profile
Resident Evil Requiem
6
Likers
name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
marchand2sable
53
Likes
Likers
marchand2sable
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 876
visites since opening : 2759322
marchand2sable > blog
Resident Evil Requiem : un mode bonus très décevant


J’ai fait une petite session d’une heure hier, et ce n’était franchement pas fameux.

C’est essentiellement un enchaînement de passages de la campagne avec quelques ennemis bleus et rouges placés ici et là.

Il n’y a aucune ingéniosité dans le placement des ennemis, ni aucun sentiment de progression comme dans les modes Mercenaires de Resident Evil 3 PS1 ou Resident Evil Code Veronica (je cite ces deux-là car ce sont des modes Mercenaires linéaires).

C’était plaisant à l’époque, et on aimait apprendre de nos erreurs avant de se lancer dans des run au couteau ( avec Wesker et Nicholaï).

Là, il n’y a que Leon de jouable, un personnage qu’on connaît déjà par cœur, et les phases de gameplay sont constamment interrompues par des choix d’armes et de pouvoirs toutes les cinq minutes à cause de cet aspect roguelite qui, selon moi, ne se prête pas du tout au gameplay.

On a presque l’impression de se prendre une pub YouTube en plein milieu d’une partie. Ça donne envie d’arrêter notre session et ça casse complètement le rythme.

Un mode bonus très décevant pour moi, qui ne va absolument pas améliorer la rejouabilité du jeu.
    tags : resident evil capcom hunk leon s kennedy biohazard 9 resident evil requiem resident evil requiem dlc biohazard requiem resident evil requiem leon must die resident evil requiem leon must die forever resident evil requiem hunk
    2
    Likes
    Who likes this ?
    adamjensen, link49
    posted the 05/09/2026 at 11:09 AM by marchand2sable
    comments (12)
    marchand2sable posted the 05/09/2026 at 11:11 AM
    Quelqu’un a testé hier ?
    temporell posted the 05/09/2026 at 11:24 AM
    le drop des armes c'est abuser tu fini par avoir un inventaire blinder ce qui t'oblige à jeter le surplus, à refaire tes raccourcie que tu va perdre à la prochaine run...

    j'ai pas tester perso, mais j'ai bien vu l'écart de difficulté entre les 5 niveaux proposer et la difficulté c'est violent sur le timer
    jenicris posted the 05/09/2026 at 11:31 AM
    J'ai rien perdu on dirait
    J'attendrai donc le DLC
    tab posted the 05/09/2026 at 11:31 AM
    Ca m’étonne pas c gratos…. Bizarre qu’il n’y ai pas de bonus payant, bah ca va arriver
    sdkios posted the 05/09/2026 at 11:46 AM
    Perso, je prefere qu'ils prennent ce genre de risque, plutot que de nous donner du mercenaire a l'infini. J avais surkiffé le mercenaire de RE4 original, j'avais passé des heures dessus. Puis episode apres episodes, j'ai laché de plus en plus vite.
    Le meilleur episode niveau dlc pour moi, c'etait RE7 qui etait vraiment original et varié. Entre le jeu de carte qui etait incroyable, le mode mercenaire/anniversaire plus original, le ethan must die vraiment difficile,... La au moins c'etait interessant de se replonger dedans!
    sdkios posted the 05/09/2026 at 11:47 AM
    (bon par contre j'ai pas encore testé ce dlc ci, mais ca a clairement l'air éclaté )
    adamjensen posted the 05/09/2026 at 11:53 AM
    J’ai testé cette merde hier.
    J’ai fait une seule partie, je suis arrivé au niveau 9, je me suis fait tuer, et j’ai arrêté cette connerie.
    Avant même la fin, j’avais déjà envie d’arrêter.
    En plus, ils ne se sont pas fait chier, car on entend même Leon dire les mêmes phrases du scénario au mêmes endroits.
    Les objets n’ont pas bougé non plus, et les décors sont exactement les mêmes.
    Une des grosses erreurs du truc aussi, c’est que la hache est presque irréparable, et que les ennemis sont des vrais sacs à PV.
    J’ai aussi regardé les avis des gens sur X et Steam, et la majorité dit la même chose : que c’est de la merde, ennuyeux et de la flemmardise.
    Après, ok, c’est gratuit, mais ça ne veut pas dire qu’il faut accepter la médiocrité et le manque de qualité.
    La plupart des gens ont des exigences basses, c’est leur problème.
    Moi, les miennes sont élevées.
    Si c’est pour faire de la merde, autant ne rien faire.
    C’est du niveau du DLC gratuit merdique qu’ils avaient sorti pour Resident Evil 2 Remake, pour ceux qui s’en souviennent, avec Kendo et je sais plus qui.
    Quant aux récompenses, on frise le ridicule.
    Les mecs te filent les artworks officiels du jeu que tout le monde pouvait déjà voir sur le net avant la sortie, et d’autres trucs à la con.
    Dire qu’il suffisait juste de faire un mode avec un certain personnage…
    Même un simple pack de costumes aurait été cool, ou alors un mode de difficulté plus Difficile que Dementiel qui était quand même assez simple.
    Bref, vivement le DLC scénarisé payant.
    marchand2sable posted the 05/09/2026 at 12:05 PM
    adamjensen sdkios

    Franchement je voulais pas non plus d’un mode Mercenaires, mais ils avaient plein d’idées à faire au hasard comme ça “4th Survivor 2” avec Hunk , un niveau super dur comme dans Resident Evil 2 Remake, où on progresse à chaque erreur, puis ça débloque Tofu, qu’on aperçoit en plus.

    Dans RE7, la campagne de Chris était gratuite et durait 3 à 4 heures. Non franchement c’est de la fainéantise là, ils sont en train de se faire démonter sur X en ce moment en plus.

    temporell

    C'est chiant et ça coupe le jeu toute les 5 minutes, l'inventaire aussi, il est toujours plein... C'est n'importe quoi.
    adamjensen posted the 05/09/2026 at 12:07 PM
    marchand2sable
    Parfaitement d’accord.
    ravyxxs posted the 05/09/2026 at 12:12 PM
    Ouais, parfois vaut mieux ne rien sortir. Ils ont sorti ça surement en amuse bouche et vu la hype du jeu ils ne voulaient pas que ça s'écroule, à eux de délivrer assez vite et surtout un excellent DLC.
    cyr posted the 05/09/2026 at 12:51 PM
    Je vais aimer alors. Faut juste que je finisse le jeu.
    noishe posted the 05/09/2026 at 01:20 PM
    J'ai pas trouvé ça incroyable moi non plus, surtout comparé au mode Ethan Must Die dont il tire son nom (avec au final très peu de choses en commun). C'est le genre de mini jeu qui sur le papier offre une rejouabilité, mais c'est tellement moyen que ça donne pas spécialement envie. Le rythme est vraiment pas terrible et c'est surtout ça qui plombe tout. C'est rare que je sois pas fan des modes bonus de RE pourtant, mais là je suis déçu.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo