Au Japon, c'est la folie pour acheter la Switch 2 avant la hausse de prix du 25 mai !
Des files d'attente interminables ont été observées devant les magasins, beaucoup étant en rupture de stock ou limitant les achats. Certains revendeurs proposent déjà la Switch 2 au nouveau prix !
A Yodobashi Camera Umeda par exemple, 300 personnes font la queue, se précipitant pour acheter une Switch 2 avant l'augmentation de prix !
Source : https://x.com/Genki_JPN/
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posted the 05/10/2026 at 04:34 AM by link49
Un peu comme Total qui te sauve un jeuvidéo pour chaque plein que tu ne fais pas chez BP ou Esso.