L'acteur George Clooney a confirmé que le prochain film de la franchise — Ocean’s Fourteen — réunira les principaux membres de la trilogie originale. Le tournage devrait débuter en octobre 2026.



Selon Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts et Don Cheadle se sont déjà engagés dans le projet. Cependant, ce nouvel opus ne se contentera pas de reprendre la formule familière des braquages élégants et sophistiqués.



L’histoire d’Ocean’s Fourteen sera axée sur le thème du vieillissement. Les réalisateurs souhaitent explorer les défis auxquels sont confrontés les voleurs professionnels lorsque leur agilité et leur rapidité d’antan ne sont plus ce qu’elles étaient, et que chaque décision devient plus difficile à prendre qu’auparavant.



Clooney a également souligné qu’il n’avait aucun intérêt à réaliser un film purement nostalgique. À titre de référence, il a cité la comédie policière de 1979 Going in Style — l’histoire de voleurs âgés qui décident de monter un dernier coup.



Le premier Ocean’s Eleven, réalisé par Steven Soderbergh, est sorti en 2001 et a rapporté plus de 450 millions de dollars dans le monde. Le film a ensuite donné lieu à deux suites, en 2004 et 2007. Le projet le plus récent de l’univers était le spin-off Ocean’s 8, sorti en 2018.

