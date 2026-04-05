« Le fait que de nombreux joueurs aient déclaré qu'ils aimaient vraiment le design original de Grace et ne voulaient pas le voir modifié était positif…



Cela signifiait que nous avions trouvé le bon design [et] soulignait le fait que Grace s'était rapidement imposée comme l'une des favorites des fans, au point que les gens avaient des opinions très tranchées sur son design. »

Masato Kumzawa, producteur de Resident Evil Requiem, affirme que les réactions négatives suscitées par la présentation du DLSS 5 de Nvidia ont été positives, car elles ont confirmé que le design original de Grace était le bon !