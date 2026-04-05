Le 76eme était celui de PRAGMATA.STELLAR BLADE est donc mon 77eme trophée platine, obtenu en 50 heures de jeu (45H pour la partie principale à 100% et 5H pour la partie NG+ que j’ai speed run) et bon sang…. Quelle claque bordel je ne m’en remets pas d’avoir autant attendu depuis sa sortie (il y a 2 ans).J’ai profité de la promotion du PSStore pour l’avoir à 59,99e en édition ultime (au lieu de 99,99e). Je venais de finir Pragmata et je voulais un jeu dans le même délire (espace, robot tout-ca) au final je me suis retrouver avec ce titre que je voulais faire depuis longtemps!Bon et bien grosse claque, le jeu m’a tellement rappeler Final Fantasy sur plusieurs aspects (notamment le 7 Remake et les 13), l’histoire est vraiment bonne en plus de proposer plusieurs fins (je me demande laquelle sera canonique pour la suite du coup, j’ai ma petite idée), les personnages très bien également, EVE malgré son physique de malade ne tombe pas dans les clichés de la bimbo et c’est tant mieux!Graphiquement le jeu est vraiment très joli et propre, un régal, la bande-son mon dieu quelle délice (le point qui m’a le plus rappeler les FF) franchement incroyable! Le gameplay super maîtrisé, très complet et super nerveux au top également! Niveau contenu c’est très généreux, beaucoup de collectibles à chopper ici et là, pas mal d’amélioration et tenue pour l’héroïne, quelques activités annexes vraiment sympa (la pêche classique et les séquences de shoot avec les drones) et bien sûr des quêtes classiques.L’aventure est superbement bien rythmée (avec une introduction incroyable) et varie un peu l’approche selon les sections que l’ont explore, les 2 donjons avec uniquement le Gun ça donne un petit côté Résident Evil pas déplaisant ! Le bestiaire très généreux également (environ 60 bestioles), les boss (en plus de pouvoir les ré-affronter via le menu principal) sont top, bordel KATAKURI et son décor quelle pépite pour les yeux! Pareil pour l’un des boss final (selon le choix) c’est digne d’un Elden Ring!Franchement c’est l’un de mes jeux favoris de ces derniers mois, vraiment j’ai tellement kiffer c’était incroyable bordel! Vivement la suite et cette fois ce sera Day-One !!!! Gros coup de coeur!PS: Très cool la salle bonus des développeurs j’ai adorer (surtout qu’on débloque plein de visuels après la fin du jeu, niquel)Pour poursuivre sur le délire j’ai télécharger la démo de Code Vein 2, histoire de voir si je valide l’achat ou pas! Sinon ça sera SAROS!