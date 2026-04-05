Fire emblem : mystery of the emblem

Tome 1 : war of the darkness

Tome 2: war of the heroes

Après plus de 5 ans de guerre avec l'empire dohlr ,marth parvint enfin à terrasser le dragon des ténèbres Medeus et à ramener la paix sur le continent d'Akaneia.

Cette guerre qu'on nommera plus tard "la guerre des ténèbres" laissera derrière elle souffrance et destruction.

Des 7 nations qui constituaient autrefois les 7 royaumes d'Akaneia, Grust et Gra furent dévastés. Altea, Aurelis, Médon et Talys furent elles aussi profondément marquées. Malgré le chaos engendré par le conflit, tous les yeux sont rivés vers le mariage entre Hardin, princesse d'Aurelis et ancien compagnon de Marth ayant combattu dans la guerre des ténèbres et Nyna, princesse d'Akanea. Après avoir accédé au trône, Ardyn restaura le Saint-Empire d'Akanea et se proclama empereur. .1 an plus tard, il demande à Marth de réprimer une rébellion à Grust, Altea étant un pays vassal d'Akanea, il paraît normal à Marth de suivre les ordres sans se poser de question.



Après avoir réussi à mater la rébellion à Grust mais aussi à Medon, Marth commence à douter du bien-fondé de cette répression. C'est à ce moment que la terrible nouvelle arriva, Altea est tombée aux mains de l'empire. Toute cette opération de répression n'avait que comme seul but, d'éloigner Marth et son armée d'Altea.

C'est ainsi que commence une nouvelle guerre, pour la libération du continent d'Akanea des mains de l'empire, la guerre des héros.

