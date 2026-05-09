La vague de turbulences continue chez Nacon. Après avoir tenté sans succès de trouver un repreneur pour Spiders, et donc contraint de fermer ses portes, l’éditeur français est désormais à la recherche d’un nouveau propriétaire pour une autre de ses filiales : Midgar Studio.Une situation préoccupante, d’autant plus que Midgar ne faisait jusqu’ici pas partie des équipes connues pour être en grande difficulté financière.Cette décision s’inscrit dans un contexte particulièrement tendu pour l’industrie du jeu vidéo, où les plans de restructuration, licenciements et fermetures de studios se multiplient depuis plusieurs mois. Et du côté de Nacon, les signaux deviennent de plus en plus inquiétants.En parallèle du cas Midgar, des informations récentes évoquaient également une possible fermeture de Big Bad Wolf, le studio à l’origine de Cthulhu: The Cosmic Abyss, même si rien n’a encore été confirmé officiellement. Kylotonn aurait lui aussi été touché par des licenciements récents.