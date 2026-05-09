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Nintendo : "la nouvelle hausse de prix ne tient pas entièrement compte de toutes les augmentations de coûts" et s'excuse


Lors d'une conférence de presse sur les résultats financiers, M. Furukawa a déclaré que Nintendo « mettra en place une gamme de jeux solide afin d'améliorer la valeur d'acquisition de la Switch 2. Nous allons tout mettre en œuvre pour surmonter cet obstacle ».

M. Furukawa a également présenté ses excuses aux consommateurs pour cette augmentation de prix. Voici ses commentaires supplémentaires :

« Nous présentons nos sincères excuses à nos clients pour les désagréments et les difficultés considérables que cela va entraîner. Bien que nous ayons souhaité privilégier une large adoption, il nous a été difficile de supporter la hausse des coûts sur le long terme. La [nouvelle] tarification ne tient pas entièrement compte de toutes les augmentations de coûts. »
https://nintendoeverything.com/nintendo-president-apologizes-for-switch-2-price-increase-promises-robust-software-lineup-to-make-up-for-it/
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    posted the 05/09/2026 at 08:19 AM by jenicris
    comments (10)
    marcus62 posted the 05/09/2026 at 08:21 AM
    Ca sent une prochaine augmentation du prix de la Switch 2 dans les mois à venir...
    kameofever posted the 05/09/2026 at 08:28 AM
    Les pauvres, ça doit être tellement difficile pour les dividendes des actionnaires.
    Franchement avec ces excuses, l'augmentation est bien plus acceptable.
    C'est ça aussi Nintendo, un groupe profondément humain qui pense davantage aux joueurs.
    Du coup, on va accueillir avec grand plaisir une nouvelle augmentation en fin d'année.
    J'espère qu'ils vont en profiter pour augmenter l'abonnement car au vu de ce qu'il propose, c'est indécent un si bas coût pour le joueur.
    Vive Nintendo !
    nicolasgourry posted the 05/09/2026 at 08:29 AM
    marcus62 kameofever
    Comme j'ai dit hier "Le souci, dans notre système actuel, c'est que c'est le marché qui fait la loi, donc Sony/Microsoft/Nintendo ne peuvent pas garantir qu'il n'y aura plus d'augmentation."
    51love posted the 05/09/2026 at 08:32 AM
    Curieux de savoir l'impact réel sur les coûts de prod de la machine...

    Avec cette hausse, et peut être même une autre plus tard dans l'année où en 2027, c'est sur que ça va avoir un impact sur son adoption, pas pour rien que leur prévision a été abaissé a 16 millions cette année...
    kratoszeus posted the 05/09/2026 at 08:34 AM
    on est loin de l'époque ou les constructeurs avaient des couilles de vendre à perte..
    cyr posted the 05/09/2026 at 08:37 AM
    nicolasgourry si tu veux pas de hausse de prix durant le cycle de vie d'd'un produit, tu les vends avec une grosse marge.

    Si ton minimum vital c'est 5% sur chaque consoles vendu (pour couvrir les frais de fonctionnement, salaire etc), ben tu le vend 25% de plus.

    Comma ça même quand il y a des hausses, tu reste au dessus des 5%....Quoique a la violence des hausses de la ram....
    ouroboros4 posted the 05/09/2026 at 08:37 AM
    marcus62 on dirait bien
    naoshige11 posted the 05/09/2026 at 08:43 AM
    kratoszeus Nintendo ne vend plus à perte au moins depuis la Wii. Sony et MS le font toujours mais c'est pas viable éternellement, à un moment se rattraper sur le software ne suffit pas.

    Avant c'était la baisse des coûts de production et les optimisations de pipeline qui rééquilibrait la balance maintenant complètement chambouler parce que les sources explosent en tarifs.
    rupinsansei3 posted the 05/09/2026 at 08:48 AM
    1 an plus tard elle augmente déjà de prix..
    Et ça critiquait sony après 3 ans
    nicolasgourry posted the 05/09/2026 at 08:50 AM
    cyr il faudrait déjà que l'on connaisse les marges pour tout les constructeurs de leur console.

    naoshige11 en fait, le soucis, c'est la transparence, car sans connaitre certaines choses, on peut pas réfléchir globalement.
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