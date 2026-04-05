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Via un leaker de Reddit donc en blog en attendant de meilleures sources :



- Uniquement sur PS5, pas de version PC

- Bien développé par Firesprite

- A recruté quelques anciens de Supermassive (dont certains de The Quarry)

- En développement depuis 5 ans

- Devrait se dérouler sur une île avec mise en avant de l'océan



Et pour le dernier point, je n'ai pas vraiment compris car ça parle "d'embranchements narratifs complexes similaires à Resident Evil 3 (l'original de 1999)". Alors y avait bien des embranchements par rapport au Nemesis mais c'était davantage pour les ressources que le scénario, donc à voir.