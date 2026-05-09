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Le secret de Dark Vador...
UNIQUE HISTOIRE DE PERSONNAGE
Je vous présente une nouvelle histoire : celle Galen Marek alias Starkiller. Le personnage principal de Star Wars le pouvoir de la force.

Il a ete enlevé par Dark Vador alors qu'il était petit pour suivre un entraînement Sith.

Le seigneur des ténèbres en a fait son apprenti secret pour prendre le dessus sur l'empereur.

Mais Starkiller va decouvrir qu'il reste encore une part de lumière en lui.
Installez-vous confortablement et bon visionnage la famille !

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L'HISTOIRE DE STARKILLER






BONUS


RETROSPECTIVE STAR WARS








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    posted the 05/09/2026 at 07:02 PM by ozyxp
    comments (1)
    22 posted the 05/09/2026 at 08:15 PM
    Vraiment dommage que le persso ne soit pas canon.
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