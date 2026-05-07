Anciennement Project Century, la nouvelle licence de Ryū ga Gotoku Studio, Stranger Than Heaven nous emmènera à la découverte des aventures de Makoto Daito (Yu Shirota) à travers 5 époques (1915, 1929, 1943, 1951 et 1965) et 5 villes différentes dont la ville d’Osaka, le quartier de Kamurocho, Kokura, Kure dans la préfecture d'Hiroshima, et Atami dans la préfecture de Shizuoka. Une occasion d'y découvrir une variété de lieux à l'ambiance bien différente.



D'un point de vue gameplay, les développeurs ont manifestement perfectionné la formule Yakuza et Judgment, en offrant des combats rapprochés et des affrontements plus viscéraux. Daito pourra également utiliser le décor pour combattre un groupe d’ennemies tout ayant la possibilité d'utiliser des objets de la vie courante comme arme de mêlée. On y retrouve également les coups classiques, les contres et les attaques chargées pour les libérés au bon moment. A noter que certaines bastons seront propres à des moments clés du scénario.



Si pour le studio, concevoir une histoire sur ces cinq grandes villes est un projet colossal, les activités secondaires comme à l’accoutumé seront tout aussi considérable en plus de rajouter quelques romances.



Makoto Daito le nouveau protagoniste originaire de San Francisco arrive au Japon en 1915, date dans laquelle commence son histoire. Fuyant son pays après la mort de son père, lui et son futur amie qui répond au nom de Yu Shinjo arrivent en bateau, Daito fauché comme jamais rencontre Orpheus (incarné par Snoop Dogg) un contrebandier qui accepte de l'aider.



S'en suit alors nombre de péripéties dans une histoire qui s'étalera sur plus 50 ans jusqu'à la création du clan Tojo.



Le titre met en avant quelques stars comme la chanteuse Ado et Tory Kelly en plus de Akio Otsuka et Snoop Dogg qui interpréteront chacun un personnage. Les musiques seront d'ailleurs beaucoup plus mise en avant et formeront une mécanique à part dans le gameplay.



En attendant plus de détails, Stranger Than Heaven sera disponible cet hiver sur PS5, Xbox Series et Pc.