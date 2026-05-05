A priori, Sony va devoir faire chauffer la carte bleue. Un juge californien a donné son accord préliminaire pour un règlement de 7,8 millions de dollars dans le cadre d'une action de groupe (class action) visant le PlayStation Store. Si l'affaire vous semble nébuleuse, c'est normal : tout part d'une décision stratégique prise par le constructeur en 2019 qui a fini par lui revenir en pleine figure.
Pour comprendre le litige, il faut remonter à avril 2019. À cette date, Sony a brusquement décidé d'interdire aux revendeurs tiers (Amazon, GameStop, Fnac, etc.) de vendre des codes de téléchargement pour des jeux complets. La conséquence directe de cette décision a été que pour acheter un jeu dématérialisé, le consommateur n'avait plus d'autre choix que de passer par la boutique officielle de Sony, éliminant de fait toute concurrence sur les prix.
Hold-up sur les codes numériques
Les plaignants ont mis en avant le fait que ce monopole forcé permettait à Sony de maintenir des prix artificiellement élevés, là où les revendeurs tiers auraient pu proposer des promotions agressives. Bien que Sony n'admette aucune faute, l'entreprise a préféré transiger pour éviter un procès encore plus coûteux, et le montant total du dédommagement se chiffre à 7,8 millions de dollars. En gros, Sony paye pour avoir transformé son Store en une citadelle imprenable où la loi du marché ne s'appliquait plus qu'à son seul avantage. Si cet accord préliminaire est définitivement validé, cela pourrait créer un précédent intéressant pour d'autres marchés fermés du même type.
Reste la grande question : êtes-vous concerné par le remboursement ? N'espérez pas tous toucher un chèque de la part de Sony, car les critères d'éligibilité pour ce règlement de 7,8 millions de dollars sont particulièrement restrictifs. Pour l'instant, cette décision ne concerne que les consommateurs résidant aux États-Unis ayant effectué l'achat d'un jeu complet au format numérique sur le PlayStation Store entre le 1er avril 2019 et le 31 décembre 2023. Le litige porte spécifiquement sur les titres qui étaient auparavant disponibles via des codes de téléchargement chez des revendeurs tiers, avant que le constructeur ne verrouille son écosystème. Si vous répondez à ces conditions, le cabinet d'avocats Saveri a mis en place un site officiel (PSN Digital Games Settlement) pour permettre aux victimes de soumettre une demande de réclamation en ligne.
https://www.engadget.com/2163227/sony-will-soon-settle-playstation-store-class-action-lawsuit/
Le Playstation Store store de douleur
Oh la la...mais bon ok, j'dois avoir un peu de money dans ma poche. Ou vous prenez la carte ? Vite siouplé, une orgie m'attends sur mon Yacht.
En gros Sony (comme n'importe quel gestionnaire de store) mets à disposition des éditeurs un outil pour générer des codes de téléchargement, ce qui permet à ces derniers de les intégrer à la version "physique" de leurs jeux vendus sous forme de code de DL (Code in Box ou carte de DL dédié au jeu) ou également des les offrir/envoyer pour les reviews à la presse/influenceur.
Cette version "physique" que les joueurs peuvent acheter dans le commerce, peuvent alors être vendu par les distributeur moins cher que le prix pratiqué sur le store de Sony, pendant ou en dehors des périodes de promos, ce qui ne plaisait apparemment pas à Sony vu qu'ils devaient considérer que ça impacté les ventes déma de ces jeux sur leur store.
Sony a alors expressément demandé aux revendeurs de stopper la vente de ces codes de DL (ils doivent avoir un droit de regard sur l'utilisation des codes générés par leur outil), afin de forcer les joueurs à passer par leur store pour les acheter, d'où le fait qu'ils ont été poursuivi en justice et que les joueurs ont eu gain de cause.
Je m'attendais vraiment à une amande record et interdiction de monopoliser le store.
Je suis pas certain que les joueurs vont sortir gagnant de cette affaire
Et les joueurs n'ont qu'à prendre des codes via des cartes PS en vente dans le commerce
Des magasins comme Micromania ou Auchan proposait des cartes de jeux et tu recevais un code sur un ticket de caisse
L'avantage c'est que tu pouvais parfois les avoir moins cher en magasin