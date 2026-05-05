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Tomodachi Life : Une Vie de Reve
platform :
Switch
editor :
Nintendo
developer :
Nintendo
genre :
autre
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aeris353
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aeris353
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[Charts UK] Tomodachi Life devance Saros et redevient #1
Apres avoir reculé a la 3eme place la semaine derniere, Tomodachi Life redevient #1 et bat Saros au passage qui fait son entrée a la 3eme place.
Pragmata perd sa place de #1 et dégringole a la 10ème place.
https://www.nintendolife.com/news/2026/05/uk-charts-tomodachi-life-beats-saros-to-reclaim-number-one
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posted the 05/05/2026 at 06:30 AM by
aeris353
comments (
3
)
edgar
posted
the 05/05/2026 at 07:28 AM
La Switch 2 qui n’a même pas 1 an et elle fait déjà mieux que la Xbox sur tous les jeux multi, alors que c’est le deuxième plus gros marché pour Microsoft après les États-Unis.
Qui l’eût cru franchement ?
aeris353
posted
the 05/05/2026 at 07:38 AM
edgar
En effet.
Bel exploit pour la Switch 2
rocan
posted
the 05/05/2026 at 08:04 AM
edgar
En même temps tu compares un être vivant à un zombie
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Qui l’eût cru franchement ?
Bel exploit pour la Switch 2