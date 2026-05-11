La PlayStation 2 devrait rester la console la plus vendue de tous les temps, car les ventes de la Nintendo Switch sont en baisse
Nintendo prévoit seulement 2 millions de ventes supplémentaires pour sa Switch 1 au cours du prochain exercice financier. Ce qui la laisse encore plusieurs millions en deçà du record absolu de la PlayStation 2.
La Switch devient la console la plus vendue de Nintendo, et la Switch 2 a déjà dépassé le nombre de ventes totales de la Wii U
La Switch devient la console la plus vendue de Nintendo, et la Switch 2 a déjà dépassé le nombre de ventes totales de la Wii U
La PS2, sortie initialement au Japon le 4 mars 2000, puis en Amérique du Nord le 26 octobre 2000, et enfin en Europe le 24 novembre 2000, demeure officiellement la console la plus vendue de tous les temps, avec 160 millions d'unités écoulées selon Sony. La Switch 1, quant à elle, totalise désormais 155,92 millions de ventes, mais sa croissance annuelle ralentit d'année en année.
Dans ses derniers résultats financiers, Nintendo a révélé avoir vendu 3,86 millions de consoles Switch 1 au cours du dernier exercice fiscal. Or, les ventes de la première console hybride de Big N sont en baisse constante depuis 2021, et ce dernier chiffre marque une nouvelle diminution de 64 % par rapport aux 10,8 millions d'unités de machines écoulées en 2024.
De ce fait, la Switch compte actuellement 4,08 millions de consoles de moins dans les foyers que la PS2, et il lui en manquera encore 2,08 millions d'ici un an. La Switch est-elle alors encore en capacité de dépasser la PS2 d'ici 2028 ? Bien que cela soit techniquement possible, la console aura alors plus de dix ans et la Switch 2 aura elle aussi son cycle de vie déjà bien entamé.
Alors que le prix de la Switch 2 est voué à augmenter à l'échelle mondiale, Nintendo a annoncé que le prix de la Switch 1 grimperait également au Japon. Cette situation, conjuguée à la forte présence de la Switch 2 dans la région, rend alors l'avenir commercial de cette console vieillissante encore plus incertain, même dans un pays où elle reste extrêmement populaire.
Quant à PlayStation, si la Switch ne parvient pas à détrôner la PS2, la console rétro de Sony pourrait bien rester la console de jeux la plus vendue au monde pendant un certain temps. Les ventes de la PS5 sont actuellement inférieures à celles de la PS4 au même stade de son cycle de vie. C'est en tout cas ce qu'a admis Sony dans un contexte mondial morose où le prix des consoles ne cesse de grimper.
Sony devrait la ressortir pour encore faire des ventes, à l’instar de la Neo-Geo
Je ne sais pas si la switch mérite ce succès mais elle a également un catalogue de fou, et une fois cracké c'est la best console ever
qui aujourd'hui peut me regarder droit dans les yeux et dire que le catalogue switch est dans le top 3 all time ?
Je ne sais pas, je questionne aussi ce repositionnement après de nombreuses années mais soit!
Quoiqu'il en soit, la capacité de la Switch à dépasser les 160 M ne dépend que de Nintendo.
Demain ils mettent la OLED à 229 €, la Lite à 149 € et la standard à 179 €, ils vont en écouler encore 4-5 millions pour les familles à petit budget.
Je sais bien que nous sommes en période inflationniste et de pénurie, mais je ne crois pas une seconde qu'ils ne peuvent pas sabrer le prix de cette machine qui a 10 ans.
Elle a 4Gb de RAM et ses composants sont clairement rentabilisés.
Bref.
Je pense donc que si Nintendo se dit "pour la gloire", on va dépasser la PS2, ils pourront le faire.
Mlaheureusement, la gloire ne rapporte, ni de l'argent, ni de la marge ou des bénéfices et ne fait guère plus d'effet aux actionnaires.
Si les tarifs restent en l'état, elle finira peut être à 158 M avec quelques promos pour Noël.
Ce serait déjà un résultat colossal.
Voilà DÉSOLÉ mais c'est toujours bien de rappeler les faits
Donc encore une fois, les 2 ne joue pas dans la même court.
Et même si la switch arriver au cul de la ps2, sony t't'en retrouverais 5 millions de plus.....il l'on deja fait 1 fois, alors pourquoi pas recommencer.
ouroboros4 Ouai mais ça tu vois on s'en tape, personne ne prétend prévoir le marché à long terme donc une augmentation de prix ne surprend personne dans le contexte actuel. Ca c'est vous qui faites des prédictions foireuses du genre tel ou tel produit va flop et quand ça s'avère faux vous partez vous cacher parceque vous percevez l'erreur comme une humiliation. Tout le monde n'est pas comme vous En plus je vois pas les gens dire en masse que les prix vont pas augmenter. La tu nous fait la technique sophiste de l'homme de paille. T'as du avoir des gens qui ont dit ça mais tu prétends que c'est l'avis general des fanboy
Comme prévu la Switch a augmenter de prix
Comme prévu la PS2 restera la console la plus vendue de tous les temps
Fin de l'histoire
Je suis convaincu que Nintendo a vraiment l'intention de dépasser ce record...
Wait & See
pas tant que ca je trouve, tu te contente de peu.
Reste Link mais lui ne reste que sur ses articles et ceux de Shanks
1 - la PS2 a fini sa carrière à 99€, ce qui a énormément aidé aussi à l'installer dans les foyers plus modestes.
2 - Sony qui nous sort des exemplaires de son chapeau.
Pendant des années on avait un chiffre de vente de 155 millions, on est passé à 158, et aujourd'hui à 160...
ça reste des chiffes impressionnant mais ça pose des questions.
