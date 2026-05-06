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Starfox Direct en vue [officiel]
Actualités
Annoncé sur l'appli Nintendo Today. C'est prévu pour demain et je trouve cette news délicieuse, ça me réconcilierait presque avec ce qu'ils ont fait de Fox dans Mario Galaxy (un taxi stylé grosso modo)
    tags : starfox is back do a barrel roll!
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    posted the 05/06/2026 at 09:54 PM by gaeon
    comments (13)
    gaeon posted the 05/06/2026 at 09:58 PM
    Vos pronostic ? Jeu, JeuX, Remake, film ?
    Le double effet kiss cool : ça donne plus de crédibilité aux rumeurs sur Ocarina of Time

    (Que j'envisageais déjà la veille de l'annonce de la Switch 2)
    https://www.gamekyo.com/blog_article479121.html
    nicolasgourry posted the 05/06/2026 at 09:59 PM
    gaeon https://x.com/NintendoFrance/status/2052143904326037701
    nicolasgourry posted the 05/06/2026 at 10:00 PM
    gaon
    c'est à Minuit là !
    https://www.youtube.com/watch?v=lkVc5QTPONU
    epicurien posted the 05/06/2026 at 10:01 PM
    c commencé
    gaeon posted the 05/06/2026 at 10:01 PM
    nicolasgourry Let's go ^^
    epicurien posted the 05/06/2026 at 10:02 PM
    j'allais me coucher, trop cool putain
    micheljackson posted the 05/06/2026 at 10:06 PM
    Eh mais c'est le chien qu'on voit 2 minute dans Mario Galaxy!!!
    rupinsansei3 posted the 05/06/2026 at 10:06 PM
    micheljackson renard
    micheljackson posted the 05/06/2026 at 10:07 PM
    rupinsansei3
    L'autre qui prend mon commentaire au 1er degré, il est mignon.
    rupinsansei3 posted the 05/06/2026 at 10:10 PM
    micheljackson l'autre qui prend mon commentaire au zero absolu degré
    micheljackson posted the 05/06/2026 at 10:11 PM
    Cette sensation de vitesse incroyable!
    On a l'impression de rouler à 50km/h dans une Citröen Ami! Wahou!
    trodark posted the 05/06/2026 at 10:22 PM
    Rolalala mais nooooon Nintendo, pas ça, pas maintenant !

    Bordel j'étais tellement hype, mais la c'est la douche froide.
    Un remake, d'un jeu au gameplay vieillot, avec un chara design des enfers !
    J'étais tellement persuadé que le nouveau Starfox serait dans le style du massage "2D" dans le film Mario...

    Quelle horreur.
    La licence va re re disparaitre pour 20 ans avec ce futur bide...

    Plus qu'à espérer qu'il y a effectivement un deuxième jeu, et que ce soit un Starfox Adventures 2...
    marchand2sable posted the 05/06/2026 at 10:37 PM
    micheljackson

    Que c'est lent du cul, faut le dire!
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