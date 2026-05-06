profile
jenicris
80
Likes
Likers
jenicris
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 1843
visites since opening : 4457569
jenicris > blog
Nouveau logo animé de démarrage Xbox!
https://x.com/asha_shar/status/2052046475472085437?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2052046475472085437%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=

Plutôt sympa je trouve. Ca rappelle les anciennes Xbox

Ca change des démarrages sans saveur actuel
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 05/06/2026 at 04:24 PM by jenicris
    comments (14)
    raykaza posted the 05/06/2026 at 04:25 PM
    Asha fait un perfect pour l'instant
    riddler posted the 05/06/2026 at 04:31 PM
    Il y a les thèmes pour aller avec (qui eux sont déjà dispo)
    e3ologue posted the 05/06/2026 at 04:35 PM
    Autant je pense qu'il faut rester prudent, mais c'est vrai que c'est marrant de voir une marque tenter un revival à l'ancienne, quand elle a passé presque une décennie à gommer son identité d'origine.
    skuldleif posted the 05/06/2026 at 04:40 PM
    Osef complet
    wickette posted the 05/06/2026 at 04:43 PM
    Va falloir beaucoup de temps et de bonnes décisions pour réparer toutes les horreurs managériales depuis la présentations de la X1.

    En tout cas pour le moment, et je ne parle pas d'un logo, les décisions et reflexions semblent bonnes.
    skuldleif posted the 05/06/2026 at 04:47 PM
    wickette si ils font du full demat sur la next
    ravyxxs posted the 05/06/2026 at 04:48 PM
    La fainéantise de Sony et Nintendo.
    zanpa posted the 05/06/2026 at 04:54 PM
    La Xbox 1 et la 360 quelles consoles de fou ! Quelle déception depuis la Xbox one … que des choix catastrophiques de MS
    guiguif posted the 05/06/2026 at 04:56 PM
    ravyxxs Sur PS5 tu peux mettre des themes PS1, PS2, PS3 ou PS4 avec les bruitages des menus d’époque
    xynot posted the 05/06/2026 at 04:59 PM
    guiguif J'aurais préféré la rétro native de tout ça à place pour être honnête
    losz posted the 05/06/2026 at 05:03 PM
    Sympa même si ca sert à rien, sachant que tu vois jamais le logo boot vu que la console est en veille pour reprendre les jeux rapidement.
    ravyxxs posted the 05/06/2026 at 05:19 PM
    guiguif Oui mais on peut avoir le démarrage de la PS1 ? Je pense pas et c'est con je trouve...
    guiguif posted the 05/06/2026 at 05:24 PM
    ravyxxs On pouvait lors des 30 ans
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo