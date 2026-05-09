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Dragon Quest VII Reimagined
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name : Dragon Quest VII Reimagined
platform : PC
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : RPG
other versions : Xbox Series X - Switch
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ouroboros4
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Le prochain Dragon Quest sera dévoilé le 27 mai!


Le prochain titre de Dragon Quest sera annoncé le Jour de Dragon Quest(pour les 40 ans de la série)/pendant le livestream (27 mai) ainsi que « diverses autres choses en plus du prochain titre » selon Yuji Horii dans le podcast KosoKoso (épisode actuellement privé)

Enfin Dragon Quest XII? Un nouveau remake? Un portage?
Toutes les possibilités sont sur la table


https://x.com/Wario64/status/2053108997612269862
https://www.resetera.com/threads/new-dq-livestream-with-new-title-announcement-on-may-27th-to-celebrate-40th-anniversary-video-now-private.1515352/
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    posted the 05/09/2026 at 02:43 PM by ouroboros4
    comments (8)
    balf posted the 05/09/2026 at 02:54 PM
    Vivement
    narustorm posted the 05/09/2026 at 02:59 PM
    J'espère que sa va rester un jrpg tour par tour ????
    ravyxxs posted the 05/09/2026 at 03:01 PM
    On va encore avoir des thèmes 16bits ? Le même thème d'origine sans arrangement ? Ou on peut enfin révolutionner la formule ??
    zekk posted the 05/09/2026 at 03:04 PM
    ravyxxs c’est la série de Jrpg où je fîni toujours par couper le son
    darkxehanort94 posted the 05/09/2026 at 03:07 PM
    narustorm Oui sinon les fans vont râler, ils supportent pas le moindre changement
    zekk posted the 05/09/2026 at 03:12 PM
    darkxehanort94 c’est assez compréhensible que des fans de tour par tour ralent si c’est du bête a-rpg
    jofe posted the 05/09/2026 at 03:12 PM
    ravyxxs Sachant que le compositeur de la série est décédé, ils vont pas avoir trop le choix d'apporter du sang neuf là-dedans.

    Par contre quand on sait qu'il y a quelques mois à peine, Horii disait que le développement de DQ12 était "compliqué", perso je m'attends à l'annonce d'une nouvelle merde mobile pour le Japon, aucun espoir.
    micheljackson posted the 05/09/2026 at 03:18 PM
    ravyxxs
    Bah le problème c'est qu'ils ont même commencé à mettre les musiques des épisodes 8 bits, le 10 et les spin-off en sont truffé, même DQ I-II 2DHD utilisent des musiques du 3... Du coup ils n'ont même plus d'identité musicale propre, c'est chiant.

    C'est pour ça que mon préféré reste le 4, il avait une DA unique, graphiquement et musicalement.
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