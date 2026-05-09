J’ai fait une petite session d’une heure hier, et ce n’était franchement pas fameux.C’est essentiellement un enchaînement de passages de la campagne avec quelques ennemis bleus et rouges placés ici et là.Il n’y a aucune ingéniosité dans le placement des ennemis, ni aucun sentiment de progression comme dans les modes Mercenaires deou(je cite ces deux-là car ce sont des modes Mercenaires linéaires).C’était plaisant à l’époque, et on aimait apprendre de nos erreurs avant de se lancer dans des run au couteau ( avec Wesker et Nicholaï).Là, il n’y a quede jouable, un personnage qu’on connaît déjà par cœur, et les phases de gameplay sont constamment interrompues par des choix d’armes et de pouvoirs toutes les cinq minutes à cause de cet aspect roguelite qui, selon moi, ne se prête pas du tout au gameplay.On a presque l’impression de se prendre une pub YouTube en plein milieu d’une partie. Ça donne envie d’arrêter notre session et ça casse complètement le rythme.Un mode bonus très décevant pour moi, qui ne va absolument pas améliorer la rejouabilité du jeu.