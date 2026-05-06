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Annoncé sur l'appli Nintendo Today. C'est prévu pour demain et je trouve cette news délicieuse, ça me réconcilierait presque avec ce qu'ils ont fait de Fox dans Mario Galaxy (un taxi stylé grosso modo)
posted the 05/06/2026 at 09:54 PM by gaeon
Le double effet kiss cool : ça donne plus de crédibilité aux rumeurs sur Ocarina of Time
(Que j'envisageais déjà la veille de l'annonce de la Switch 2)
https://www.gamekyo.com/blog_article479121.html
c'est à Minuit là !
https://www.youtube.com/watch?v=lkVc5QTPONU
L'autre qui prend mon commentaire au 1er degré, il est mignon.
On a l'impression de rouler à 50km/h dans une Citröen Ami! Wahou!
Bordel j'étais tellement hype, mais la c'est la douche froide.
Un remake, d'un jeu au gameplay vieillot, avec un chara design des enfers !
J'étais tellement persuadé que le nouveau Starfox serait dans le style du massage "2D" dans le film Mario...
Quelle horreur.
La licence va re re disparaitre pour 20 ans avec ce futur bide...
Plus qu'à espérer qu'il y a effectivement un deuxième jeu, et que ce soit un Starfox Adventures 2...
Que c'est lent du cul, faut le dire!