappelle juste que les fanboys nintendos sont des gros soumis qu'on peut faire cracher 9 ans le même prix pour une console avec un catalogue rempli de portage et de remaster. Y a vraiment pas de quoi se vanter.
    hyoga57 posted the 05/11/2026 at 02:37 PM
    kevisiano Trop tard il pleure déjà ce hâter Sony.
    tripy73 posted the 05/11/2026 at 02:38 PM
    gasmok2 : exactement et c'est l'une des nombreuses raisons qui rend cette comparaison totalement foireuse, mais bon si ça permet aux fanboys de se toucher sur les ventes d’un produit de leur multinationale préférée c'est le principal
    hyoga57 posted the 05/11/2026 at 02:39 PM
    zekk ouroboros4 neptonic Devant la Switch, je place la PS1, PS2, PS4, Xbox 360, Super Famicom et le duo PSP/NDS.
    marchand2sable posted the 05/11/2026 at 02:40 PM
    La reine a jamais.
    evasnake posted the 05/11/2026 at 02:40 PM
    Totalement pas mérité. Le consensus pour les 5 meilleures ludothèques ever :

    SNES
    Megadrive
    PSX
    PS2
    X360

    La Switch n'en fait certainement pas partie. A la rigueur, pour le top 10, et encore y aurait débat (NES, Saturn, Dreamcast, PS3, PS4, Game Boy, DS, etc).
    hyoga57 posted the 05/11/2026 at 02:41 PM
    cyr Lol, la Switch cible deux marchés. La PS2 aura toujours plus de mérite. Et la génération d’aujourd’hui gobe tout venant de Nintendo, donc le mérite tu m’excuseras, mais on repassera.
    gat posted the 05/11/2026 at 02:42 PM
    tripy73 gasmok2 La Wii qui défonçait en ventes la 360 et la PS3 pendant plusieurs années et battait plusieurs records de l’histoire de l’industrie a eu sa version « mini » à 99 balles et pourtant, elle n’a pas dépassé les 105M.
    ouroboros4 posted the 05/11/2026 at 02:45 PM
    hyoga57 Faudrait que je fasse mon top un jour
    pcverso posted the 05/11/2026 at 02:51 PM
    Encore une guerre de fanboy pour savoir lesquels sont les meilleurs
    hypermario posted the 05/11/2026 at 02:53 PM
    hyoga57 "La PS2 aura toujours plus de mérite." Plus fanboy tu meurs lol
    tripy73 posted the 05/11/2026 at 02:54 PM
    gat : tout à fait, mais je pense que la Wii a principalement été vendu par effet de mode lié au motion gaming qui a finit par s'essouffler une fois la surprise passé et l'explosion du jeu sur smartphone vers lequel les joueurs occasionnel sont allé. De la plus la Wii a été produite durant 7 ans et plus aucun jeu majeur ne sortait dessus une fois la Wii U sortie.

    Le succès/vente de chaque génération de console dépend de plusieurs facteurs, par exemple la PS2 a aussi grandement profité du succès de la PS1 et de l'image qu'elle s'était créé auprès du public, tout comme la Switch 2 profite du succès de la Switch 1 et ce n'est qu'un facteur parmi d'autres qui rendent ce genre de comparaison foireuse.
    yukilin posted the 05/11/2026 at 02:55 PM
    Quel dommage que vous ne soyez pas payés pour ce genre de dévouement absolu à une marque, certains seraient plus que riche ici
    hypermario posted the 05/11/2026 at 03:00 PM
    tripy73 Je suis d'accord avec toi, et en plus maintenant quand on parle de ludotheque, ca ne veux plus rien dire vue la retrocompatibilité, les remake et les shop qui permettent d'avoir des jeux indé bien plus souvent.
    Comparer une console actuel a des consoles non connecter c'est quand meme une aberation...
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