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jenicris
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Nouveau logo animé de démarrage Xbox!
https://x.com/asha_shar/status/2052046475472085437?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2052046475472085437%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=
Plutôt sympa je trouve. Ca rappelle les anciennes Xbox
Ca change des démarrages sans saveur actuel
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posted the 05/06/2026 at 04:24 PM by
jenicris
comments (
14
)
raykaza
posted
the 05/06/2026 at 04:25 PM
Asha fait un perfect pour l'instant
riddler
posted
the 05/06/2026 at 04:31 PM
Il y a les thèmes pour aller avec (qui eux sont déjà dispo)
e3ologue
posted
the 05/06/2026 at 04:35 PM
Autant je pense qu'il faut rester prudent, mais c'est vrai que c'est marrant de voir une marque tenter un revival à l'ancienne, quand elle a passé presque une décennie à gommer son identité d'origine.
skuldleif
posted
the 05/06/2026 at 04:40 PM
Osef complet
wickette
posted
the 05/06/2026 at 04:43 PM
Va falloir beaucoup de temps et de bonnes décisions pour réparer toutes les horreurs managériales depuis la présentations de la X1.
En tout cas pour le moment, et je ne parle pas d'un logo, les décisions et reflexions semblent bonnes.
skuldleif
posted
the 05/06/2026 at 04:47 PM
wickette
si ils font du full demat sur la next
ravyxxs
posted
the 05/06/2026 at 04:48 PM
La fainéantise de Sony et Nintendo.
zanpa
posted
the 05/06/2026 at 04:54 PM
La Xbox 1 et la 360 quelles consoles de fou ! Quelle déception depuis la Xbox one … que des choix catastrophiques de MS
guiguif
posted
the 05/06/2026 at 04:56 PM
ravyxxs
Sur PS5 tu peux mettre des themes PS1, PS2, PS3 ou PS4 avec les bruitages des menus d’époque
xynot
posted
the 05/06/2026 at 04:59 PM
guiguif
J'aurais préféré la rétro native de tout ça à place pour être honnête
losz
posted
the 05/06/2026 at 05:03 PM
Sympa même si ca sert à rien, sachant que tu vois jamais le logo boot vu que la console est en veille pour reprendre les jeux rapidement.
ravyxxs
posted
the 05/06/2026 at 05:19 PM
guiguif
Oui mais on peut avoir le démarrage de la PS1 ? Je pense pas et c'est con je trouve...
guiguif
posted
the 05/06/2026 at 05:24 PM
ravyxxs
On pouvait lors des 30 ans
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En tout cas pour le moment, et je ne parle pas d'un logo, les décisions et reflexions semblent bonnes.