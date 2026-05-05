Crimson Desert et Clair Obscur : Expedition 33 figurent parmi les jeux qui rappellent à Konrad Tomaszkiewicz (réalisateur de The Witcher 3 et Blood of Dawnwalker) l'âge d'or des RPG des années 1990. Il faut dire que le genre regorge de titres phares, très différents les uns des autres, qui offrent néanmoins aux joueurs une expérience inédite.
Interrogé par GamesRadar+ sur les jeux qui ont pu inspirer son prochain RPG vampirique, Blood of Dawnwalker, Tomaszkiewicz souligne qu'il joue aux jeux vidéo depuis son enfance et qu'il a donc été naturellement influencé par des RPG classiques comme The Eye of the Beholder, Stonekeep et Betrayal at Krondor. Son goût est tellement classique que Baldur's Gate, « une histoire ancestrale pour la plupart des gens », lui paraît presque nouveau.
Tomaszkiewicz n'est cependant pas nostalgique et a également mentionné des jeux narratifs plus contemporains. « Dispatch était un jeu narratif exceptionnel, notamment grâce à son approche de l'écriture des dialogues qui permettait de créer des personnages crédibles », explique-t-il. « Je joue actuellement à Crimson Desert et j'observe comment Pearl Abyss aborde la liberté du point de vue du système, car c'est un jeu différent, un RPG différent, mais aussi très intéressant à jouer, car on constate qu'on peut ressentir des émotions totalement différentes sans que le scénario soit omniprésent. »
Crimson Desert et Clair Obscur ne sont « pas une copie d'autres jeux AAA », déclare le directeur de Witcher 3. Le directeur de Witcher 3 affirme que Crimson Desert n'est pas « trop axé sur le scénario », mais qu'il maîtrise parfaitement les codes du RPG.
« Et je pense qu'il y a encore beaucoup de potentiel pour faire évoluer ce genre », ajoute-t-il. « Mais je trouve aussi formidable d'en être là aujourd'hui. Quand on parle des jeux de l'année dernière et de cette année, comme Crimson Desert, Dispatch et Clair Obscur, ça me rappelle les années 90, le début des années 90, où chaque jeu, bien que souvent similaire en termes de genre, offrait une expérience de jeu et de gameplay radicalement différente. »
Avec la multitude de RPG variés et intéressants qui sortent actuellement, Tomaszkiewicz estime que le genre se trouve dans une situation comparable à celle des années 90 : « les portes s'ouvrent à nouveau » pour permettre aux studios plus modestes d'expérimenter tout en rivalisant avec les gros titres.
Le contexte est également très différent de celui d'il y a quelques années. Tomaszkiewicz explique que, pendant un temps, de nombreux RPG « offraient des expériences très similaires », mais que les développeurs sont désormais davantage incités à créer « une expérience inédite » et à se démarquer. « C'est vraiment génial, et je vais essayer de le promouvoir et de faire en sorte que l'entreprise, de jeu en jeu, offre ce genre d'expérience », dit-il.
Source : https://www.gamesradar.com/games/rpg/the-witcher-3-director-says-games-like-crimson-desert-and-clair-obscur-expedition-33-take-him-back-to-the-rpg-golden-age-of-the-90s/