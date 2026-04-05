Jeux Video
Via un leaker de Reddit donc en blog en attendant de meilleures sources :
- Uniquement sur PS5, pas de version PC
- Bien développé par Firesprite
- A recruté quelques anciens de Supermassive (dont certains de The Quarry)
- En développement depuis 5 ans
- Devrait se dérouler sur une île avec mise en avant de l'océan
Et pour le dernier point, je n'ai pas vraiment compris car ça parle "d'embranchements narratifs complexes similaires à Resident Evil 3 (l'original de 1999)". Alors y avait bien des embranchements par rapport au Nemesis mais c'était davantage pour les ressources que le scénario, donc à voir.
tags :
posted the 05/04/2026 at 07:27 AM by shanks
Je sais pas si ça méritait une suite, mais pourquoi pas.