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Star Fox
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Switch 2
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Nintendo
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Nintendo
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action
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[Switch 2] Star Fox : Des images et un comparatif avec Star Fox 64
Tout d'abord, au Japon, des peluches seront commercialisées. Place ensuite au images :
Puis le comparatif :
Pour rappel, le jeu sortira le 25 juin.
Source :
https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1t5xcb7/star_fox_64_vs_star_fox_2026_comparison/
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posted the 05/07/2026 at 12:11 PM by
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comments (
34
)
shinz0
posted
the 05/07/2026 at 12:14 PM
J'espère que ça ouvrira la porte à une nouveau jeu inédit dans quelques années
link49
posted
the 05/07/2026 at 12:17 PM
shinz0
Sauf si c'est un bide commercial.
cyr
posted
the 05/07/2026 at 12:20 PM
La quatrième image, avec fox.....Mon dieu que c'est
Par contre la peluche de fox, elle donne envie.
narustorm
posted
the 05/07/2026 at 12:21 PM
Days one trop hâte, j'avais saignée l'opus wiiu
cyr
posted
the 05/07/2026 at 12:23 PM
link49
Pour une licence comme star fox, c'est combien d'unité vendu pour pas être qualifier de bide?
aeris201
posted
the 05/07/2026 at 12:25 PM
La N64 et son brouillard des enfers
cyr
posted
the 05/07/2026 at 12:28 PM
link49
4 millions pour l'opus 64
1 million pour l'opus 3DS
1.87 million pour l'opus GAMECUBE de star fox adventure
Les autres moins de 1 millions.....
Je pense que ça va pas voler haut dans les chartz...
sonilka
posted
the 05/07/2026 at 12:29 PM
Les mecs viennent à peine de présenter le remake qu'il y a deja une chiée de goodies disponibles. Typique du Nintendo de ces dernières années. Surement que TCPi les inspire.
guiguif
posted
the 05/07/2026 at 12:31 PM
Les peluches plus respectueuses du charadesign d'origine que les modèles 3D
ratchet
posted
the 05/07/2026 at 12:39 PM
Ils sont dégueulasse le design non mais
Mais day-one !
aeris201
posted
the 05/07/2026 at 12:40 PM
cyr
Pourquoi tu cites pas le premier Star Fox sur SNES ?
3 millions
kidicarus
posted
the 05/07/2026 at 01:00 PM
Arrêtez vous de montrer ce jeu, sinon je vais craquer. Déjà que la fin de présentation avec le père de Fox m'a presque convaincu.
Quand je vois les marionnettes et l'amour de Nintendo pour des styles de DA spéciaux, j'aurais fait un jeu starfox en marionnettes.
suikoden
posted
the 05/07/2026 at 01:04 PM
guiguif
Si tu prends le design des modeles des artwork de la boite SNES ils sont plus ressemblant à ceux ci pour le coup, et perso moi je trouve ca cool, ca donne un aspect plus serieux, on se plaint tout le temps des univers gnagnan de Nintendo, et pour une fois qu'il font le choix inverse ça n'est pas content xD
ducknsexe
posted
the 05/07/2026 at 01:05 PM
cyr
Je ne sais pas si tu as déjà croisé un vrai renard dans ta vie, mais ça ressemble exactement à ce qu’on voit sur la 4e photo : une gueule un peu écrasée avec du charisme
https://share.google/1d76sNHAKRdA16Mil
cyr
posted
the 05/07/2026 at 01:06 PM
ducknsexe
https://www.oiseau-libre.net/Animaux/Animaux-sauvages/Petits-predateurs/Renard.html
Je préfère cette photo
ducknsexe
posted
the 05/07/2026 at 01:09 PM
cyr
Là, c’est un renard en pleine sécheresse, il est en train de crever de soif
cyr
posted
the 05/07/2026 at 01:11 PM
ducknsexe
https://www.jardiland.com/conseils-idees/top-10-des-renards-les-plus-mignons-dinstagram
https://ram05.fr/renard-roux-nuisible-ou-utile
Celui la il est de toute beauté.
En général j'en vois en vrai, mais ils sont pas vivant.
