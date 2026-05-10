Housemarque revient avec Saros, un jeu revisitant la formule de Returnal pour proposer quelque chose d'un peu différent qu’une simple repompe de leur précédent jeu, même si la comparaison est juste inévitable quand on a fait les deux.- Ce système de combat aux petits oignons- Le système d’éclipse- Des boss de fou- Une DA encore plus grandiose- Histoire intrigante jusqu’au bout- Sound Design de l’année- L’équilibrage à la carte- Plus de magasins, objets ect…- Des armes un peu trop classiques- Des PNJ sortants de l’ère X360Housemarque revient avec le gameplay god-tier de Returnal agrémenté de deux grandes nouveautés : Le bouclier qui absorbe les bullets ennemis et la parade. Si ce n’est pas évident de prendre le coup au début, il sera difficile de revenir en arrière en retournant sur Returnal tant on a envie de foncer sur les bullets. Le système d’éclipse permettant de passer le monde en mode… "Eclipse" est une bonne nouveauté puisqu’en plus de changer l’ambiance des biomes, il apporte plus de difficulté et des modifications dans le level design. En dehors du boss du biome 3 de Returnal qui restera culte (contrairement à celui de Saros qui est le plus nase), les boss de Saros sont globalement bien supérieurs en termes de patterns et de mise en scène. La DA sera moins diversifiée que dans Returnal, mais les environnements en mettent plein la tronche. L'histoire est sans doute plus classique que dans Returnal, mais m'aura finalement un peu plus plu.Et évidemment le sound design est toujours complètement dingue. Les bruitages, les musiques… Parfait.Mais à vouloir se la jouer plus grand public, Housemarque a perdu ce qu’avait parfaitement réussi Returnal : l’équilibrage. Outre le modificateur qui permet de jouer en mode kikimou ou en mode hardcore, la possibilité de recommencer plusieurs biomes en arrière pour augmenter sa maitrise/attaque si on bloque sur un biome casse aussi le challenge. Par exemple en montant l’arbre de compétence normalement, vous débuterez l’avant-dernier biome autour de 23 de maitrise/attaque. Or, si vous décidez de recommencer le jeu depuis le tout premier biome pour faire le jeu du début à la fin en un run, vous arriverez à l’avant-dernier biome autour des 80/85, soit 4 fois plus.L’autre point qui est dommage par rapport à Returnal, c'est le manque de diversité sur le terrain. Fini les magasins, les objets, les arènes dorées… Saros vous proposera uniquement des stèles avec des armes, des power up ou encore des reliques.Pour finir, les armes manquent un peu de folie par rapport à celles de Returnal et les personnages en dehors d’Arjun ne ressemblent à rien.