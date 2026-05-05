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Sony condamné pour pratique anticoncurrentielle, avec 7,8 millions de dollars d'amende
A priori, Sony va devoir faire chauffer la carte bleue. Un juge californien a donné son accord préliminaire pour un règlement de 7,8 millions de dollars dans le cadre d'une action de groupe (class action) visant le PlayStation Store. Si l'affaire vous semble nébuleuse, c'est normal : tout part d'une décision stratégique prise par le constructeur en 2019 qui a fini par lui revenir en pleine figure.

Pour comprendre le litige, il faut remonter à avril 2019. À cette date, Sony a brusquement décidé d'interdire aux revendeurs tiers (Amazon, GameStop, Fnac, etc.) de vendre des codes de téléchargement pour des jeux complets. La conséquence directe de cette décision a été que pour acheter un jeu dématérialisé, le consommateur n'avait plus d'autre choix que de passer par la boutique officielle de Sony, éliminant de fait toute concurrence sur les prix.

Hold-up sur les codes numériques

Les plaignants ont mis en avant le fait que ce monopole forcé permettait à Sony de maintenir des prix artificiellement élevés, là où les revendeurs tiers auraient pu proposer des promotions agressives. Bien que Sony n'admette aucune faute, l'entreprise a préféré transiger pour éviter un procès encore plus coûteux, et le montant total du dédommagement se chiffre à 7,8 millions de dollars. En gros, Sony paye pour avoir transformé son Store en une citadelle imprenable où la loi du marché ne s'appliquait plus qu'à son seul avantage. Si cet accord préliminaire est définitivement validé, cela pourrait créer un précédent intéressant pour d'autres marchés fermés du même type.

Reste la grande question : êtes-vous concerné par le remboursement ? N'espérez pas tous toucher un chèque de la part de Sony, car les critères d'éligibilité pour ce règlement de 7,8 millions de dollars sont particulièrement restrictifs. Pour l'instant, cette décision ne concerne que les consommateurs résidant aux États-Unis ayant effectué l'achat d'un jeu complet au format numérique sur le PlayStation Store entre le 1er avril 2019 et le 31 décembre 2023. Le litige porte spécifiquement sur les titres qui étaient auparavant disponibles via des codes de téléchargement chez des revendeurs tiers, avant que le constructeur ne verrouille son écosystème. Si vous répondez à ces conditions, le cabinet d'avocats Saveri a mis en place un site officiel (PSN Digital Games Settlement) pour permettre aux victimes de soumettre une demande de réclamation en ligne.


https://www.engadget.com/2163227/sony-will-soon-settle-playstation-store-class-action-lawsuit/
https://www.gamekult.com/actualite/sony-condamne-pour-pratique-anticoncurrentielle-avec-7-8-millions-de-dollars-d-amende-3050869881.html
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    posted the 05/05/2026 at 12:42 PM by ouroboros4
    comments (11)
    icebergbrulant posted the 05/05/2026 at 12:52 PM
    Triste pour Sony mais normal

    Le Playstation Store store de douleur
    ouroboros4 posted the 05/05/2026 at 12:53 PM
    icebergbrulant C'est pour ça que je répète : encore et toujours le PHYSIQUE
    rupinsansei3 posted the 05/05/2026 at 01:19 PM
    N'importe quoi. Le store appartient a sony donc il font ce qu'ils veulent
    22 posted the 05/05/2026 at 01:36 PM
    7M pour SONY:

    Oh la la...mais bon ok, j'dois avoir un peu de money dans ma poche. Ou vous prenez la carte ? Vite siouplé, une orgie m'attends sur mon Yacht.
    skuldleif posted the 05/05/2026 at 01:46 PM
    peuvent ils forcer les constructeurs a s'ouvrir a d'autres store la question se pose
    tripy73 posted the 05/05/2026 at 01:50 PM
    rupinsansei3 : non justement les choses ne sont pas si simple puisque cela ne concerne pas uniquement leurs propres jeux mais aussi ceux des tiers, tu as d'ailleurs une liste disponible ici.

    En gros Sony (comme n'importe quel gestionnaire de store) mets à disposition des éditeurs un outil pour générer des codes de téléchargement, ce qui permet à ces derniers de les intégrer à la version "physique" de leurs jeux vendus sous forme de code de DL (Code in Box ou carte de DL dédié au jeu) ou également des les offrir/envoyer pour les reviews à la presse/influenceur.

    Cette version "physique" que les joueurs peuvent acheter dans le commerce, peuvent alors être vendu par les distributeur moins cher que le prix pratiqué sur le store de Sony, pendant ou en dehors des périodes de promos, ce qui ne plaisait apparemment pas à Sony vu qu'ils devaient considérer que ça impacté les ventes déma de ces jeux sur leur store.

    Sony a alors expressément demandé aux revendeurs de stopper la vente de ces codes de DL (ils doivent avoir un droit de regard sur l'utilisation des codes générés par leur outil), afin de forcer les joueurs à passer par leur store pour les acheter, d'où le fait qu'ils ont été poursuivi en justice et que les joueurs ont eu gain de cause.
    rupinsansei3 posted the 05/05/2026 at 01:52 PM
    tripy73 ah oui c'est vrai
    malroth posted the 05/05/2026 at 01:57 PM
    C'est pas beaucoup l'amande en vrai, surtout si derriere ils ont le droit de continuer comme avant.

    Je m'attendais vraiment à une amande record et interdiction de monopoliser le store.

    Je suis pas certain que les joueurs vont sortir gagnant de cette affaire
    rider288 posted the 05/05/2026 at 02:18 PM
    Sony doit pouvoir faire ce qu'il veut avec Store, pareil pour Nintendo et MS.

    Et les joueurs n'ont qu'à prendre des codes via des cartes PS en vente dans le commerce
    supasaiyajin posted the 05/05/2026 at 02:56 PM
    Je ne savais même pas qu'on pouvait acheter des jeux dématérialisés ailleurs que sur le store. Avec le physique, de toute façon, je m'en fous
    ouroboros4 posted the 05/05/2026 at 02:59 PM
    supasaiyajin Il y a quelques années c'était possible
    Des magasins comme Micromania ou Auchan proposait des cartes de jeux et tu recevais un code sur un ticket de caisse
    L'avantage c'est que tu pouvais parfois les avoir moins cher en magasin
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