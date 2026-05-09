Le prochain titre de Dragon Quest sera annoncé le Jour de Dragon Quest(pour les 40 ans de la série)/pendant le livestream (27 mai) ainsi que « diverses autres choses en plus du prochain titre » selon Yuji Horii dans le podcast KosoKoso (épisode actuellement privé)
Enfin Dragon Quest XII? Un nouveau remake? Un portage?
Toutes les possibilités sont sur la table
https://x.com/Wario64/status/2053108997612269862
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posted the 05/09/2026 at 02:43 PM by ouroboros4
Par contre quand on sait qu'il y a quelques mois à peine, Horii disait que le développement de DQ12 était "compliqué", perso je m'attends à l'annonce d'une nouvelle merde mobile pour le Japon, aucun espoir.
Bah le problème c'est qu'ils ont même commencé à mettre les musiques des épisodes 8 bits, le 10 et les spin-off en sont truffé, même DQ I-II 2DHD utilisent des musiques du 3... Du coup ils n'ont même plus d'identité musicale propre, c'est chiant.
C'est pour ça que mon préféré reste le 4, il avait une DA unique, graphiquement et musicalement.