▪️Jared Palmer | Ancien VP des produits chez CoreAI rejoint en tant que VP de l'ingénierie▪️Tim Allen | Ancien VP du design chez CoreAI rejoint pour diriger le design▪️Jonathan McKay | Ancien responsable de la croissance chez CoreAI rejoint pour diriger la croissance de Xbox, la plateforme de données et l'analyse▪️Evan Chaki | Ancien directeur général chez CoreAI rejoint pour simplifier le développement et améliorer le fonctionnement de Xbox