Conclusion

Sortie au Japon le 21 janvier 1994, Fire Emblem: Mystery of the Emblem est le premier Fire Emblem de la SuperNES. Il est considéré encore aujourd'hui comme l'un des meilleurs Fire Emblem et plus de 30 ans après sa sortie, il ressort toujours dans le TOP 5 des Fire Emblem préférés des Japonais.C'est clairement LE premier Fire Emblem à avoir marqué les esprits.Après deux opus nes qui ont clairement très mal vieilli, cet opus a-t-il lui aussi perdu de sa superbe au fil du temps ? Ou c'est bel et bien un jeu culte qui, même de nos jours, reste complètement jouable ?FE 3 est mine de rien un cas assez unique dans l'industrie du jeu vidéo. Le jeu est composé de deux parties appelées "tome". Le tome 1 : War of the Darkness est tout simplement un remake de Fire Emblem 1, alors que le tome 2 : War of the Heroes est la suite des aventures de Marth.Pour l'instant, attardons-nous sur cette première partie qui fait office de remake.Déjà ce qui me vient immédiatement à l'esprit c'est " mais quel claque !" .Je comprends tout à fait pourquoi il a tant marqué les Japonais. Le jeu est d'une beauté hallucinante et le contraste avec F1 se fait encore plus ressentir quand vous avez joué des heures et des heures à l'opus nes.Que ce soit les décors, les sprites des persos, les animations… tout est magnifique.Les animations, par exemple, sont toujours aussi stylées. Que ce soit la classe avancée des mercenaires comme Ogma qui pare les coups avec leur bouclier avant d'assainer un coup critique, ou encore les cuirassés qui, lorsqu'ils avancent, font trembler l'écran…. Des décennies après la sortie de ce jeu, c'est toujours aussi agréable à regarder, Vraiment de l'art à ce niveau. Et puis ce design et cette ambiance très années 80/90 absolument magnifique. Artistiquement c'est un sans-faute, ni plus ni moins.Petit comparaison en gif entre FE 1 (nes) et son remake/suite (snes ) :L'ost n'est pas en reste, les morceaux profitent enfin de l'excellente puce sonore de la SNES et sur certaines compo, on a enfin dépassé ce stade où ça partait en boucle toutes les 10/15 secondes. Même si ce n'est pas non plus les compositions les plus longues qui soient, on a vraiment enfin l'impression, contrairement à FE 1 et FE 2, d'avoir affaire à une "vraie" OST.J'ai globalement apprécié cette Bande son mais connaisant ce qui arrive avec un certain fire emblem 4,je ne peux dire que "bien ...mais peut mieux faire "Autre glow-up, c'est le chara design. J'ai un peu pester sur ce point sur les opus nes en qualifiant cet aspect d'amateur mais là... enfin un chara design stylé, efficace et surtout qui fait pro. Le style de Koya Katsuyoshi rend enfin honneur aux personnages et là bizarrement, on a moins envie que certains persos se prennent une flèche sortie d'on ne sait où et finissent morts dans la boue.La vitesse du jeu, elle aussi, a été grandement améliorée. Même si on n'est pas encore au niveau d'un Fire Emblem moderne, le jeu est complètement jouable sans mode turbo d'un émulateur.Alors, il faut quand même se réhabituer, mais c'est possible, contrairement aux opus nes que je trouve quasiment à la limite de l'injouable de nos jours.Et surtout, enfin un inventaire qui n'est pas un calvaire à parcourir. Le jeu reprend celui de fe 1 et l'améliore grandement. N'importe quelle unité peut prendre l'objet qu'elle veut sur une autre.Possibilité de gérer son stuff avant chaque combat ( ce qui était impossible sur nes), c'est rapide et facile à faire. Un perso veut une épée ? Suffit juste d'aller dans la catégorie arme, pour prendre l'objet en question. Que cet objet soit sur un perso ou dans le stock, ça se fait en quelques secondes.Et on aussi finalement une "caravane" qui stocke tous les objets et où on peut prendre chaque objet à tout moment. Et c'est Marth lui-même qui fait office de caravane ( bizarre cette phrase haha). En plein combat, juste se rapprocher de Marth permet de changer ses armes, objets, etcVraiment, après avoir vécu/subi les opus nes, ces changements sont de véritables bénédictions.Pour ce qui est des maps, bien que le tome 1 soit un remake, les devs ont pris la liberté d'en supprimer certaines et mais aussi certains persos et honnêtement ce n'est pas plus mal.Les maps et les persos supprimés n'étaient pas non plus les meilleurs qui soient et j'ai même envie de dire que c'était un peu du superflu. La Map de FE1 avec les balistes par exemple, bien que je ne la déteste pas, elle est quand même un peu inutile.Que cette carte soit retirée de l'épopée de Marth n'enlève rien à l'histoire du jeu.Et pour finir, on arrive sur l'un des plus gros défauts de Shadow Dragon et Gaiden, le hit-rate. Dans mes deux précédents tests, je l'ai dit et martelé, le hit rate de ces jeux est (avec la lenteur du jeu) ce qui rend ces jeux horribles à jouer de nos jours. Les persos, que ce soit sur n'importe quel terrain et avec n'importe quelle arme, passaient leur temps à rater. Ça rendait le jeu difficile mais vraiment pas de la bonne façon.Et là, enfin un hit rate impeccable. Alors oui, les persos peuvent rater mais quand ils sont désavantagés par les différentes zones du jeu.Quand le joueur attaque une unité ennemie dans une forêt, ça foire évidemment .Mais dans une prairie où il n'y a aucune raison qu'il rate son coup, il touchera quasiment à chaque fois. Ça peut échouer parfois mais on est loin, très très loin des précédents Fire Emblem.Cette excellent hit rate n'enlève en rien à la difficulté du titre d'ailleurs. Une unité peut facilement mourir mais quand c'est le cas, c'est toujours à cause d'une inattention du joueur, jamais à cause d'un hit rate qui n'est pas fiable.Comme dit plus haut, après le tome 1 qui est un remake de FE 1, ce tome 2 donne une suite à l'histoire. Au final, après avoir fini le jeu, cette suite est plutôt bonne. Elle reste assez classique mais elle permet d'approfondir un peu plus le lore du jeu mais aussi de développer un peu plus les personnages comme Xane ou Goto par exemple.Il y a quelques loupés quand même, comme par exemple un certain perso ( que je ne nommerai pas,Pas sûr que ce soit du spoil, mais au cas où XD) qui avait du potentiel dans le 1 mais qui a été vite expédié.Là, il réapparaît au début, ça tease pas mal son rôle dans l'histoire mais au final, ça a été plutôt une déception. Il y avait vraiment moyen de mieux faire avec ce perso.Au niveau des nouveautés, on retrouve dans cet épisode une nouvelle classe qui deviendra récurrente dans la série, la classe " dancer".Elle permet à une autre unité de jouer 2 fois, mais en contrepartie, c'est une des classes les plus fragiles dans les FE. Bien utilisé, ça devient une des meilleures classes, tout simplement. Autre ajout, la possibilité pour les cavaliers et les pégases de descendre de leur monture. Généralement, lors d'un chapitre dans une forteresse, les unités seront automatiquement à pied mais cette mécanique peut aussi être utile lors des maps à l'extérieur.Par exemple, au chapitre 2, au début de la partie, il est possible d'obtenir une épée assez puissante. Elle est détenue par un voleur qui est assez loin des troupes alliées et qui, en 4/5 tours, quitte la map en emmenant son butin avec lui.Le seul moyen de le rattraper est d'envoyer une chevalière pégase. Seul bémol, ce voleur est entouré d'archers. Et c'est dans ce genre de situation que cette mécanique prend tout son sens.Il suffit juste d'envoyer la chevalière pégase près du voleur, de la faire descendre de sa monture et d'achever les unités ennemies.Les joueurs qui useront de cette mécanique seront vite récompensés car cette épée est très efficace contre les pirates. Ce qui tombe bien parce que 2 chapitres plus tard, la carte en sera remplie.Au niveau des maps, suite oblige, certaines de Fire Emblem 1 seront réutilisées mais la grande majorité sont bel et bien nouvelles. Et en ce qui concerne leur qualité, au final elles sont clairement du même niveau que FE1. Du très bon donc, pas de surprise à ce niveau. Petite mention aussi pour l'arrivée enfin de la mécanique de "support", mais qui là, est à un stade vraiment basique. Pas de dialogues déblocables entre les persos, juste les persos qui sont assez proches dans l'histoire (marth et shida par exemple), auront un bonus d'évasion ,de precision et de crit s'ils sont proches.Il faudra donc attendre encore peu pour voir cet aspect évoluer.Et je finirai ce test avec un point négatif, malheureusement. Dans le test de Fire Emblem 1, j'ai vraiment pointé du doigt le fait qu'il est possible de ne pas arriver à finir le jeu si vous loupez deux objets très importants dans un des derniers chapitres. Là, c'est encore le cas pour le Tome 1, ce qui est normal vu que c'est un remake. Par contre, les devs ont refait la même chose pour sa suite, le Tome 2.Et c'est même pire, là il ne faut pasRater que seul deux objets… là il faut trouver 12 orbes qui représentent les 12 signes du zodiaque. Certaines de ces orbes sont faciles à obtenir, il suffit juste de vaincre le boss, mais d'autres sont soit dans des coffres donc faciles à rater, alors que d'autres sont détenues par des voleurs (qui, je rappelle, quittent le champ de bataille en 4/5 tours) . Bref, clairement, un guide est nécessaire si vous voulez ne pas louper le vrai boss de fin