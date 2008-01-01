Bonjour tout le monde, un petit post rapide pour vous montrer une nouvelle bande annonce de gameplay pour Nova impact, un space shooter en arène (avec composante RPG) que je développe en solo.
Cette nouvelle vidéo vous montre le gameplay du jeu tel qu'il est avec quelques modules installés sur le vaisseau que vous pourrez retrouver dans la démo quand elle sera live. Le jeu final intègrera tout un tas de modules cool pour toujours relancer l'intérêt du jeu (le jeu comprendra plusieurs circuits différents, avec ennemis spécifiques, chaque ennemi à son rôle dans l'arène et sa variante élite) et permettre au joueur de ressentir une vraie montée en puissance. Je viendrais vous signaler quand la démo sera dispo.