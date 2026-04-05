- Sur Xbox Series X, le mode Qualité fonctionne en résolution 4K native à 30 images par seconde avec une fidélité visuelle améliorée, tandis que le mode Performance vise une résolution 4K, en adaptant dynamiquement la résolution pour maintenir une fluidité de 60 images par seconde.- De leur côté, les joueurs sur Xbox Series S peuvent profiter du Japon en 1440p à 30 images par seconde en mode Qualité, et en 1080p à 60 images par seconde en mode Performance les deux options adaptant dynamiquement la résolution de sortie pour maintenir la fréquence d'images visée.- Horizon Pulse- Horizon Bass Arena- Horizon Block Party- Horizon XS (dans celle la il y a du Linkin Park)- Hospital Records- Gacha City Radio- Sub Pop Records- Horizon Wave- Horizon Opus