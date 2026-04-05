La rumeur vient de l'inside eXtas1s.
Nous savons tous que Helix va être un produit haut de gamme/premium, Xbox AUSSI.
De plus en plus d'informations émergent selon lesquelles au sein de Microsoft, on envisage une Xbox Helix style Series S, beaucoup plus économique.
tags :
posted the 05/04/2026 at 01:16 PM by ouroboros4
Bravo Patrice laffont
MS peut faire un effort et ca sera pas au dessus de 600
Ce sera full démat.
Si on met de côté cet escroc d'extasy
Que Microsoft fasse un modèle type Serie "S" pourquoi pas, façon, ce seront des PC, les devs n'auront plus les contraintes de faire tourner le jeu sur ce modèle pour pouvoir sortir ce jeu sur les autres modèles donc osef, ca peut être une mini console a 400-500€ s'ils le veulent.
Mais le vrai modèle qu'ils auront pas le droit de rater ça sera le modèle Serie "X", celui qui se positionnera frontalement à la PS6, a un prix et un niveau de performance globalement proche donc.
Je parle pas donc du modele dont on parle depuis de nombreux mois, plus haut de gamme techniquement encore.
Difficile d'envisager la next gen de Xbox sans un tel modèle alors que c'est le plus important commercialement des 3.
Avec un tarif entre 1000 et 1200 euros pour la Helix elle sera réserver à un cercle trop restreint d'acheteurs
Une S c'est bien, mais deux console c'est aussi 2x plus de risque?
C'est pour ça que je demande, ok il y aura moins de raytracing sur une version moins chère, peut être qu'on devrait choisir entre mode perf et qualité, mais sinon ça reste largement acceptable j'imagine, ce ne serait pas non plus une série s par rapport à la série x, où c'est plutôt 1080p 1440p et parfois 30 fps...
Ok les reflet en temps réel c'est joli, mais tu n'y fait plus attention après quelques heures de jeu
Je trouve limite de HDR plus intéressant
Franchement les jeux actuels sont assez beaux, on a juste un soucis de résolution qui est souvent faible en mode perf.
D'ailleurs même quand on monte en 1440p on commence à avoir du mal à voir la différence même avec du 4K
Donc franchement je ne mettrai pas 1 dollar sur cette rumeur.