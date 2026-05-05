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Asha Sharma réorganise la direction de Xbox


Le PDG de Xbox, Asha Sharma, réorganise la direction de Xbox avec une nouvelle composition de l'équipe exécutive :

▪️Jared Palmer | Ancien VP des produits chez CoreAI rejoint en tant que VP de l'ingénierie
▪️Tim Allen | Ancien VP du design chez CoreAI rejoint pour diriger le design
▪️Jonathan McKay | Ancien responsable de la croissance chez CoreAI rejoint pour diriger la croissance de Xbox, la plateforme de données et l'analyse
▪️Evan Chaki | Ancien directeur général chez CoreAI rejoint pour simplifier le développement et améliorer le fonctionnement de Xbox
https://www.theverge.com/news/923908/microsoft-xbox-reorg-platform-changes?view_token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6IkZTS1oybVV0VU0iLCJwIjoiL25ld3MvOTIzOTA4L21pY3Jvc29mdC14Ym94LXJlb3JnLXBsYXRmb3JtLWNoYW5nZXMiLCJleHAiOjE3Nzg0MzE2NTgsImlhdCI6MTc3Nzk5OTY1OX0.FMi3C4qIKvumEykBpTd4PQtZZDJPzrlkDBefEfiOQ8g&utm_medium=gift-link
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    posted the 05/05/2026 at 05:23 PM by ouroboros4
    comments (15)
    altendorf posted the 05/05/2026 at 05:28 PM
    Ah oui le copinage sans limite de toute la famille de l'IA
    ouroboros4 posted the 05/05/2026 at 05:28 PM
    altendorf AI AI AI
    captainjuu posted the 05/05/2026 at 05:34 PM
    AI AI AI aie aie aie
    skuldleif posted the 05/05/2026 at 05:36 PM
    Je vois pas en quoi c'est un upgrade pour eux étant donné que Xbox est mort et que asha Sharma est la pour accompagner Xbox dans sa mort
    ouroboros4 posted the 05/05/2026 at 05:39 PM
    skuldleif l'IA va peut être sauver Xbox
    ravyxxs posted the 05/05/2026 at 05:40 PM
    grospich posted the 05/05/2026 at 05:42 PM
    J'imagine qu'elle a dû juger que ça allait pas le faire avec l'équipe actuelle.
    jenicris posted the 05/05/2026 at 05:43 PM
    Beaucoup d'IA et Instacart, livraison de produits alimentaires...mouais wait and see
    newtechnix posted the 05/05/2026 at 05:43 PM
    Microsoft officialise la création de sa division CoreAI – Platform and Tools, dirigée par Jay Parikh, un ancien de Meta afin de donner plus de cohérence à ses plateformes et outils de développement des IA.

    Poursuivant sur cette lancée, Microsoft a annoncé cette semaine la création d’une nouvelle division baptisée « CoreAI – Platform and Tools », indépendante de Microsoft AI et visant à accélérer son développement dans le domaine de l’intelligence artificielle. Cette réorganisation majeure, dévoilée par Satya Nadella, PDG de Microsoft, s’inscrit dans la stratégie du groupe qui anticipe un changement de paradigme technologique autour de l’IA d’ici la fin 2025.

    Selon Satya Nadella, l’enjeu de cette division consiste à bâtir l’infrastructure, la plateforme et les outils d’IA nécessaires pour réussir le passage à une « ère d’applications centrées sur les modèles » et à l’ère de l’IA Agentique. L’ambition est de proposer à la fois aux équipes internes (first-party) et aux clients externes (third-party) un écosystème complet, depuis le développement d’applications IA jusqu’à l’exploitation d’agents « intelligents ».

    Le CEO de Microsoft explique ainsi que : « Cela mène à une nouvelle génération d’applications centrées sur l’IA, avec de nouvelles façons d’interagir avec les applications, de nouveaux systèmes pour créer et gérer des agents IA qui travaillent ensemble, une nouvelle approche pour surveiller et administrer ces systèmes. Dans ce contexte, Azure doit devenir l’infrastructure de base pour l’IA, sur laquelle nous construisons notre plateforme d’IA et nos outils de développement (notamment Azure AI Foundry, GitHub et VS Code). En d’autres termes, notre plateforme et nos outils vont permettre de créer des agents IA. Ces agents vont transformer tous les types d’applications en ligne (SaaS). Et la création d’applications personnalisées sera désormais pilotée par des logiciels, plutôt que par des services traditionnels – c’est ce qu’on appelle le ‘service sous forme de logiciel’ « . Satya reprend ainsi un thème qu’il développe depuis quelques semaines, celui qui veut que les Agents IA vont totalement redéfinir le visage des logiciels et des services SaaS par leur capacité à effectuer seul l’essentiel du travail.

    Bordel
    newtechnix posted the 05/05/2026 at 05:45 PM
    J'ai mal à mon jeu vidéo, cela va se transformer en bain de sang dans les studios
    ouroboros4 posted the 05/05/2026 at 05:45 PM
    newtechnix on va manger de l'IA chez Xbox
    newtechnix posted the 05/05/2026 at 05:47 PM
    ouroboros4 Grave c'est surtout les derniers mots ligne que je retiens:

    "Satya reprend ainsi un thème qu’il développe depuis quelques semaines, celui qui veut que les Agents IA vont totalement redéfinir le visage des logiciels et des services SaaS par leur capacité à effectuer seul l’essentiel du travail."
    ouroboros4 posted the 05/05/2026 at 05:50 PM
    newtechnix on verra ce que ça donnera dans les prochaines années...
    newtechnix posted the 05/05/2026 at 05:59 PM
    Alors attention je spécule mais je pense qu'on peut comprendre le plan à venir de Microsoft tel quel:

    Ils ont gardé Xbox en pensant l'utiliser afin de rentabiliser et démontrer l'efficacité de leur infrastructure CLOUD....et bien maintenant Xbox va servir à démontrer le savoir faire de leur IA maison Copilot.

    On imagine la dystopie, Asha derrière son bureau et parlant à haute voix à Copilot "je veux que tu me crée des jeux AAA qui seront similaires à un Gran Turismo, un God of War, un Zelda, un Mario, un Last of Us..."

    voilà ce qui pourrait être le grand plan de Microsoft

    Une industrie créative normalement drivé par les créatifs mais là fonctionnerait sans aucun créatif
    bennj posted the 05/05/2026 at 06:22 PM
    C'est mignon de voir les mêmes commentaires qu'on a eu quand Asha Sharma est arrivé. Ca donnait ca en gros : "ouaahhhhhhhh ca va donner AI AI AI à fond chez Xbox maintenant vu qu'elle vient de ce service" et 3 mois après ca retournait déjà sa veste.

    Elle s'entoure uniquement des personnes avec qui elle a bossé auparavant, activez votre cerveau 2s. Vous voulez bosser avec des personnes en qui vous avez confiance, ou de parfaits inconnus.

    newtechnix Alors d'une ca serait peu être pas mal de dire que ta citation elle date d'il y a un an et demi. Les infos viennent de là : https://blogs.microsoft.com/blog/2025/01/13/introducing-core-ai-platform-and-tools/

    2. Arrête de spéculer on dirait un institut de sondage qui nous donne les résultats d'une présidentielle 1 an avant que ca commence...

    Bref tu ne sais rien, je ne sais rien, personne ici ne sait rien de leur projets. Concentrez vous sur les faits, et le concret.
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