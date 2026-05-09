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Jeux Vidéo
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balf
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Toute cette pénurie de composants c'était du pur bullshit ???


Une rareté organisée en manipulant la production pour maximiser les profits sous couvert de l'IA
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    posted the 05/09/2026 at 02:52 PM by balf
    comments (6)
    alozius posted the 05/09/2026 at 02:59 PM
    Mais bien sûr. C’est évident et je le dis depuis le départ. Et ça concerne l’intégralité des secteurs du monde du commerce.
    Tout le monde a joué sur les événements de ces dernières années pour se faire un max de bif sur le dos des gens lambdas et des pigeons qui ont continué à acheté et dis amen à tout.
    On a ce qu’on mérite.
    5120x2880 posted the 05/09/2026 at 03:02 PM
    Au prix auquel il vend ses PC, il s'y connait en arnaque
    balf posted the 05/09/2026 at 03:13 PM
    5120x2880
    alozius Exact moi qui voulait me faire un bon PC, c'est mort
    altendorf posted the 05/09/2026 at 03:13 PM
    La théorie du complot, le retour
    cyr posted the 05/09/2026 at 03:17 PM
    Les terres rare tous ça, il suffit de se baisser pour en trouver? Et merde alors.
    micheljackson posted the 05/09/2026 at 03:20 PM
    Après
    "c'est la faute des mineurs de crypto",
    après
    "c'est la faute de la guerre en Ukraine",
    après
    "c'est à cause du blocus du détroit d'Ormuz"

    quel sera le prochain pretexte pour nous la foutre dans le cul ?
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