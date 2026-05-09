J’ai fait une petite session d’une heure hier, et ce n’était franchement pas fameux.
C’est essentiellement un enchaînement de passages de la campagne avec quelques ennemis bleus et rouges placés ici et là.
Il n’y a aucune ingéniosité dans le placement des ennemis, ni aucun sentiment de progression comme dans les modes Mercenaires de Resident Evil 3 PS1
ou Resident Evil Code Veronica
(je cite ces deux-là car ce sont des modes Mercenaires linéaires).
C’était plaisant à l’époque, et on aimait apprendre de nos erreurs avant de se lancer dans des run au couteau ( avec Wesker et Nicholaï).
Là, il n’y a que Leon
de jouable, un personnage qu’on connaît déjà par cœur, et les phases de gameplay sont constamment interrompues par des choix d’armes et de pouvoirs toutes les cinq minutes à cause de cet aspect roguelite qui, selon moi, ne se prête pas du tout au gameplay.
On a presque l’impression de se prendre une pub YouTube en plein milieu d’une partie. Ça donne envie d’arrêter notre session et ça casse complètement le rythme.
Un mode bonus très décevant pour moi, qui ne va absolument pas améliorer la rejouabilité du jeu.
j'ai pas tester perso, mais j'ai bien vu l'écart de difficulté entre les 5 niveaux proposer et la difficulté c'est violent sur le timer
J'attendrai donc le DLC
Le meilleur episode niveau dlc pour moi, c'etait RE7 qui etait vraiment original et varié. Entre le jeu de carte qui etait incroyable, le mode mercenaire/anniversaire plus original, le ethan must die vraiment difficile,... La au moins c'etait interessant de se replonger dedans!
J’ai fait une seule partie, je suis arrivé au niveau 9, je me suis fait tuer, et j’ai arrêté cette connerie.
Avant même la fin, j’avais déjà envie d’arrêter.
En plus, ils ne se sont pas fait chier, car on entend même Leon dire les mêmes phrases du scénario au mêmes endroits.
Les objets n’ont pas bougé non plus, et les décors sont exactement les mêmes.
Une des grosses erreurs du truc aussi, c’est que la hache est presque irréparable, et que les ennemis sont des vrais sacs à PV.
J’ai aussi regardé les avis des gens sur X et Steam, et la majorité dit la même chose : que c’est de la merde, ennuyeux et de la flemmardise.
Après, ok, c’est gratuit, mais ça ne veut pas dire qu’il faut accepter la médiocrité et le manque de qualité.
La plupart des gens ont des exigences basses, c’est leur problème.
Moi, les miennes sont élevées.
Si c’est pour faire de la merde, autant ne rien faire.
C’est du niveau du DLC gratuit merdique qu’ils avaient sorti pour Resident Evil 2 Remake, pour ceux qui s’en souviennent, avec Kendo et je sais plus qui.
Quant aux récompenses, on frise le ridicule.
Les mecs te filent les artworks officiels du jeu que tout le monde pouvait déjà voir sur le net avant la sortie, et d’autres trucs à la con.
Dire qu’il suffisait juste de faire un mode avec un certain personnage…
Même un simple pack de costumes aurait été cool, ou alors un mode de difficulté plus Difficile que Dementiel qui était quand même assez simple.
Bref, vivement le DLC scénarisé payant.
Franchement je voulais pas non plus d’un mode Mercenaires, mais ils avaient plein d’idées à faire au hasard comme ça “4th Survivor 2” avec Hunk , un niveau super dur comme dans Resident Evil 2 Remake, où on progresse à chaque erreur, puis ça débloque Tofu, qu’on aperçoit en plus.
Dans RE7, la campagne de Chris était gratuite et durait 3 à 4 heures. Non franchement c’est de la fainéantise là, ils sont en train de se faire démonter sur X en ce moment en plus.
temporell
C'est chiant et ça coupe le jeu toute les 5 minutes, l'inventaire aussi, il est toujours plein... C'est n'importe quoi.
Parfaitement d’accord.