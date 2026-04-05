profile
Forza Horizon 6
0
Likers
name : Forza Horizon 6
platform : Xbox Series X
editor : Xbox Game Studios
developer : Playground Games
genre : course
other versions : PC
read the reviews
add a review
add a press review
profile
lalisa
8
Likes
Likers
lalisa
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 203
visites since opening : 469046
lalisa > blog
Forza Horizon 6 est passé Gold !
https://x.com/ForzaHorizon/status/2051317727248216459



Modes qualités et performances sur Xbox Series X et S.

- Sur Xbox Series X, le mode Qualité fonctionne en résolution 4K native à 30 images par seconde avec une fidélité visuelle améliorée, tandis que le mode Performance vise une résolution 4K, en adaptant dynamiquement la résolution pour maintenir une fluidité de 60 images par seconde.


- De leur côté, les joueurs sur Xbox Series S peuvent profiter du Japon en 1440p à 30 images par seconde en mode Qualité, et en 1080p à 60 images par seconde en mode Performance les deux options adaptant dynamiquement la résolution de sortie pour maintenir la fréquence d'images visée.


Les radio disponible dans le jeu :

https://forza.net/news/forza-horizon-6-radio

- Horizon Pulse
- Horizon Bass Arena
- Horizon Block Party
- Horizon XS (dans celle la il y a du Linkin Park)
- Hospital Records
- Gacha City Radio
- Sub Pop Records
- Horizon Wave
- Horizon Opus
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    ravyxxs, link49
    posted the 05/04/2026 at 03:47 PM by lalisa
    comments (8)
    ravyxxs posted the 05/04/2026 at 03:49 PM
    4 Nouvelles radio c'est cool ça, à voir. Perso je m'attends à une déception après 6 mois...l'effet FH5 va se répéter. J'espère me tromper...
    bigb0ss posted the 05/04/2026 at 04:14 PM
    DAY ONE
    cyr posted the 05/04/2026 at 04:19 PM
    30 fps....dommage. vaut mieux opter pour un 60 fps 1080 ou plus si faisable.
    romgamer6859 posted the 05/04/2026 at 04:20 PM
    Déjà préchargé, autour des 140 GO
    xynot posted the 05/04/2026 at 04:39 PM
    ça va le faire en 4K60 quitte à avoir moins de détails, c'est des super specs par contre
    reza posted the 05/04/2026 at 05:45 PM
    romgamer6859

    idem
    mais sur PC : un beau 156 Go
    cail2 posted the 05/04/2026 at 06:02 PM
    Toujours pas de possibilité de mettre sa musique, on est en 2026 quand même... J'hésite encore, à voir si je trouve un code pas cher pour la version Premium mais pas moins de 80€ sur PC quand même...
    solarr posted the 05/04/2026 at 06:07 PM
    ces jeux sont trop lourds. Un disque dur ne résiste pas longtemps.
    Sinon, 30 fps pour un jeu voiture, là, je dis mmhhh, limite limite...
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo