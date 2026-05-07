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Nacon Connect 2026 / Résumé


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+
The Mound : Omen of Cthulhu sur PC/PS5/XSX
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Le live vient de terminer

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https://www.youtube.com/watch?v=K5FZJ0gHG8k
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    posted the 05/07/2026 at 06:55 PM by nicolasgourry
    comments (2)
    gameslover posted the 05/07/2026 at 07:43 PM
    Je retiens Dracula et Curse of' , et j'attend de voir la tronche de Hell is us sur S2, le reste...
    olex posted the 05/07/2026 at 07:48 PM
    A voir, car le redressement judiciaire les met bien en difficulté pour l'instant.
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