Solarr the PC Master
Pan European Game Information.
Le sticker le plus fascinant et le plus difficile à ôter sur une jaquette.
Qui a été précurseur ? mmhhhh ? inutile d'aller parler à cet ignare d'IA. Seule votre culture Gamerale vous sauvera.
Indice : ils ont réussi à nous censurer des jeux, voire les interdire de territoire. Pur port français.
tags :
posted the 05/09/2026 at 09:09 AM by solarr
Ça me rappelle une histoire avec des mecs de Eidos qui nous présentait un Tomb raider afin de faire des preco. Donc on pose des questions et là les mecs me répondent les gens s'en moquent ils veulent Lara donc on a refait la poitrine et ses fesses en montrant quelle marche à quatre pattes et derrière y avait la famille de France qui déblatérait son discours.