Les nouveaux designs des personnages de Star Fox semblent diviser les opinions. Il y a ceux qui adorent, et ceux au contraire, qui détestent.
Personnellement, j'aime beaucoup le rendu de ce Remake. Et vous?
Source : https://x.com/Genki_JPN/
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posted the 05/09/2026 at 11:56 AM by link49
Il était possible de faire mieux.
Par contre, la fille qui ressemble à une droguée, pour elle ils ont grave déconné.
Mais "si" ils suivent les retours, je pense qu’ils changeront son apparence.
Un des premiers jeux que je ferais sur ma future Switch 2
Cette fois ca fait plus adulte. Pourquoi pas. C'est une volonté évidente de Nintendo. D'ailleurs le ton de ce Starfox Switch 2 est plus mature, suffit de voir le prologue.
adamjensen Le développement du jeu est probablement terminé depuis un bon moment, il sort très bientot.
Ici il y a un vrai parti pris, pour ça que ça divise.. la DA a jamais été le point fort des Starfox par le passé, mais agréablement surpris qu'ils aient opté pour un design plus mature et sérieux.
Le retour du renard des année 93 une exclusivité switch 2 et nul par ailleurs
Ah ok, j’avais pas fait attention.
Au moins, ça fera de bons memes et de bonnes blagues avec la droguée sur le net.
je trouvais ça légèrement malaisant à l'époque mais maintenant ça fait partit de l'histoire.
Sans compter que ça fait une belle démo technique pour la machine.