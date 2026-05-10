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aeris201
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Switch 2 : Ventes record pour les 3 premiers trimestres
Parce qu'un histogramme est plus parlant que des mots
Nintendo
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posted the 05/10/2026 at 09:45 AM by
aeris201
comments (
6
)
sultano
posted
the 05/10/2026 at 10:22 AM
Comment tu veux convaincre Nintendo qu'ils abusent sur leur politique tarifaire et leur politique software quand tu vois ça ?
cyr
posted
the 05/10/2026 at 10:44 AM
sultano
tu comprends quelque chose ou tu troll exprès ?
Si ta marge est nul , en vendre 10 ou 100 millions ne changera rien.....
jenicris
posted
the 05/10/2026 at 10:44 AM
cyr
donc c'est normal selon le constructeur. Ok
cyr
posted
the 05/10/2026 at 10:46 AM
jenicris
c'est normal si les cout augmente. Peu importe qui que ce soit.
Le maître mot c'est être rentable. Ni plus ni moins.
cyr
posted
the 05/10/2026 at 10:49 AM
jenicris
D'ailleurs pour rebondir, il y a eu beaucoup de licenciement dernièrement.
Vous préférez que les prix n'augmente pas, mais tant pis pour les gens qui perdent leur emploi....
Tous ceci n'est que le résultat d'une mauvaise gestion.
Et du choix du tous graphique......quand on arrive au pic, ça redescend inévitablement...
Un peu comme les moteurs de voitures, les v12, v10 c'est finis car le carburant coûte chère......
sultano
posted
the 05/10/2026 at 11:02 AM
cyr
Maid qu'est-ce que tu racontes, tu crois vraiment que Nintendo se fait pas des marges de tarba avec du matériel daté, qui ne baisse jamais de prix (voire augmente) et des jeux qui coûtent peu à développer et qui se vendent par dizaines de millions ? Tu vas me faire croire que Pokopia et Tomodachi Life font de très petites marges alors qu'ils sont déjà à presque 10m de ventes à eux deux ? Que Pokémon ZA n'est pas rentable alors qu'on connaît quasi officiellement le coût de dév ?
Et d'ailleurs à aucun moment l'histogramme ne parle de rentabilité mais bon. Visiblement des chiffres records c'est mauvais signe, tous les voyants sont au rouge
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Si ta marge est nul , en vendre 10 ou 100 millions ne changera rien.....
Le maître mot c'est être rentable. Ni plus ni moins.
Vous préférez que les prix n'augmente pas, mais tant pis pour les gens qui perdent leur emploi....
Tous ceci n'est que le résultat d'une mauvaise gestion.
Et du choix du tous graphique......quand on arrive au pic, ça redescend inévitablement...
Un peu comme les moteurs de voitures, les v12, v10 c'est finis car le carburant coûte chère......
Et d'ailleurs à aucun moment l'histogramme ne parle de rentabilité mais bon. Visiblement des chiffres records c'est mauvais signe, tous les voyants sont au rouge