Il y a pas si longtemps j'ai piller a la sortie de disney car il y avais un renard qui marcher le long de la route, mais il a pas traverser , il est retourner dans la végétation. J'allais pas écraser robin des bois sur ses terre quand même.
cyr
posted
the 05/07/2026 at 01:12 PM
ducknsexe
https://tremblantexpress.com/le-renard-roux-le-plus-felin-des-canides/
Tiens j'ai cru voir un rominet.
ducknsexe
posted
the 05/07/2026 at 01:17 PM
cyr
un renard tout poilu à poil long comme fox
Nous avons besoin de Robin de bois dans ces propres forêt il a cacher son airwing et si tu trouve une Qe de renard il te portera chance.
https://share.google/VXYksEVLJEYVZGLIX
ducknsexe
posted
the 05/07/2026 at 01:18 PM
cyr
ton dernier lien ressemble à fox également sauf qu il ne sourit pas.
drybowser
posted
the 05/07/2026 at 01:38 PM
J'ai un peu de mal avec la bouille a fox mc cloud sur certaines images je trouve qu'il fait bouffi
cyr
posted
the 05/07/2026 at 01:43 PM
drybowser
c'est le bon mot, bouffi.
gaeon
posted
the 05/07/2026 at 01:46 PM
Sympa les peluches. Graphiquement ça claque c'est clair. Les explosions ont l'air magnifiques
cyr
posted
the 05/07/2026 at 01:49 PM
ducknsexe
A un détail près....il est pas gonflé a l'hélium, mon renard contrairement a fox....Surement des injections de cortisone , ou alors il a oublié de passer chez le toiletteur...
cyr
posted
the 05/07/2026 at 01:55 PM
ducknsexe
J'ai trouver. Mon malinois a fait un oedeme de quincke suite a la vaccination, c'est exactement ça.
https://vet-h24-urgence.fr/oedeme-quincke-chien/
Fox venait de sortir de sont vaccin quand il a étais appeler par nintendo, et entre-temps in a eu une réaction allergiques.
tripy73
posted
the 05/07/2026 at 02:01 PM
D'ailleurs en parlant de la licence Star Fox, il ne faut pas oublier qu'il y a un
film qui est en préparation
, sans parler de la création d'assets/moteurs pour la série, donc je doute que ce soit le seul jeu qui va débarquer sur Switch 2, ils préparent juste le terrain pour la suite.
cyr
posted
the 05/07/2026 at 02:17 PM
tripy73
j'espère.....Mais un remake de f zero gx
avec mode en ligne avec un concepteur de circuit, et la je serais au paradis...
tripy73
posted
the 05/07/2026 at 02:20 PM
cyr
: vu le succès de F-Zero 99 je pense qu'ils ont compris qu'il y a du potentiel et qu'ils préparent peut-être un nouvel opus (pas obligé de remaker GX).
cyr
posted
the 05/07/2026 at 02:23 PM
tripy73
nouveau opus je suis pas contre, bien au contraire. D'ailleurs c'est l'un des premiers jeux avoir rejoint le NSO gamecube.
mibugishiden
posted
the 05/07/2026 at 03:03 PM
shinz0
il est en surpoid dans la 4 eme image Fox non ? Il a mangé un peu trop de poulet.
riddler
posted
the 05/07/2026 at 03:46 PM
cyr
C’est plutôt le X qui mérite un remake en plus d’être le meilleur
ducknsexe
posted
the 05/07/2026 at 04:38 PM
cyr
j9999
posted
the 05/07/2026 at 06:24 PM
shinz0
tout à fait,.c'est pour ça que j'espère que celui la va bien marcher
choupiloutre
posted
the 05/07/2026 at 07:16 PM
Un mode coopération a 4 ,ca aurait génial.
Dommage, mais le jeux m intéresse tout de même
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Par contre la peluche de fox, elle donne envie.
4 millions pour l'opus 64
1 million pour l'opus 3DS
1.87 million pour l'opus GAMECUBE de star fox adventure
Les autres moins de 1 millions.....
Je pense que ça va pas voler haut dans les chartz...
Mais day-one !
3 millions
Quand je vois les marionnettes et l'amour de Nintendo pour des styles de DA spéciaux, j'aurais fait un jeu starfox en marionnettes.
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Celui la il est de toute beauté.
En général j'en vois en vrai, mais ils sont pas vivant.
Il y a pas si longtemps j'ai piller a la sortie de disney car il y avais un renard qui marcher le long de la route, mais il a pas traverser , il est retourner dans la végétation. J'allais pas écraser robin des bois sur ses terre quand même.
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Tiens j'ai cru voir un rominet.
Nous avons besoin de Robin de bois dans ces propres forêt il a cacher son airwing et si tu trouve une Qe de renard il te portera chance.
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Fox venait de sortir de sont vaccin quand il a étais appeler par nintendo, et entre-temps in a eu une réaction allergiques.
C’est plutôt le X qui mérite un remake en plus d’être le meilleur
Dommage, mais le jeux m intéresse tout de même