profile
Tomodachi Life : Une Vie de Reve
1
Likers
name : Tomodachi Life : Une Vie de Reve
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : autre
read the reviews
add a review
add a press review
profile
aeris353
1
Like
Likers
aeris353
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 23
visites since opening : 32214
aeris353 > blog
[Charts UK] Tomodachi Life devance Saros et redevient #1
Apres avoir reculé a la 3eme place la semaine derniere, Tomodachi Life redevient #1 et bat Saros au passage qui fait son entrée a la 3eme place.

Pragmata perd sa place de #1 et dégringole a la 10ème place.




https://www.nintendolife.com/news/2026/05/uk-charts-tomodachi-life-beats-saros-to-reclaim-number-one
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 05/05/2026 at 06:30 AM by aeris353
    comments (3)
    edgar posted the 05/05/2026 at 07:28 AM
    La Switch 2 qui n’a même pas 1 an et elle fait déjà mieux que la Xbox sur tous les jeux multi, alors que c’est le deuxième plus gros marché pour Microsoft après les États-Unis.

    Qui l’eût cru franchement ?
    aeris353 posted the 05/05/2026 at 07:38 AM
    edgar En effet.

    Bel exploit pour la Switch 2
    rocan posted the 05/05/2026 at 08:04 AM
    edgar En même temps tu compares un être vivant à un zombie
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo