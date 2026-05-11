Stellar Blade affiche des ventes stables depuis son lancement, consolidant ainsi sa position de franchise intemporelle sur le marché des PC et des consoles. Ce trimestre, les promotions saisonnières

et les opérations de rabais ont continué à favoriser l'acquisition de nouveaux joueurs, avec des tendances de ventes stables à long terme confirmées sur toutes les plateformes.



En prévision de la sortie du prochain titre de la série Stellar Blade, nous poursuivrons nos efforts pour renforcer la notoriété de la franchise grâce à des collaborations avec des marques mondiales

et d'autres initiatives.



À l'avenir, nous prévoyons de maintenir la dynamique des ventes grâce à des promotions saisonnières et de fin d'année ainsi qu'à des remises stratégiques, tout en explorant activement de nouvelles possibilités d'expansion sur d'autres plateformes. Nous restons déterminés à maximiser la valeur à long terme de la franchise afin de remercier notre communauté mondiale de joueurs pour son soutien.



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Nous avons l'intention d'assurer nous-mêmes l'édition (service en propre) du prochain titre de la série Stellar Blade ainsi que des titres du studio UNBOUND. Pour y parvenir, nous recrutons en permanence

des talents internationaux ayant une expérience dans le lancement et l'exploitation de titres majeurs à l'échelle mondiale.



La possibilité de publier directement les prochains titres de la série Stellar Blade et du studio UNBOUND à l'échelle mondiale s'avère être un attrait majeur pour les meilleurs professionnels du secteur, ce qui nous permet de renforcer rapidement nos capacités d'édition en interne.

C'est l'information que l'on peut retenir du dernier résultat financier du studio coréen Shift Up. Comme rapporté ici en mars dernier , le studio prévoit désormais et c'est officiel de s'auto-éditer concernant les jeux de la série Stellar Blade mais également les jeux du nouveau studio de Shinji Mikami, UNBOUND. Project Spirits lui restera édité par la Level Infinite une filiale du geant chinois Tencent.