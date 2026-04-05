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Capcom : les critiques sur le design de Grace (DLSS5) ont été positives, car ça confirme que l'original était bon
Masato Kumzawa, producteur de Resident Evil Requiem, affirme que les réactions négatives suscitées par la présentation du DLSS 5 de Nvidia ont été positives, car elles ont confirmé que le design original de Grace était le bon !

« Le fait que de nombreux joueurs aient déclaré qu'ils aimaient vraiment le design original de Grace et ne voulaient pas le voir modifié était positif…

Cela signifiait que nous avions trouvé le bon design [et] soulignait le fait que Grace s'était rapidement imposée comme l'une des favorites des fans, au point que les gens avaient des opinions très tranchées sur son design. »
https://x.com/i/status/2051068996410351660
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    posted the 05/04/2026 at 02:48 PM by jenicris
    comments (4)
    jeanouillz posted the 05/04/2026 at 02:53 PM
    Tu m'étonnes, mise a part les AI-bro qui sexualisent absolument toutes les femmes dans les jeux-video avec des traits propre au monde du p0rn⁰, personne n'était content avec cette "yassification" du DLSS 5 (c'est dire sur quoi ces modèles s'entraînent...)
    Et après ça les mecs de chez Nvidia nous on insultés de cons et qu'on a pas compris leurs technos
    narphe1 posted the 05/04/2026 at 02:54 PM
    C'est surtout le rendu dégueulasse IA du DlSS 5 qui était pointé du doigts , pas le design du perso
    marchand2sable posted the 05/04/2026 at 03:09 PM
    Elle est parfaite Grace au RE Engine, elle se bouffe 10 ans dans la gueule avec l'IA, c'est n'importe quoi.
    ravyxxs posted the 05/04/2026 at 03:12 PM
    narphe1 Bah c'est un peu la news aussi...
    Grace de base est très très bien et c'est ce que les gens veulent, pas un changement aussi brusque et irréaliste suivant la scène qui suit.
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