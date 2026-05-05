Pour comprendre le litige, il faut remonter à avril 2019. À cette date, Sony a brusquement décidé d'interdire aux revendeurs tiers (Amazon, GameStop, Fnac, etc.) de vendre des codes de téléchargement pour des jeux complets. La conséquence directe de cette décision a été que pour acheter un jeu dématérialisé, le consommateur n'avait plus d'autre choix que de passer par la boutique officielle de Sony, éliminant de fait toute concurrence sur les prix.Les plaignants ont mis en avant le fait que ce monopole forcé permettait à Sony de maintenir des prix artificiellement élevés, là où les revendeurs tiers auraient pu proposer des promotions agressives. Bien que Sony n'admette aucune faute, l'entreprise a préféré transiger pour éviter un procès encore plus coûteux, et le montant total du dédommagement se chiffre à 7,8 millions de dollars. En gros, Sony paye pour avoir transformé son Store en une citadelle imprenable où la loi du marché ne s'appliquait plus qu'à son seul avantage. Si cet accord préliminaire est définitivement validé, cela pourrait créer un précédent intéressant pour d'autres marchés fermés du même type.Reste la grande question : êtes-vous concerné par le remboursement ? N'espérez pas tous toucher un chèque de la part de Sony, car les critères d'éligibilité pour ce règlement de 7,8 millions de dollars sont particulièrement restrictifs. Pour l'instant, cette décision ne concerne que les consommateurs résidant aux États-Unis ayant effectué l'achat d'un jeu complet au format numérique sur le PlayStation Store entre le 1er avril 2019 et le 31 décembre 2023. Le litige porte spécifiquement sur les titres qui étaient auparavant disponibles via des codes de téléchargement chez des revendeurs tiers, avant que le constructeur ne verrouille son écosystème. Si vous répondez à ces conditions, le cabinet d'avocats Saveri a mis en place un site officiel (PSN Digital Games Settlement) pour permettre aux victimes de soumettre une demande de réclamation en ligne.