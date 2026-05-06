J'ai bientôt fini mon nouveau run de RE4 (OG), après des années dans l'avoir refait.L'un de mes passages préférés sur Gamecube avait été cette fin de chapitre dans la 1ère partie du jeu, où des ordes d'infestés vous obligent à vous barricader dans une cabane.On passe en mode Tower Defense et il faut bloquer les portes, balancer les échelles et neutraliser les ennemis qui ont réussi à rentrer. De mémoire, je n'avais jamais connu ça à l'époque dans un jeu.Je retrouverai ce système bien des années plus tard dans State of Decay.