Les développeurs de Housemarque ne se cachent pas d'être des fans de Clair Obscur Expédition 33.
En effet l'un des trophées du jeu appelé "Cartographe de Carcosa" vous demandera de survivre à "33 expéditions" en utilisant le modificateur permettant de modifier la difficulté.
Un trophée penible pour tous les chasseurs de trophées qui auront passé des heures a finir le jeu normalement.
D'autres trophées font référence a la date de création du studio ou à l'année de sortie de Returnal.
tags :
posted the 05/07/2026 at 06:51 PM by guiguif