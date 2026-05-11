Une étude publiée par IGN sur 5500 personnes aux USA, au Royaume-Uni et en Australie donne quelques tendances sur la consommation du jeu vidéo :



1. Le rejet du prix "Triple A" (80€)

​L'article insiste sur le fait que le seuil de 70€ ou 80€ est devenu un véritable repoussoir pour la majorité des jeunes joueurs.

​Chiffre clé : Seuls 20 % des jeunes de la Gen Z achètent encore leurs jeux au prix fort dès le lancement.

​Comparaison : À l'inverse, la Génération X est plus encline à l'achat immédiat (42 %), ce qui marque une fracture nette dans le rapport à la "nouveauté" et au budget.



​2. La stratégie du "Désabonnement Systématique"

​C'est l'un des points les plus marquants de l'article : la Gen Z utilise les services (Game Pass, Netflix, etc.) de manière purement utilitaire.

​59 % des jeunes utilisateurs pratiquent la résiliation régulière. Ils s'abonnent pour un contenu précis (un jeu ou une série) et coupent leur abonnement dès qu'ils l'ont terminé.

​Conséquence : La fidélité aux plateformes est décrite comme "morte". L'écran d'accueil est devenu un champ de bataille où l'on chasse la nouveauté sans attachement à la marque.



​3. L'efficacité avant tout (Game Help)

​L'article souligne que la Gen Z ne veut plus "perdre de temps".

​82 % des joueurs utilisent des guides ou des outils d'aide pour progresser plus vite.

​Le jeu vidéo n'est plus seulement un loisir de découverte, mais une consommation de contenu où l'on cherche l'efficacité et l'expertise communautaire plutôt que de bloquer sur une difficulté.



​4. Nouveaux modèles de monétisation

​Puisque la vente à l'unité (70-80€) s'effondre, l'article explique que les éditeurs se tournent vers :

​Le Free-to-play comme porte d'entrée.

​Les Battle Passes et le statut virtuel (skins, cosmétiques) comme nouveaux piliers de revenus après que le joueur a franchi la porte du jeu gratuitement ou via abonnement.

ajouter une source - https://www.ign.com/special/generationsinplay/?fbclid=IwT01FWARua9ZleHRuA2FlbQIxMABzcnRjBmFwcF9pZAwzNTA2ODU1MzE3MjgAAR4dYYVReGk82i9DbOManFTaxBipoyVT-WSNYpXsMjP4r5aYkD1XsTxdImv0aw_aem_3Xjqb0ZJn5X_kePG8vMLQg