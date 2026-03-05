Alors que la prochaine génération de consoles commence déjà à se dessiner en coulisses, le site MP1st affirme avoir mis la main sur plusieurs informations liées à la PS6 :- Sony travaillerait déjà sur des assets AAA pensés à la fois pour la PS5 et pour la PS6. Cela indiquerait une volonté de prolonger le modèle cross-gen déjà observé ces dernières années, avec des jeux capables de sortir sur deux générations en parallèle.- Les applications sociales, le multitâche et le streaming vidéo seraient en cours d’amélioration pour la prochaine machine. Il ne s’agirait pas d’une rupture, mais plutôt d’une évolution logique de ce qui existe déjà.- Sony continuerait d’investir fortement dans le cloud gaming. Une nouvelle infrastructure serait en préparation depuis plusieurs années, avec notamment un passage vers des solutions de stockage en PCIe Gen5 NVMe. Cette évolution permettrait d’augmenter significativement les débits et d’améliorer les performances du streaming ainsi que la gestion des données côté serveur.- L’importance de l’intelligence artificielle dans les projets de Sony se confirme également. Les travaux porteraient principalement sur l’amélioration du rendu en temps réel ainsi que sur des techniques comme l’interpolation d’images. Le machine learning serait de plus en plus intégré dans les outils internes, dans la continuité de la dynamique déjà amorcée sur la génération actuelle, avec notamment le PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution).- Un "immersive third-person horror shooter" sous Unreal Engine 5 serait prévu pour la PS6. Le jeu intégrerait de la motion capture avancée ainsi qu’un système de progression. Impossible de savoir dans l'immédiat s'il s'agit du fameux "Project Heartbreak" de Firesprite ou un autre projet développé par un autre studio.MP1st aborde également des pistes autour des évolutions possibles du contrôleur de la PS6, notamment en lien avec les technologies haptiques de SAVANT. Ces éléments reposent davantage sur des recoupements et des observations que sur des informations concrètes, et doivent donc être pris avec prudence.