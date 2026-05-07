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« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
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name :
Star Fox
platform :
Switch 2
editor :
Nintendo
developer :
Nintendo
genre :
action
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nicolasgourry
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Quand on y pense : Starfox (Lylat Wars) avec le temps
(1997 Vs 2011 = 14 ans plus tard)
(1997 Vs 2026 = 29 ans plus tard)
C'est là que tu vois les progrès technique en "portable" (car la NS2 est une portable "hybride")
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posted the 05/07/2026 at 08:05 AM by
nicolasgourry
comments (
9
)
kikoo31
posted
the 05/07/2026 at 08:09 AM
Mais je comprends pas pourquoi avoir raccourci son museau
jeanouillz
posted
the 05/07/2026 at 08:18 AM
kikoo31
j'imagine pour se rapprocher de l'esthétique snes
https://i.ebayimg.com/images/g/ZTAAAOSwZYlkp5IW/s-l1200.jpg
cyr
posted
the 05/07/2026 at 08:29 AM
Et c'est la qu'on se rend compte que les graphisme moderne ne change rien le jeux.....
Je continue a penser qu'un jeux d’aventure a pied, avec des phases de shoot en vol aurai étais vraiment la bonne option pour contenter tous le monde...
Ici on va avaler les niveau sans avoir vraiment de choix....
Bref dommage, pas pour moi.
keiku
posted
the 05/07/2026 at 09:07 AM
C'est là que tu vois les progrès technique en "portable" (car la NS2 est une portable "hybride")
bah vu les graphisme qu'on peu avoir sur un smartphone aujourd'hui, oui c'est pas étonnant, surtout que starfox a l'a base ce n'était déja pas une claque technique...
mais j'avoue que j'aime beaucoup le remake graphique actuel fait pour ce jeu...
Maintenant ils vont comme ca pouvoir en faire un film
keiku
posted
the 05/07/2026 at 09:18 AM
cyr
Je continue a penser qu'un jeux d’aventure a pied, avec des phases de shoot en vol aurai étais vraiment la bonne option pour contenter tous le monde...
Mais c'est pas le même budget, je pense et ca aurait pris surement beaucoup plus de temps a produire...
et puis c'est bien de varier les genre, car les rail shooter, c'est pas un genre qu'on retrouve encore souvent aujourd'hui, donc non ca n'aurait pas contenter tous le monde
octobar
posted
the 05/07/2026 at 09:29 AM
balekouille vous êtes abreuvés par le marketing
cyr
posted
the 05/07/2026 at 09:35 AM
keiku
on aurai eu un putain de jeux d'aventure/action avec des séquences avec des véhicules a la star fox 64, ce qui aurai corriger les 2 défaut majeur de star fox adventure . (les phases de vol spatial, et les combats a pied)
Mettre 60 balle dans un rail shooter, plus beaucoup de personne ne le feraient .
Sans parler de la durée de vie qui serait bien plus longues....
zoske
posted
the 05/07/2026 at 09:59 AM
La recompilation PC est très bonne je dois dire.
à l'époque j'avais vraiment kiffé cet épisode N64 avec le Rumbble pack!
J'avais économisé pour l'acheter Day One, vraiment un gros jeu lors de sa sortie.
ici, ils ont mis le paquet sur le visuel car pour un jeu de 2026, c'est pas très fou et complet en terme de gameplay et game design.
Mais je risque de craquer s'il est à 50 boules chez Leclerc haha
richterbelmont
posted
the 05/07/2026 at 10:03 AM
Quand on y pense ...
Encore un remaster
Ou un remake peut être, mais peu importe , ce n'est pas un nouveau jeu ....
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Je continue a penser qu'un jeux d’aventure a pied, avec des phases de shoot en vol aurai étais vraiment la bonne option pour contenter tous le monde...
Ici on va avaler les niveau sans avoir vraiment de choix....
Bref dommage, pas pour moi.
bah vu les graphisme qu'on peu avoir sur un smartphone aujourd'hui, oui c'est pas étonnant, surtout que starfox a l'a base ce n'était déja pas une claque technique...
mais j'avoue que j'aime beaucoup le remake graphique actuel fait pour ce jeu...
Maintenant ils vont comme ca pouvoir en faire un film
Mais c'est pas le même budget, je pense et ca aurait pris surement beaucoup plus de temps a produire...
et puis c'est bien de varier les genre, car les rail shooter, c'est pas un genre qu'on retrouve encore souvent aujourd'hui, donc non ca n'aurait pas contenter tous le monde
Mettre 60 balle dans un rail shooter, plus beaucoup de personne ne le feraient .
Sans parler de la durée de vie qui serait bien plus longues....
à l'époque j'avais vraiment kiffé cet épisode N64 avec le Rumbble pack!
J'avais économisé pour l'acheter Day One, vraiment un gros jeu lors de sa sortie.
ici, ils ont mis le paquet sur le visuel car pour un jeu de 2026, c'est pas très fou et complet en terme de gameplay et game design.
Mais je risque de craquer s'il est à 50 boules chez Leclerc haha
Encore un remaster
Ou un remake peut être, mais peu importe , ce n'est pas un nouveau jeu ....