UNIQUE HISTOIRE DE PERSONNAGE
Je vous présente une nouvelle histoire : celle Galen Marek alias Starkiller. Le personnage principal de Star Wars le pouvoir de la force.
Il a ete enlevé par Dark Vador alors qu'il était petit pour suivre un entraînement Sith.
Le seigneur des ténèbres en a fait son apprenti secret pour prendre le dessus sur l'empereur.
Mais Starkiller va decouvrir qu'il reste encore une part de lumière en lui.
Installez-vous confortablement et bon visionnage la famille !
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L'HISTOIRE DE STARKILLER
BONUS
RETROSPECTIVE STAR WARS
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posted the 05/09/2026 at 07:02 PM by ozyxp