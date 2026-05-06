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Final Fantasy VII Rebirth
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name : Final Fantasy VII Rebirth
platform : PC
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : RPG
other versions : Playstation 5
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aeris112
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aeris112 > blog
[Digital Foundry] "FFVII Rebirth Switch 2 est un portage miraculeux"
"D'après la démo, Rebirth sur Switch 2 est un portage crédible et complet d'un titre de génération actuelle, conservant l'aspect, la structure et l'ambiance de la version PS5, malgré des réductions importantes de la résolution, de la qualité des éléments graphiques et de certaines fonctionnalités de rendu. Les problèmes visuels présents dans l'original, comme l'apparition soudaine d'éléments, sont accentués et les textures peuvent paraître grossières de près, mais le jeu reste reconnaissable. Sur Xbox, les modes 30 images par seconde sur Series S et Series X sont généralement fluides et visuellement attrayants compte tenu de leur puissance respective, tandis que les modes 60 images par seconde souffrent d'une faible résolution, d'une instabilité du framerate et de saccades de caméra gênantes. Pour une première présentation publique, il devrait y avoir suffisamment de temps pour que ces problèmes soient résolus, ou du moins améliorés, d'ici la sortie finale début juin. Des fonctionnalités comme la sauvegarde multiplateforme seraient également les bienvenues et amélioreraient encore le résultat, mais la version actuelle est déjà impressionnante."

























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    posted the 05/06/2026 at 05:36 PM by aeris112
    comments (11)
    nicolasgourry posted the 05/06/2026 at 05:37 PM
    En gros c'est la même version que XSS mais en 30FPS au lieu de 60FPS.
    ouroboros4 posted the 05/06/2026 at 05:42 PM
    Et ben ça donne pas envie
    ravyxxs posted the 05/06/2026 at 05:44 PM
    Miraculeux ne veut pas dire meilleur.....
    nicolasgourry posted the 05/06/2026 at 05:57 PM
    ravyxxs c'est par rapport au support, c'est une console portable "hybride", un jeu qui tourne à la base sur une console de salon de génération actuelle bien plus puissante, avec une bande passante élevée et des contraintes thermiques (et une consommation électrique) qui n'ont rien à voir.
    nicolasgourry posted the 05/06/2026 at 06:02 PM
    aeris112 je pense que ça serait plus cool, si tu redimensionnais les images.
    Je ne sais pas si tu sais faire ou pas, je vais, au cas ou te donner un exemple, si ça t'intéresse.
    [img=700]https://images.digitalfoundry.net/3c0588390693b/final-fantasy-7-rebirth-switch-2-vs-series-s-vs-ps5-1.large.jpg[/img]
    tonius posted the 05/06/2026 at 06:03 PM
    C'est fou comment les mecs se sentent obligé de comparer une pauvre tablette a une PS5, ou est d'accord que la Switch 1 & 2 aurait pu etre plus puissante mais quand meme quoi, soyez un petit peu tolérant.
    aeris112 posted the 05/06/2026 at 06:05 PM
    nicolasgourry je vais voir ce que je peux faire
    airzoom posted the 05/06/2026 at 06:06 PM
    Ça donne envi
    aeris112 posted the 05/06/2026 at 06:07 PM
    aeris112 C'est mieux maintenant ?
    nicolasgourry posted the 05/06/2026 at 06:10 PM
    aeris112 tu as voulu m'interpeller ^^, oui parfait comme ça
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