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ouroboros4
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ouroboros4 > blog
[Rumeur] Vers une Xbox Helix S?
La rumeur vient de l'inside eXtas1s.

Nous savons tous que Helix va être un produit haut de gamme/premium, Xbox AUSSI.

De plus en plus d'informations émergent selon lesquelles au sein de Microsoft, on envisage une Xbox Helix style Series S, beaucoup plus économique.

https://x.com/eXtas1stv/status/2051279996237324483
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    posted the 05/04/2026 at 01:16 PM by ouroboros4
    comments (35)
    jenicris posted the 05/04/2026 at 01:17 PM
    Lol donc bidon
    ouroboros4 posted the 05/04/2026 at 01:18 PM
    jenicris J'essaye de faire des bon articles même des rumeurs, sinon on va encore dire que je suis méchant
    jenicris posted the 05/04/2026 at 01:19 PM
    ouroboros4 oui je comprends mais bon lui a part le GP...et encore il est plus aussi fiable même sur cela
    ouroboros4 posted the 05/04/2026 at 01:19 PM
    jenicris Yep j'ai mis un gros rumeur comme ça je risque rien
    negan posted the 05/04/2026 at 01:22 PM
    Encore un torchon
    ouroboros4 posted the 05/04/2026 at 01:24 PM
    negan au moins ça vous fait un point commun
    skuldleif posted the 05/04/2026 at 01:31 PM
    c'est une necessité , 99% de leur commu n'a jamais dépensé + de 600€ dans une console il leur faut une proposition dans ces eaux la , une tel machine pourrait meme sortir genre 1 apres la "vrai" helix , de toute facon les gens n'ont (sois disant) pas l'air presser de renouveler leur hardware
    ouroboros4 posted the 05/04/2026 at 01:32 PM
    skuldleif Une Helix S, mais à combien? 600-700-800 euros?
    ducknsexe posted the 05/04/2026 at 01:33 PM
    Helix S comme eXtas1s il doit beaucoup aimé les consonne.


    Bravo Patrice laffont
    skuldleif posted the 05/04/2026 at 01:36 PM
    ouroboros4 si il n'y a pas d'ouverture aux store concurrent ,comme présupposé ici https://www.gamekyo.com/blog_article485399.html

    MS peut faire un effort et ca sera pas au dessus de 600
    ouroboros4 posted the 05/04/2026 at 01:37 PM
    skuldleif
    zephon posted the 05/04/2026 at 01:37 PM
    ué mais à condition qu'il y ait un lecteur
    ouroboros4 posted the 05/04/2026 at 01:38 PM
    zephon Pour le coup, à mon avis, c'est mort
    Ce sera full démat.
    rogeraf posted the 05/04/2026 at 01:38 PM
    Moi j'attends une Helix S qu'on paye moins de 600 euros leur console PC là
    romgamer6859 posted the 05/04/2026 at 01:40 PM
    Pour quelle différence de puissance par rapport à la hélix x ?


    Si on met de côté cet escroc d'extasy
    ouroboros4 posted the 05/04/2026 at 01:41 PM
    romgamer6859 Sans doute l'équivalent d'une PS5 Pro?
    skuldleif posted the 05/04/2026 at 01:44 PM
    ouroboros4 MS pousse vers le demat mais en meme temps des versions boites SX continueront a sortir et que la crossgen va seterniser, donc il est possible que tout espoir ne soit pas perdu de ce coté en faisant des boites uniques SX/Helix , mais oui les chances penchent plus en faveur du demat
    ouroboros4 posted the 05/04/2026 at 01:44 PM
    skuldleif Ou alors proposer un lecteur externe?
    51love posted the 05/04/2026 at 01:47 PM
    Que Microsoft fasse une console "ultra premium" comme ce que devrait être la Helix, c'est bien, pourquoi pas même si elle sera réservée aux plus passionnés et fortunés.

    Que Microsoft fasse un modèle type Serie "S" pourquoi pas, façon, ce seront des PC, les devs n'auront plus les contraintes de faire tourner le jeu sur ce modèle pour pouvoir sortir ce jeu sur les autres modèles donc osef, ca peut être une mini console a 400-500€ s'ils le veulent.

