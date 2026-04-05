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[RUMEUR] Until Dawn 2 : quelques potentielles infos
Jeux Video
Via un leaker de Reddit donc en blog en attendant de meilleures sources :

- Uniquement sur PS5, pas de version PC
- Bien développé par Firesprite
- A recruté quelques anciens de Supermassive (dont certains de The Quarry)
- En développement depuis 5 ans
- Devrait se dérouler sur une île avec mise en avant de l'océan

Et pour le dernier point, je n'ai pas vraiment compris car ça parle "d'embranchements narratifs complexes similaires à Resident Evil 3 (l'original de 1999)". Alors y avait bien des embranchements par rapport au Nemesis mais c'était davantage pour les ressources que le scénario, donc à voir.
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    posted the 05/04/2026 at 07:27 AM by shanks
    comments (6)
    sdkios posted the 05/04/2026 at 07:33 AM
    Esperons qu'il soit aussi bon que le premier, mais le genre a bien ete exploité depuis, donc a voir si ils arrivent encore a relever l'interet de ces jeux "toujours sympa mais sans plus"
    cyr posted the 05/04/2026 at 07:34 AM
    Until dawn ? Époque ps4 non?
    cyr posted the 05/04/2026 at 07:37 AM
    Metacritique de 79 , user score de 8,3. Je parle pour la version ps4.


    Je sais pas si ça méritait une suite, mais pourquoi pas.
    alucardhellsing posted the 05/04/2026 at 07:37 AM
    Until dawn 2 pas sur PC ok ,mais pour un jeu comme ça il sera sur game movie land sous forme de film interactif en entier donc PC ou pas ,ce genre de Slash game perso je prefere le regarder sous un format film avec toutes fins annexes sur Youtube avec des pop corns
    ouroboros4 posted the 05/04/2026 at 07:38 AM
    Pas mauvais mais ça falloir trouver une intérêt car une fois ce genre de jeu fini difficile de revenir dessus
    stardustx posted the 05/04/2026 at 07:52 AM
    j'espère qu'il sera pas calqué sur le film de chiasse
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