profile
Resident Evil 4 HD
6
Likers
name : Resident Evil 4 HD
platform : Xbox 360
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
multiplayer : non
european release date : 09/20/2011
us release date : 09/20/2011
other versions : PlayStation 3
read the reviews
add a review
add a press review
profile
obi69
28
Likes
Likers
obi69
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 1220
visites since opening : 2070883
obi69 > blog
all
Un autre moment mythique de RE4


J'ai bientôt fini mon nouveau run de RE4 (OG), après des années dans l'avoir refait.

L'un de mes passages préférés sur Gamecube avait été cette fin de chapitre dans la 1ère partie du jeu, où des ordes d'infestés vous obligent à vous barricader dans une cabane.

On passe en mode Tower Defense et il faut bloquer les portes, balancer les échelles et neutraliser les ennemis qui ont réussi à rentrer. De mémoire, je n'avais jamais connu ça à l'époque dans un jeu.

Je retrouverai ce système bien des années plus tard dans State of Decay.
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    burningcrimson
    posted the 05/06/2026 at 02:20 PM by obi69
    comments (5)
    5120x2880 posted the 05/06/2026 at 02:26 PM
    Le mieux c'est de tout ouvrir en cassant les fenêtres monter à l'étage et spammer les grenades pour se faire un max de stuff avant la fin du chrono
    cyr posted the 05/06/2026 at 02:42 PM
    5120x2880 perso si on pouvait laisser aslhley dans l'armoire après l'assaut, ça aurait étais du bonheur.
    obi69 posted the 05/06/2026 at 02:54 PM
    cyr
    5120x2880 posted the 05/06/2026 at 03:18 PM
    cyr Ouai c'est pas faux
    tab posted the 05/06/2026 at 05:47 PM
    Quel jeu!
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo