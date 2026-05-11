La Switch devient la console la plus vendue de Nintendo, et la Switch 2 a déjà dépassé le nombre de ventes totales de la Wii ULa Switch devient la console la plus vendue de Nintendo, et la Switch 2 a déjà dépassé le nombre de ventes totales de la Wii ULa PS2, sortie initialement au Japon le 4 mars 2000, puis en Amérique du Nord le 26 octobre 2000, et enfin en Europe le 24 novembre 2000, demeure officiellement la console la plus vendue de tous les temps, avec 160 millions d'unités écoulées selon Sony. La Switch 1, quant à elle, totalise désormais 155,92 millions de ventes, mais sa croissance annuelle ralentit d'année en année.Dans ses derniers résultats financiers, Nintendo a révélé avoir vendu 3,86 millions de consoles Switch 1 au cours du dernier exercice fiscal. Or, les ventes de la première console hybride de Big N sont en baisse constante depuis 2021, et ce dernier chiffre marque une nouvelle diminution de 64 % par rapport aux 10,8 millions d'unités de machines écoulées en 2024.De ce fait, la Switch compte actuellement 4,08 millions de consoles de moins dans les foyers que la PS2, et il lui en manquera encore 2,08 millions d'ici un an. La Switch est-elle alors encore en capacité de dépasser la PS2 d'ici 2028 ? Bien que cela soit techniquement possible, la console aura alors plus de dix ans et la Switch 2 aura elle aussi son cycle de vie déjà bien entamé.Alors que le prix de la Switch 2 est voué à augmenter à l'échelle mondiale, Nintendo a annoncé que le prix de la Switch 1 grimperait également au Japon. Cette situation, conjuguée à la forte présence de la Switch 2 dans la région, rend alors l'avenir commercial de cette console vieillissante encore plus incertain, même dans un pays où elle reste extrêmement populaire.Quant à PlayStation, si la Switch ne parvient pas à détrôner la PS2, la console rétro de Sony pourrait bien rester la console de jeux la plus vendue au monde pendant un certain temps. Les ventes de la PS5 sont actuellement inférieures à celles de la PS4 au même stade de son cycle de vie. C'est en tout cas ce qu'a admis Sony dans un contexte mondial morose où le prix des consoles ne cesse de grimper.