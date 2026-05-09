UNIQUE HISTOIRE DE PERSONNAGE

Je vous présente une nouvelle histoire : celle Galen Marek alias Starkiller. Le personnage principal de Star Wars le pouvoir de la force.Il a ete enlevé par Dark Vador alors qu'il était petit pour suivre un entraînement Sith.Le seigneur des ténèbres en a fait son apprenti secret pour prendre le dessus sur l'empereur.Mais Starkiller va decouvrir qu'il reste encore une part de lumière en lui.Installez-vous confortablement et bon visionnage la famille !On n'oublie pas le like et le partage pour la forceAbonne toi pour rejoindre la famille et ne rien manquer des prochaines vidéos de la chaîne !BONUSRetrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/@ozyxpoff?si=OkKUPpKShreoPJXh