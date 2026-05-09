« Nous présentons nos sincères excuses à nos clients pour les désagréments et les difficultés considérables que cela va entraîner. Bien que nous ayons souhaité privilégier une large adoption, il nous a été difficile de supporter la hausse des coûts sur le long terme. La [nouvelle] tarification ne tient pas entièrement compte de toutes les augmentations de coûts. »

Lors d'une conférence de presse sur les résultats financiers, M. Furukawa a déclaré que Nintendo « mettra en place une gamme de jeux solide afin d'améliorer la valeur d'acquisition de la Switch 2. Nous allons tout mettre en œuvre pour surmonter cet obstacle ».M. Furukawa a également présenté ses excuses aux consommateurs pour cette augmentation de prix. Voici ses commentaires supplémentaires :