    Mais le vrai modèle qu'ils auront pas le droit de rater ça sera le modèle Serie "X", celui qui se positionnera frontalement à la PS6, a un prix et un niveau de performance globalement proche donc.

    Je parle pas donc du modele dont on parle depuis de nombreux mois, plus haut de gamme techniquement encore.

    Difficile d'envisager la next gen de Xbox sans un tel modèle alors que c'est le plus important commercialement des 3.
    skuldleif posted the 05/04/2026 at 01:48 PM
    ouroboros4 c'est une possibilité ne serait que pour la retro ,en terme d'image c'est ce qu'il y a de mieux pour eux , asha est positionné envers les core gamer xbox (sois disant) et dans ceux la tu en as avec plein de boites
    ouroboros4 posted the 05/04/2026 at 01:49 PM
    51love Idem
    Avec un tarif entre 1000 et 1200 euros pour la Helix elle sera réserver à un cercle trop restreint d'acheteurs
    Une S c'est bien, mais deux console c'est aussi 2x plus de risque?
    romgamer6859 posted the 05/04/2026 at 01:50 PM
    ouroboros4

    C'est pour ça que je demande, ok il y aura moins de raytracing sur une version moins chère, peut être qu'on devrait choisir entre mode perf et qualité, mais sinon ça reste largement acceptable j'imagine, ce ne serait pas non plus une série s par rapport à la série x, où c'est plutôt 1080p 1440p et parfois 30 fps...
    skuldleif posted the 05/04/2026 at 01:51 PM
    51love on parle de 2 modèles , toi tu parle de 3
    ouroboros4 posted the 05/04/2026 at 01:52 PM
    romgamer6859 En vrai j'ai toujours vu le RT comme un truc on s'en fout
    Ok les reflet en temps réel c'est joli, mais tu n'y fait plus attention après quelques heures de jeu
    Je trouve limite de HDR plus intéressant
    ouroboros4 posted the 05/04/2026 at 01:53 PM
    skuldleif Le top ce serait qu'il soit compatible avec la Série S et X actuelle, mais je rêve un peu trop
    romgamer6859 posted the 05/04/2026 at 01:54 PM
    ouroboros4
    Franchement les jeux actuels sont assez beaux, on a juste un soucis de résolution qui est souvent faible en mode perf.
    ouroboros4 posted the 05/04/2026 at 01:55 PM
    romgamer6859 Largement
    D'ailleurs même quand on monte en 1440p on commence à avoir du mal à voir la différence même avec du 4K
    altendorf posted the 05/04/2026 at 02:00 PM
    Ridicule si c'est vrai
    keiku posted the 05/04/2026 at 02:10 PM
    vivement dans 2 ans, la fin des rumeurs, et le triste (ou l'hilarant suivant ou on se place) retour a la réalité...
    piratees posted the 05/04/2026 at 02:44 PM
    sure a 100% vu le prix de la hélix normal
    supasaiyajin posted the 05/04/2026 at 02:48 PM
    Autant avant je trouvais l'idée d’une XSS nulle, mais maintenant avec des techniques comme le PSSR ou le FSR je ne trouve plus ça si déconnant.
    cyr posted the 05/04/2026 at 02:58 PM
    Ma foi, a voir la différence de prix. J'opterais pour la S. Si elle est aussi puissante qu'une serix X.
    skuldleif posted the 05/04/2026 at 03:08 PM
    supasaiyajin
    riddler posted the 05/04/2026 at 03:14 PM
    Choisir un nom pour la prochaine console qui ai du sens auprès des joueurs serait déjà une bonne idée
    newtechnix posted the 05/04/2026 at 03:17 PM
    Ce jeu Vidéo à deux vitesse devient quand même exaspérant...on imagine d'ailleurs MS repartir voir les dev après toute l'insatisfaction provoquée par l'histoire de la Xbox Series S / X

    Donc franchement je ne mettrai pas 1 dollar sur cette rumeur.
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