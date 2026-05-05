Hello;J'ai des clés Steam à offrir, des jeux de Bundle qui ne m'intéresse pas ou que j'ai déjà. Autant en faire profiterUn commentaire si intéressé, je m'occuperais des codes dans la journée demainIl reste =>Clés envoyées =>Pharaoh: A New Era Envoyé à weikNo More Heroes 3 Envoyé à nspySynergy Envoyé à elmaxNine Sols Envoyé à quickyStreets of Rage 4 Envoyé à jobiwanHunt: Showdown 1896 Envoyé à gauntEtrian Odyssey II HD Envoyé à libertyMetal Slug Tactics Envoyé à VictornewmanResident Evil Village Envoyé à spazerSquirrel with a Gun Envoyé à yogfei