Hello;
J'ai des clés Steam à offrir, des jeux de Bundle qui ne m'intéresse pas ou que j'ai déjà. Autant en faire profiter
Un commentaire si intéressé, je m'occuperais des codes dans la journée demain
Il reste =>
Spin Hero
Lost Skies
Intravenous II
Dungeon Tycoon
Beholder Conductor
Godlike Burger
Nice Day for Fishing
Settlement Survival
Wizard of Legend 2
Date Everything
Core Keeper
StarVaders
SteamWorld Build
Bus Simulator 21 Next Stop
Clés envoyées =>
Pharaoh: A New Era Envoyé à weik
No More Heroes 3 Envoyé à nspy
Synergy Envoyé à elmax
Nine Sols Envoyé à quicky
Streets of Rage 4 Envoyé à jobiwan
Hunt: Showdown 1896 Envoyé à gaunt
Etrian Odyssey II HD Envoyé à liberty
Metal Slug Tactics Envoyé à Victornewman
Resident Evil Village Envoyé à spazer
Squirrel with a Gun Envoyé à yogfei
Merci d'avance et belle soirée
merki =)
C'est super gentil d'en faire profité la communauté
Merci
Merci
Merci