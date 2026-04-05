Masato Kumzawa, producteur de Resident Evil Requiem, affirme que les réactions négatives suscitées par la présentation du DLSS 5 de Nvidia ont été positives, car elles ont confirmé que le design original de Grace était le bon !
« Le fait que de nombreux joueurs aient déclaré qu'ils aimaient vraiment le design original de Grace et ne voulaient pas le voir modifié était positif…
Cela signifiait que nous avions trouvé le bon design [et] soulignait le fait que Grace s'était rapidement imposée comme l'une des favorites des fans, au point que les gens avaient des opinions très tranchées sur son design. »
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posted the 05/04/2026 at 02:48 PM by jenicris
Et après ça les mecs de chez Nvidia nous on insultés de cons et qu'on a pas compris leurs technos
Grace de base est très très bien et c'est ce que les gens veulent, pas un changement aussi brusque et irréaliste suivant la scène qui suit.