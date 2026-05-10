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Yoshi and the Mysterious Book
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name : Yoshi and the Mysterious Book
platform : Switch 2
editor : Nintendo
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[Japon] C'est la folie pour acheter la Switch 2 avant la hausse de prix!


Au Japon, c'est la folie pour acheter la Switch 2 avant la hausse de prix du 25 mai !

Des files d'attente interminables ont été observées devant les magasins, beaucoup étant en rupture de stock ou limitant les achats. Certains revendeurs proposent déjà la Switch 2 au nouveau prix !



A Yodobashi Camera Umeda par exemple, 300 personnes font la queue, se précipitant pour acheter une Switch 2 avant l'augmentation de prix !

Source : https://x.com/Genki_JPN/
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    aeris201
    posted the 05/10/2026 at 04:34 AM by link49
    comments (9)
    kidicarus posted the 05/10/2026 at 05:33 AM
    Je n'avais pas attention, mais la console japonaise multizone ne change pas de prix.
    keiku posted the 05/10/2026 at 05:34 AM
    en même temps, c'est quasi la seule console vendue au japon
    kikoo31 posted the 05/10/2026 at 05:45 AM
    Prévisible!!!!!
    aeris201 posted the 05/10/2026 at 05:47 AM
    Ah ouais quand meme
    jobiwan posted the 05/10/2026 at 05:57 AM
    Ce n' est pas avec la PS5 que nous avons vu ça le mois dernier. ????
    j9999 posted the 05/10/2026 at 06:27 AM
    C'est parfaitement logique. Beaucoup de gens disent avoir envie d'acheter la switch 2 au japon mais attendent parce-que pas les thunes, du coup quand ils entendent parler d'augmentation forcément il foncent l'acheter car "si je dois l'acheter un jour c'est maintenant". La console va continuer à se vendre longtemps sur ce territoire. Par contre la ps5 c'est surtout les gamers qui l'achètent, le grand publique s'en fout généralement car c'est un investissement plus couteux et moins polyvalant. C'est percu comme un achat superflu car il n'y a pas ce coté tout en un "on peut l'emmener partout et jouer avec la famille". En même temps c'est pas totalement évident à comprendre parce-que même si la ps5 correspond plus au marché occidental, et Nintendo est plus ancré là bas, le Japon s'occidentalise de plus en plus aujourd'hui. Donc je dirais qu'il y a quand même pas mal de japonais qui voudraient une ps5 pour avoir cette expérience plus cinema, grosse perf technique, AAA occidentaux, online multi etc. d'autant plus qu'il y a des franchises populaires historiquement associé à la play "FF, monster hunter wild...) mais le prix et le manque de polyvalence est un frein.
    badeuh posted the 05/10/2026 at 06:45 AM
    Vu la situation mondiale causée en partie par les US, ça aurait bien pour leq japonais que ça augmente partout sauf chez eux et qu'ils se sucrent sur les ricains. De tte manière aux US, il y aura toujours 15 à 20% de potentiels clients pour qui le prix est un détail.

    Un peu comme Total qui te sauve un jeuvidéo pour chaque plein que tu ne fais pas chez BP ou Esso.
    rendan posted the 05/10/2026 at 07:37 AM
    TOUT SE PASSE COMME PRÉVU
    link49 posted the 05/10/2026 at 07:41 AM
    Après la hausse de prix, elle devrait baisser niveau ventes. A Nintendo de sortir l'artillerie lourde pour y remédier.
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