Le PDG de Xbox, Asha Sharma, réorganise la direction de Xbox avec une nouvelle composition de l'équipe exécutive :
▪️Jared Palmer | Ancien VP des produits chez CoreAI rejoint en tant que VP de l'ingénierie
▪️Tim Allen | Ancien VP du design chez CoreAI rejoint pour diriger le design
▪️Jonathan McKay | Ancien responsable de la croissance chez CoreAI rejoint pour diriger la croissance de Xbox, la plateforme de données et l'analyse
▪️Evan Chaki | Ancien directeur général chez CoreAI rejoint pour simplifier le développement et améliorer le fonctionnement de Xbox
Poursuivant sur cette lancée, Microsoft a annoncé cette semaine la création d’une nouvelle division baptisée « CoreAI – Platform and Tools », indépendante de Microsoft AI et visant à accélérer son développement dans le domaine de l’intelligence artificielle. Cette réorganisation majeure, dévoilée par Satya Nadella, PDG de Microsoft, s’inscrit dans la stratégie du groupe qui anticipe un changement de paradigme technologique autour de l’IA d’ici la fin 2025.
Selon Satya Nadella, l’enjeu de cette division consiste à bâtir l’infrastructure, la plateforme et les outils d’IA nécessaires pour réussir le passage à une « ère d’applications centrées sur les modèles » et à l’ère de l’IA Agentique. L’ambition est de proposer à la fois aux équipes internes (first-party) et aux clients externes (third-party) un écosystème complet, depuis le développement d’applications IA jusqu’à l’exploitation d’agents « intelligents ».
Le CEO de Microsoft explique ainsi que : « Cela mène à une nouvelle génération d’applications centrées sur l’IA, avec de nouvelles façons d’interagir avec les applications, de nouveaux systèmes pour créer et gérer des agents IA qui travaillent ensemble, une nouvelle approche pour surveiller et administrer ces systèmes. Dans ce contexte, Azure doit devenir l’infrastructure de base pour l’IA, sur laquelle nous construisons notre plateforme d’IA et nos outils de développement (notamment Azure AI Foundry, GitHub et VS Code). En d’autres termes, notre plateforme et nos outils vont permettre de créer des agents IA. Ces agents vont transformer tous les types d’applications en ligne (SaaS). Et la création d’applications personnalisées sera désormais pilotée par des logiciels, plutôt que par des services traditionnels – c’est ce qu’on appelle le ‘service sous forme de logiciel’ « . Satya reprend ainsi un thème qu’il développe depuis quelques semaines, celui qui veut que les Agents IA vont totalement redéfinir le visage des logiciels et des services SaaS par leur capacité à effectuer seul l’essentiel du travail.
Bordel
"Satya reprend ainsi un thème qu’il développe depuis quelques semaines, celui qui veut que les Agents IA vont totalement redéfinir le visage des logiciels et des services SaaS par leur capacité à effectuer seul l’essentiel du travail."
Ils ont gardé Xbox en pensant l'utiliser afin de rentabiliser et démontrer l'efficacité de leur infrastructure CLOUD....et bien maintenant Xbox va servir à démontrer le savoir faire de leur IA maison Copilot.
On imagine la dystopie, Asha derrière son bureau et parlant à haute voix à Copilot "je veux que tu me crée des jeux AAA qui seront similaires à un Gran Turismo, un God of War, un Zelda, un Mario, un Last of Us..."
voilà ce qui pourrait être le grand plan de Microsoft
Une industrie créative normalement drivé par les créatifs mais là fonctionnerait sans aucun créatif
Elle s'entoure uniquement des personnes avec qui elle a bossé auparavant, activez votre cerveau 2s. Vous voulez bosser avec des personnes en qui vous avez confiance, ou de parfaits inconnus.
newtechnix Alors d'une ca serait peu être pas mal de dire que ta citation elle date d'il y a un an et demi. Les infos viennent de là : https://blogs.microsoft.com/blog/2025/01/13/introducing-core-ai-platform-and-tools/
2. Arrête de spéculer on dirait un institut de sondage qui nous donne les résultats d'une présidentielle 1 an avant que ca commence...
Bref tu ne sais rien, je ne sais rien, personne ici ne sait rien de leur projets. Concentrez vous sur les faits, et le concret.