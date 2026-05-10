Alors que la sortie de Grand Theft Auto 6 approche à grands pas (le 19 novembre), les discussions et les interrogations vont bon train quant à son prix. Bank of America, l'une des plus grandes banques au monde, a donné son avis dans une note aux investisseurs, estimant que Rockstar Games et Take-Two Interactive devraient proposer le jeu à 80 dollars.
Selon Seeking Alpha, Omar Dessouky, analyste boursier chez Bank of America, a déclaré lors de la récente Interactive Innovation Conference qu'un prix plus élevé pour Grand Theft Auto 6 permettrait également à d'autres entreprises de franchir la barre des 70 dollars pour les jeux AAA. Au-delà de l'avantage que cela représenterait pour Take-Two Interactive, Dessouky a affirmé que ce serait bénéfique pour l'ensemble du secteur du jeu vidéo.
« Nous avons également entendu des participants exprimer leur inquiétude quant aux difficultés que rencontrerait le secteur, perçu comme étant en difficulté, pour vendre des jeux à 80 dollars si GTA 6 sortait à 70 dollars », a ajouté Dessouky. « Nous pensons qu'il est dans l'intérêt de Take-Two, en tant qu'éditeur et partenaire de nombreux développeurs, d'augmenter le prix moyen pour l'ensemble du secteur. »
Bank of America est loin d'être la première institution à évoquer la possibilité que Grand Theft Auto 6 soit plus cher que les autres jeux AAA. En mars 2025, Michael Pachter, analyste chez Wedbush Securities, avait émis l'hypothèse que Rockstar Games et Take-Two pourraient fixer le prix de ce jeu très attendu à 100 dollars. Il avait alors souligné que cela pourrait être possible en proposant des récompenses en jeu pour Grand Theft Auto Online avec GTA 6.
« Nous pensons que l'entreprise prévoit de vendre le jeu à un prix inédit et nous soupçonnons que la direction peut inciter les consommateurs à payer 100 dollars, voire plus, en leur offrant une importante quantité de monnaie virtuelle à dépenser dans GTA Online », a déclaré Pachter.
En janvier 2025, Matthew Ball d'Epyllion évoquait des sentiments similaires, soulignant que cela pourrait lever un obstacle majeur au prix pour l'ensemble du secteur, d'autant plus que d'autres titres AAA suivraient l'exemple de Grand Theft Auto 6 en matière de tarification.
À l'inverse, Mat Piscatella, analyste chez Circana, estime qu'une telle hausse de prix irait à l'encontre des objectifs de Rockstar Games et Take-Two Interactive, qui souhaitent attirer un maximum de joueurs sur le nouveau jeu. « Il n'est pas nécessaire de fixer le prix de base d'un jeu à 100 $ », a-t-il publié sur les réseaux sociaux. « Les éditions spéciales, les éditions collector, les éditions or/argent, etc., fonctionnent de la même manière, et une grande partie des acheteurs du jour de la sortie se ruent sur ces éditions malgré leur prix élevé. C'est tout simplement inutile.»
« L'objectif est d'élargir au maximum le marché potentiel, tout en optimisant les recettes du lancement », a-t-il poursuivi. « On ne procède pas ainsi en fixant un prix de base si élevé qu'il réduit drastiquement le nombre de joueurs potentiels. C'est tout simplement absurde. »
Le PDG de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, est lui-même resté très discret concernant le prix de Grand Theft Auto 6. Lors de la Conférence sur l'innovation interactive, il a simplement déclaré que le prix dépendrait de ce que les consommateurs seraient prêts à payer.
Source : https://gamingbolt.com/grand-theft-auto-6-should-be-priced-at-80-for-the-good-of-the-industry-says-bank-of-america/
Coucou Mario Kart World
et personne n'a penser a le virer ce mec ? on est déja en pleine crise les prix sont déja bien trop élever et la qualité est inférieur a la montée des prix... donc non ce serait tous le contraire, une montée des prix serait catastrophique pour une industrie qui se casse déja la gueule (en partie justement a cause du prix bien trop haut)
Je dirais au contraire que GTA6 aurait tout interet même a afficher un prix plus bas que les AAA traditionnel, car la plus grosse partie de leur CA vient du online et des microtransaction...
mais bon Bank of america, rappelons qu'il sont en grande partie responsable de la crise financière de 2008 et des subprime, et de plein d'autre scandale
MKW ne mérite absolument pas 90E, le mode balade avec des stickers, ça va quoi.
GTA 6 va coûter 70 dollars et tous le monde va fermer sa bouche. Mémoriser mon message. En dehors des éditions FDP bien sûr.
Déjà que 80 euros c'est beaucoup trop cher (merci aux boutiques françaises de nous faire éviter ce sale prix depuis 2020).
Qu’un studio investisse + ou - dans le développement de son jeu ne concerne que lui. Tout comme la rentabilité pécuniaire qui en découlera.
Si chaque jeu commence à justifier un prix au vu de ses coûts on va plus s’en sortir.
Surtout que GTA 6 aussi bien qu’il sera ne va rien inventer d’inédit et restera un jeu comme les autres avec ses défauts.
Faut juste pas que les pigeons acquiescent pr tout sinon on va se taper un jeu à 100€ à sa sortie sans aucune raison.
Il ne faut pas oublier que MKW 8, avec le jeu de base et le pack DLC, revient pratiquement à 85 euros au total.
On peut imaginer que GTA 6 sera à environ 90 euros, en comptant sur les extensions pour rentabiliser le jeu