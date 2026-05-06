007 First Light sortira ce mois-ci sur Xbox, PlayStation et PC. Cependant, la version Nintendo Switch 2 a été repoussée à une date ultérieure.Alors que la sortie sur Switch 2 était initialement prévue en même temps que sur les autres plateformes, IO Interactive a reporté le jeu afin d'y apporter des améliorations. Bien que le studio n'ait pas encore annoncé de nouvelle date de sortie pour la version Switch 2, Hakan Abrak, PDG d'IO Interactive, estime qu'elle devrait sortir d'ici la fin de l'été.
Dans une interview accordée à The Game Business, Abrak a expliqué que le jeu est actuellement « en cours de développement sur Switch 2 ». Toutefois, la qualité n'est pas encore au niveau des standards du studio sur cette plateforme. Abrak n'a pas précisé la nature des problèmes rencontrés avec cette version, mais a indiqué que le studio ne souhaite pas que cette version soit perçue comme inférieure à celles proposées sur les autres plateformes.
« Nous voulons simplement nous assurer qu'elle soit la meilleure possible », a expliqué le PDG. « Je ne veux pas entendre dire que ce n'était pas une bonne version. Pour être tout à fait honnête, nous avons besoin d'un peu plus de temps pour la peaufiner. Nous avions annoncé l'été. Ce sera probablement en fin d'été. »
Si la Nintendo Switch 2 a accueilli des portages exceptionnels, comme Cyberpunk 2077 et Final Fantasy VII: Rebirth, certains titres ont disparu. Borderlands 4 de Gearbox, annoncé comme un titre phare de la plateforme, est introuvable depuis des mois, sans nouvelle date de sortie. Concernant 007 First Light, Abrak promet qu'« il sortira » sur Nintendo Switch 2. IO Interactive a déjà porté Hitman: World of Assassination sur Switch 2, mais le jeu James Bond est bien plus avancé. Abrak reste néanmoins catégorique : le jeu sortira sur la console portable.
« Bond occupe une place particulière chez Nintendo », a déclaré le PDG. « Et je vous promets de faire tout mon possible, et en tant que PDG, j'ai un pouvoir considérable, pour que le jeu atteigne son plein potentiel. »
Bien qu'Abrak ait déjà expliqué qu'IO Studio reviendrait un jour pour Hitman 4, le studio envisage également de sortir d'autres jeux James Bond à l'avenir. Si 007 First Light rencontre le succès, l'équipe espère développer d'autres titres de la série. De plus, le jeu actuel devrait bénéficier d'un contenu téléchargeable (DLC) conséquent.
« Nous avons la chance de pouvoir choisir nos projets », a déclaré le PDG. « Alors, si le jeu fonctionne bien et qu'il est plébiscité par la communauté, pourquoi pas ? »
Source : https://frvr.com/blog/007-first-light-on-nintendo-switch-2-needs-more-time/
Hier j'ai encore vu un comparatif avec la xss et la ps5 je vous jure ont aurait dit un sketchs.
J'étais flingué de rire