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Bonus : Mega Man 2.5D

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L’équipe CX2 a sorti il y a quelques jours, un Remaster gratuit du jeu Game Boy Color, Mega Man Xtreme, intitulé Mega Man DXtreme.Mega Man DXtreme réinvente l’histoire du jeu.Il améliore également les contrôles, ajoute le support des écrans larges et retravaille les armes ainsi que les boss.Le jeu a été développé avec Construct 2 en l’espace de 5 mois.Bien que l’histoire suive toujours la trame originale, elle a été entièrement réécrite avec de nouveaux événements.Terminer le jeu débloque également un bonus secret qui apparaît lors du rechargement de la sauvegarde.Mega Man DXtreme dispose aussi d’une fonction d’auto-sauvegarde.