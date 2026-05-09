Solarr the PC Master

Pan European Game Information.



Le sticker le plus fascinant et le plus difficile à ôter sur une jaquette.



Qui a été précurseur ? mmhhhh ? inutile d'aller parler à cet ignare d'IA. Seule votre culture Gamerale vous sauvera.

Indice : ils ont réussi à nous censurer des jeux, voire les interdire de territoire. Pur port français.