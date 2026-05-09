profile
Jeux Vidéo
282
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
solarr
9
Likes
Likers
solarr
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 368
visites since opening : 734934
solarr > blog
all
Devinette : à qui l'on doit Peggy La Censure ?
Solarr the PC Master
Pan European Game Information.

Le sticker le plus fascinant et le plus difficile à ôter sur une jaquette.

Qui a été précurseur ? mmhhhh ? inutile d'aller parler à cet ignare d'IA. Seule votre culture Gamerale vous sauvera.
Indice : ils ont réussi à nous censurer des jeux, voire les interdire de territoire. Pur port français.
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 05/09/2026 at 09:09 AM by solarr
    comments (5)
    kidicarus posted the 05/09/2026 at 09:23 AM
    Je dirais la Famille de France.

    Ça me rappelle une histoire avec des mecs de Eidos qui nous présentait un Tomb raider afin de faire des preco. Donc on pose des questions et là les mecs me répondent les gens s'en moquent ils veulent Lara donc on a refait la poitrine et ses fesses en montrant quelle marche à quatre pattes et derrière y avait la famille de France qui déblatérait son discours.
    solarr posted the 05/09/2026 at 09:27 AM
    Qui dit Carus dit Ovatus !
    solarr posted the 05/09/2026 at 09:28 AM
    alexkidd posted the 05/09/2026 at 10:01 AM
    a une grosse cochonne ?
    solarr posted the 05/09/2026 at 10:14 AM
    alexkidd ça y est... bon elles étaient plutôt bien enrobées sur la photo à Famille de France.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo