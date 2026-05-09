Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Star Fox
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name : Star Fox
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action
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[Question] Le design de Star Fox sur Switch 2 semblent diviser. Vous aimez ou pas?


Les nouveaux designs des personnages de Star Fox semblent diviser les opinions. Il y a ceux qui adorent, et ceux au contraire, qui détestent.



Personnellement, j'aime beaucoup le rendu de ce Remake. Et vous?

Source : https://x.com/Genki_JPN/
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    aeris201
    posted the 05/09/2026 at 11:56 AM by link49
    comments (16)
    vyse posted the 05/09/2026 at 11:59 AM
    Fan de la première heure du jeu mais non ! Je voulais un nouvel épisode..et sérieusement des cut scènes supplémentaires ? Qui en a fout de l'histoire..
    amario posted the 05/09/2026 at 12:01 PM
    Je valide complètement. Je valide aussi le style du film. Je vois rien de choquant
    adamjensen posted the 05/09/2026 at 12:01 PM
    C’est pas à chier, mais j’aime pas tellement.
    Il était possible de faire mieux.
    Par contre, la fille qui ressemble à une droguée, pour elle ils ont grave déconné.
    Mais "si" ils suivent les retours, je pense qu’ils changeront son apparence.
    ratchet posted the 05/09/2026 at 12:15 PM
    On dirais des gars dans des costumes j’aime pas spécialement mais ça passe.
    jenicris posted the 05/09/2026 at 12:22 PM
    Ouais pas fan. Mais bon osef perso le gameplay semble respecter l'original et semble fun.
    Un des premiers jeux que je ferais sur ma future Switch 2
    aeris201 posted the 05/09/2026 at 12:29 PM
    J'aime bien. Les designs précédent de Fox (film Mario Galaxy inclus), ca fait "peluche" "cartoon" "enfantin".

    Cette fois ca fait plus adulte. Pourquoi pas. C'est une volonté évidente de Nintendo. D'ailleurs le ton de ce Starfox Switch 2 est plus mature, suffit de voir le prologue.
    wickette posted the 05/09/2026 at 12:32 PM
    Je préfère le film, c'est un peu bizarre mais de là à en faire tout un foin..

    adamjensen Le développement du jeu est probablement terminé depuis un bon moment, il sort très bientot.
    51love posted the 05/09/2026 at 12:32 PM
    Pas ultra fan, mais je trouve ça mieux que les anciens design de la série, devenus plus cartoonss enfantin et sans caractère au fur et a mesure...

    Ici il y a un vrai parti pris, pour ça que ça divise.. la DA a jamais été le point fort des Starfox par le passé, mais agréablement surpris qu'ils aient opté pour un design plus mature et sérieux.
    ducknsexe posted the 05/09/2026 at 12:33 PM
    Je valide aussi. Le style est plus réaliste et sérieux, et cette DA pourrait correspondre à l’univers de Star Wars. Ça passerait complètement inaperçu.

    Le retour du renard des année 93 une exclusivité switch 2 et nul par ailleurs
    rupinsansei3 posted the 05/09/2026 at 12:40 PM
    Horrible ! On est vraiment dans l'idéologie woke de l'époque où l'on met bien en avant les personnages moches, hautain, insupportable, trans, lesbienne, homosexuel, etc
    adamjensen posted the 05/09/2026 at 12:42 PM
    wickette
    Ah ok, j’avais pas fait attention.
    Au moins, ça fera de bons memes et de bonnes blagues avec la droguée sur le net.
    cyr posted the 05/09/2026 at 12:50 PM
    J'aime pas. Je crois avoir était assez clair.
    derno posted the 05/09/2026 at 12:52 PM
    moi je suis content qu'ils assument le design original de l'épisode snes.
    je trouvais ça légèrement malaisant à l'époque mais maintenant ça fait partit de l'histoire.
    akinen posted the 05/09/2026 at 12:54 PM
    J’aime celui de son père mais pas fox en lui meme. Le plus problématique c’est la motion capture jap. De quoi avoic des cutscenes cringe
    e3ologue posted the 05/09/2026 at 01:08 PM
    J'aime beaucoup, ça fait hommage au premier jeu, puis on a tous rêvé ado de voir certains jeux Nintendo en version photo réaliste.
    Sans compter que ça fait une belle démo technique pour la machine.
    korou posted the 05/09/2026 at 01:14 PM
    rupinsansei3 faut se faire soigner là… voir du wokisme ici, sérieux ?
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