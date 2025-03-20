Les développeurs de Housemarque ne se cachent pas d'être des fans de Clair Obscur Expédition 33.En effet l'un des trophées du jeu appelé "Cartographe de Carcosa" vous demandera de survivre à "33 expéditions" en utilisant le modificateur permettant de modifier la difficulté.Un trophée penible pour tous les chasseurs de trophées qui auront passé des heures a finir le jeu normalement.D'autres trophées font référence a la date de création du studio ou à l'année de sortie de Returnal.