Mais en vrai, que ça soit la Switch ou la PS2, tant que les jeux étaient bons, savoir qui a la plus grosse on s'en fout un peu non???
Par contre, la PS2 était une merveilleuse console et ça je pense qu'on est tous d'accord
Je commence limite à me sentir coupable et immature de réagir sur des provoc de gamin alors que je devrais me dire "laisse les jouer avec leur podium ps2, ils en ont besoin pour se rassurer". Là j'avoue j'ai eu tort, je suis comme l'adulte qui n'a pas la decense de laisser gagner le gamin dans une partie de beach volley
Quand j'ai envie d'être sérieux y'a aucun problème pour l'être. Mais pas ici
Pendant que Sony et MS galérait à trouver des composants pour la PS5 et la XBox
( )
Y compris concernant son hardware ?
Ce qui serait intéressant c'est de savoir de qui entre nintendo et sony a gagner le plus d'argent......sur la ventes des 2 consoles.
Sur cet argument cela mets en lumière un autre élément:
malgré l'augmentation de prix de la Switch elle resterais l'entrée de gamme pour un public qui ne souhaite pas investir des masses...on a vu qu'avec Tomodachi Life les ventes de la switch 1 ont augmenté dont la version Lite.
Pour des parents qui veulent offrir une console à leurs enfants cela pourrait constiuter le solution d'autant que le marché des jeux d'occasion est très riches.
On peut douter donc que la Switch puisse rattraper la Ps2, sur l'année en cours
"De ce fait, la Switch compte actuellement 4,08 millions de consoles de moins dans les foyers que la PS2," on peut je pense arrondir au moment où l'on se parle à 4 millions pile.
156 + 2 millions...158 millions en fin d'année prochaine.
manquerait encore 2 millions sauf que sauf miracle Nintendo en vendra certainement encore moins que les 2 millions de cette année donc...la Switch devrait terminer sa course à environ 1 ou 1,5 millions du record de la PS2...comme dans un marathon les derniers mètres sont les plus "longs". Mais bravo à la Switch qui aura contribué à revigorer le marché du JV.
La Switch va probablement pas depasser la PS2? Ok, pourquoi?
Parce que ses ventes baissent
ça fait plusieurs années que je pariais que ça ne dependrait que de Nintendo, et vraissemblablement ça sera le cas.
Et je pense qu'ils ont envie, au moins pr la gloire et des raisons marketing de pouvoir dire "la switch est le plus grosse succes hardware de l'histoire donc les actionnaires, vos gueules et redonnez vos billets"
Factuellement, il reste 4 millions a la Switch pr atteindre les 160M, et l'année prochaine, a la meme date, il ne devrait en rester que 2 (donc elle aura fait 50% du chemin).
Si c'est le cas, elle y arrivera, malgré les hausses de prix je pense, et la hausse du prix de la Switch 2 peut etre benefique aussi pour elle.
Tout depend de leur propre production et de leur volonté de la remplacer au plus vite par la Switch 2 ou non.
https://gamrconnect.vgchartz.com/thread/245060/switch-ships-15592m-by-31032026-lt-sales-expectations/
je trouve ce lien interessant, on voit la Switch se vendre bcp plus vite que la PS2, en alignant les ventes, la PS2 n'est tjs pas a 140M.
Par contre, avec une PS3 qui a demarré doucement, avec peu de system sellers, coutant 6 fois le prix d'une PS2 en fin de vie, forcement, la PS2 réussira nettement mieux les dernieres années de vie (+ de 20M apres 9 ans de commercialisation ) et on le constate déjà, l'ecart se reduit.
là ou la Switch est encore relativement cher pour ce que c'est, et la Switch 2 fait un demarrage explosif, et incite plus les joueurs a migrer qu'a lépoque.
On verra, mais j'ai du mal a imaginer la Switch pas au moins a 160M en fin de vie en tt cas.
Effectivement je ne m'en souvenais plus.
69.99€ une console mythique + un sacré jeu....tu m"étonnes que la console a continué à se vendre comme des petits pains.
C'est littéralement le "on t'offre la console pour un paquet de Twix".
Le prix d'un jeux d'aujourd'hui et on t'offre en cadeau un jeux.
Et bien ça remets toute les cartes en mains. La switch a battu la ps2 depuis longtemps.
La switch n'est jamais descendu aussi bas niveau tarif.
La switch a bien plus de mérite a avoir atteint le palier des 150 millions, et beaucoup plus rapidement que la ps2.
D'ailleurs un truc les gens : "on s'en fout de la gueguerre gneu gneu", en attendant, rappelez moi.... c'est qui les deux membres qui font au moins 2 articles par jour sur les ventes de jeux switch 2 et pour dire "regardez, les autres se vendent pas aussi bien?". vous allez sur leurs articles pour dire que c'est des forceurs ? Bha non, donc juste taisez-vous.
cyr ca rappelle juste que les fanboys nintendos sont des gros soumis qu'on peut faire cracher 9 ans le même prix pour une console avec un catalogue rempli de portage et de remaster. Y a vraiment pas de quoi se vanter.
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X360
La Switch n'en fait certainement pas partie. A la rigueur, pour le top 10, et encore y aurait débat (NES, Saturn, Dreamcast, PS3, PS4, Game Boy, DS, etc).
Le succès/vente de chaque génération de console dépend de plusieurs facteurs, par exemple la PS2 a aussi grandement profité du succès de la PS1 et de l'image qu'elle s'était créé auprès du public, tout comme la Switch 2 profite du succès de la Switch 1 et ce n'est qu'un facteur parmi d'autres qui rendent ce genre de comparaison foireuse.
Comparer une console actuel a des consoles non connecter c'est quand meme une aberation...