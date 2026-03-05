profile
Sony Interactive Entertainment
143
Likers
name : Sony Interactive Entertainment
official website : http://eu.playstation.com/europe/europe_select.jhtml
profile
altendorf
19
Likes
Likers
altendorf
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 492
visites since opening : 1269612
altendorf > blog
MP1st dévoile des informations sur la PS6


Alors que la prochaine génération de consoles commence déjà à se dessiner en coulisses, le site MP1st affirme avoir mis la main sur plusieurs informations liées à la PS6 :

- Sony travaillerait déjà sur des assets AAA pensés à la fois pour la PS5 et pour la PS6. Cela indiquerait une volonté de prolonger le modèle cross-gen déjà observé ces dernières années, avec des jeux capables de sortir sur deux générations en parallèle.

- Les applications sociales, le multitâche et le streaming vidéo seraient en cours d’amélioration pour la prochaine machine. Il ne s’agirait pas d’une rupture, mais plutôt d’une évolution logique de ce qui existe déjà.

- Sony continuerait d’investir fortement dans le cloud gaming. Une nouvelle infrastructure serait en préparation depuis plusieurs années, avec notamment un passage vers des solutions de stockage en PCIe Gen5 NVMe. Cette évolution permettrait d’augmenter significativement les débits et d’améliorer les performances du streaming ainsi que la gestion des données côté serveur.

- L’importance de l’intelligence artificielle dans les projets de Sony se confirme également. Les travaux porteraient principalement sur l’amélioration du rendu en temps réel ainsi que sur des techniques comme l’interpolation d’images. Le machine learning serait de plus en plus intégré dans les outils internes, dans la continuité de la dynamique déjà amorcée sur la génération actuelle, avec notamment le PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution).

- Un "immersive third-person horror shooter" sous Unreal Engine 5 serait prévu pour la PS6. Le jeu intégrerait de la motion capture avancée ainsi qu’un système de progression. Impossible de savoir dans l'immédiat s'il s'agit du fameux "Project Heartbreak" de Firesprite ou un autre projet développé par un autre studio.

MP1st aborde également des pistes autour des évolutions possibles du contrôleur de la PS6, notamment en lien avec les technologies haptiques de SAVANT. Ces éléments reposent davantage sur des recoupements et des observations que sur des informations concrètes, et doivent donc être pris avec prudence.
MP1st - https://mp1st.com/news/ps6-early-info-cloud-streaming-machine-learning-new-horror-game-uncovered
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    loreislife, jenicris
    posted the 05/03/2026 at 09:43 PM by altendorf
    comments (13)
    jenicris posted the 05/03/2026 at 09:58 PM
    En même temps avec une PS6 qui va coûter une blinde. Sony et tiers n'auront pas d'autres choix que de miser a fond sur le cross gen
    xynot posted the 05/03/2026 at 10:00 PM
    Je les vois pas abandonner la PS5 aussitôt la PS6 sortie, surtout si elle coûte un bras
    thejoke posted the 05/03/2026 at 10:02 PM
    Intelligence artificielle et cloud gaming, le combo gagnant
    natedrake posted the 05/03/2026 at 10:06 PM
    J'attends plus la PS Portable en ce qui me concerne.
    ouroboros4 posted the 05/03/2026 at 10:07 PM
    J'ai surtout hâte de voir le desing de la console
    jenicris posted the 05/03/2026 at 10:09 PM
    Altendorf pour le jeu en question, ils parlent de s'associer à un studio. Ce qui n'a pas de sens avec Firesprite vu que c'est un first party
    yanssou posted the 05/03/2026 at 10:12 PM
    La ps6 qui coûtera un bras avec que des esclu Marvel et un jeu naughty dogs par gen ça fait rêver
    altendorf posted the 05/03/2026 at 10:14 PM
    jenicris Il sous-entend quand même qu'il pourrait s'agir du même projet. Peut-être qu'un studio de co-développement serait dans la boucle. Cela reste assez nébuleux ^^
    midomashakil posted the 05/03/2026 at 10:40 PM
    meme bla bla avant l'annonce de la ps5 et comme quoi elle sera ultra puissante avec un gap comme le cas du 2d a la 3d et a la fin des jeux 520-720p a 30 fps
    solarr posted the 05/03/2026 at 10:52 PM
    Après la PS3 et le crossplay PSVita, vite abandonné.
    La PS4 et le Link PSVita, vite abandonné.

    J'espère qu'ils vont soutenir ette PS6 portable cette fois.
    altendorf posted the 05/03/2026 at 11:12 PM
    midomashakil Le gap 2D/3D, c'est Philou qui a osé la comparaison, mélange pas tout
    ouroboros4 posted the 05/03/2026 at 11:23 PM
    altendorf Ah oui il avait dit que avec la One ce serait un gap équivalent du passage de la 2D à la 3D
    idd posted the 05/03/2026 at 11:37 PM
    et toujours pas de stick magnétique (qui drift pas) j'image....
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo