"D'après la démo, Rebirth sur Switch 2 est un portage crédible et complet d'un titre de génération actuelle, conservant l'aspect, la structure et l'ambiance de la version PS5, malgré des réductions importantes de la résolution, de la qualité des éléments graphiques et de certaines fonctionnalités de rendu. Les problèmes visuels présents dans l'original, comme l'apparition soudaine d'éléments, sont accentués et les textures peuvent paraître grossières de près, mais le jeu reste reconnaissable. Sur Xbox, les modes 30 images par seconde sur Series S et Series X sont généralement fluides et visuellement attrayants compte tenu de leur puissance respective, tandis que les modes 60 images par seconde souffrent d'une faible résolution, d'une instabilité du framerate et de saccades de caméra gênantes. Pour une première présentation publique, il devrait y avoir suffisamment de temps pour que ces problèmes soient résolus, ou du moins améliorés, d'ici la sortie finale début juin. Des fonctionnalités comme la sauvegarde multiplateforme seraient également les bienvenues et amélioreraient encore le résultat, mais la version actuelle est déjà impressionnante."
Je ne sais pas si tu sais faire ou pas, je vais, au cas ou te donner un exemple, si ça t'intéresse.
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