-Premièrement, il y avait bien un marchand dans le jeu à la base. Le design était très grossier (une sorte de démon noir), mais à ce stade il était probable que son apparence n’était pas encore finalisée.



-Il y avait également un village derrière lui, qui rappelle fortement celui de Resident Evil 4.



-Le texte descriptif de l’arme “Requiem” évoquait une ambiance religieuse dans le jeu.



-Il y avait également une liste de missions secondaires, très similaire à celle présente dans Resident Evil 4 Remake avec ce mystérieux marchand.



-Contrairement au jeu final, Leon pouvait aussi obtenir le “collecteur de sang” pour fabriquer des balles toxiques, qui devaient probablement avoir un effet similaire aux injections violettes de Grace dans la version finale.







-Toujours avec Leon, ce dernier devait réparer une moto à Raccoon City avant de la conduire. Cette phase a été remplacée par la quête des détonateurs.



-Pour finir avec Leon, celui-ci pouvait subir une sorte de crise liée probablement à son infection prolongée au Virus-T, un peu comme à la toute fin du jeu. Ce système portait le nom d’Overdose.



-Du côté de Grace, peu de nouveautés, hormis le fait qu’Emily pouvait être kidnappée par des ennemis, de manière similaire à Ashley dans Resident Evil 4.



-Autre élément important concernant Grace, elle aurait eu des séquences où elle explorait et combattait aux côtés de Leon.



-Le duo pouvait également inspecter des scènes de crimes, afin de trouver des indices liés à un mystérieux tueur.



-Enfin, une difficulté “Professionnel” était également présente dans les fichiers du jeu.











Une équipe de dataminers japonais affirme avoir récupéré une grande quantité de contenu supprimé durant le développement de. Un membre de l’équipe, nommé, a partagé ces informations sur son compte, accompagnées d’images obtenues par ses soins.Il précise qu’aucune modification n’a été apportée aux visuels et que l’ensemble des données serait authentique, et non issu de rumeurs ou de spéculations.Sans surprise, ces informations font rapidement réagir et se propagent en cascade sur les réseaux sociaux.