« Nos ressources de développement sont désormais réorientées vers la Nintendo Switch 2, mais nous continuons à développer des jeux pour Nintendo Switch et prévoyons de sortir de nouveaux titres à l'avenir.



Notre modèle économique, basé sur les plateformes de jeux vidéo, repose d'abord sur l'expansion de notre parc de consoles et ensuite sur la sortie continue de nouveaux titres. Nous avons réussi à trouver un bon équilibre avec la génération Nintendo Switch, de nombreux jeux étant devenus des classiques qui continuent de se vendre très bien sur le long terme.



Cela nous a permis de maintenir la dynamique globale de la plateforme. C'est également vrai pour la Nintendo Switch 2, et il est extrêmement important que nous non seulement sortions régulièrement de nouveaux jeux, mais aussi que nous veillions à ce que ces titres continuent de se vendre tout au long du cycle de vie de la console.



Les coûts de développement des logiciels sont plus élevés et les délais de développement plus longs, ce qui rend plus difficile de maintenir un rythme de sortie soutenu pour les nouveaux titres.



La Nintendo Switch 2 est également compatible avec les jeux Nintendo Switch, nous recommandons donc également les jeux Nintendo Switch aux consommateurs qui achètent une console pour la première fois.



Compte tenu de ces éléments, nous pensons pouvoir maintenir la dynamique de nos activités sur Nintendo Switch 2 en trouvant un bon équilibre entre le lancement de nouveaux titres et l'incitation des consommateurs à jouer aux titres classiques sur le long terme. »