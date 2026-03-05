- Il ya des jeux qui nous marquent à vie, je me souviens avoir matraqué le bouton replay du tout premier trailer du jeu lors de son annonce, tant je voulais absolument y jouer, j'ai rarement autant attendu un jeu que ça, et quelle surprise ce fut !Le Joker a été appréhendé et Batman se dirige vers L'île d'Arkham pour y enfermé son pire ennemi... Sauf que même Batman s'en doute, les choses ne vont pas se passer comme prévue. Après une introduction ou on suit le Joker et les gardes, ce qui nous permet de nous plonger directement dans l'ambiance du jeu, le Joker s'échappe et le jeu commence vraiment à partir de là.Ce qui nous permet de nous familiariser rapidement avec l'excellent système de combat du jeu nommé (Freeflow) ou Batman peut attaquer, esquiver et surtout contre attaquer dans des enchaînements de coups brutaux et du plus bel effet. Les combats sont jouissifs au possible et c'est toujours un plaisir certain de lattée la tronche des sbires de l'Asile.(Tu le sens mon pied dans ta gueule ???)Voir Batman rétamer 20 types sur son dos ça n'a pas de prix, surtout que plus tard dans le jeu on pourra débloquer des coups spéciaux comme des éliminations avec des cassages d'os ou les pauvres bougres hurleront de douleurs. Batman ne tue pas certes mais il fait bobos !Le jeu mêle aussi pas mal de phases d'infiltration ou il faudra éliminer chacun leur tour des sbires cettes fois armés jusqu'au dents, dans des grandes salles prévu à cet effet, soit en les éliminant discrètement par l'arrière, soit en les suspendant au dessus du vide. Vous pourrez également varier les plaisir en leur tendant un petit piège avec le gel explosif, ou mes faire tomber d'une certaine hauteur avec la Battegriffe.Ces phases fonctionnent assez bien malgré une IA malheureusement assez teubés, en effet, souvent aveugle les ennemis ne vous verront vraiment que si vous êtes vraiment face à eux, mais ne verront jamais leurs collègues se faire neutralisaient 3 mètre à côté d'eux...Cependant, au fur et à mesure que Batou élimine les gars, ces derniers vont se mettre à flippés et avoir réellement peur que vous leur tombez dessus, Batman inspire aussi la peur sur ces ennemis et c'est franchement réussi de ce côté.(Les phases avec L'Épouvantail sont assez réussie)J'aime aussi beaucoup les petites phrases du Joker qui n'hésite pas à se moquer d'eux, les rabaissant ou même carrément s'énerver des fois, de quoi renforcer une immersion qui est déjà absolument impeccable.Graphiquement, le jeu est une claque et la DA est parfaite, sombre et mâture, voire même carrément glauque des fois notamment avec les apparitions de L'Épouvantail qui font partis des meilleurs moments de ce jeu et apporte une dimension "peur" intéressante au soft.Dans ces phases, qui seront au nombre de 3 dans le jeu, vous serez dans le monde de L'Épouvantail et vous devez éviter sa lumière sinon il vous repère et c'est Game Over. Un genre de cache cache qui paye pas de mine comme ça mais qui permet de varier un peu, après 3 c'est bien, 6 ça aurait été beaucoup trop par exemple.Pour en revenir au graphisme donc, le jeu est sublime, que ce soit les intérieurs ou extérieurs, le jeu a été peaufiner avec soin, et le soucis du détail est omniprésent, ne serait ce déjà pour la cape de Batman qui se mouvoie dans l'environnement avec un réalisme saisissant. Batman lui même n'est pas en reste, très bien modéliser ainsi que les sbires du jeu, Killer Croc notamment qui fait réellement flippé la première fois.(Téma cette DA de fou ! )Bref ça claque, et c'est pas cette sublime énorme lune à l'extérieur qui me fera dire le contraire, vous pouvez même apercevoir Gotham City au loin, sous un phare qui permet d'admirer des jeux d'ombre et de lumière bluffant pour l'époque.Parcourir cet asile est un réel plaisir, et le jeu a souvent cette dimension "Metroidvania" bien sympa. En effet, revenir plus tard dans certains environnements déjà visités sera nécessaire pour trouver des secrets pas accessible avant, notamment avec l'apparition de gadgets débloquable uniquement en progressant dans le jeu.Outre le batarangs, Batman pourra utiliser son grappin, une battegriffe ou encore une tyrolienne qui permet de se rendre très rapidement d'un point A à un point B ou pour survoler un précipice. Des gadgets tous très utile qui permette de diversifier un gameplay pourtant déjà très solide. Même si le mini jeu de piratage s'avèrera vite répétitif et un brin relou à force avec le séquenceur..Explorer l'environnement vous permettra de débloquer des récompenses comme des défis, des biographies des personnages ou encore obtenir de l'XP pour débloquer des compétences comme le multi batarangs, possibilité d'effectuer des éliminations instantanées etc... Vous pourrez également en apprendre plus sur le lore en écoutant des cassettes des détenus de l'Asile et vu ce qu'on y apprend parfois, ça vaut clairement le coup. Il est clair que pour les fans de Batman comme moi, c'est une véritable lettre d'amour.Si le scénario reste assez classique dans l'ensemble, Batman qui doit arrêter le Joker. La mise en scène et ce qu'il s'y passe fonctionne bien, surtout que pas mal de rebondissent sont à prévoir, il se passe toujours quelques chose et on a l'impression que plus on avance dans le jeu, pire c'est... Petit détails aussi, Batman s'use et s'abîme clairement au fur et à mesure du jeu, trace de sang et coupure sur son costume, cape déchirée etc... Tout ceci est très bien foutu.Le Joker est véritablement la star du jeu, franchement drôle des fois, j'ai pris plaisir à l'écouter emmerder son monde notamment Batman. Sa psychologie et sa folie est extrêmement bien retranscrit, il est tellement réussi qu'il fait un peu d'ombre aux autres bad guys mais rien d'alarmant heureusement.(Les boss sont malheureusement décevants...)Les thèmes d'ambiances sont également excellent, que ce soit en combat ou dans les phases d'infiltrations et s'accorde parfaitement avec ce qui se passe à l'écran. La VF est top et les bruits d'ambiance font parfois flippé, notamment les cris des fous au loin arrivé à un certains moments, ou les passages avec L'Épouvantail. Le jeu offre aussi parfois des passages assez stressants, notamment UN en particulier.Batman Arkham Asylum est malheureusement pas un jeu parfait non plus puisque des défauts subsite néanmoins, je vous ai déjà parler de l'IA pas folichonne mais pour moi, le pire reste ses combats de boss qui disons le franchement sont médiocres. Pas très intéressant à affronter, les boss sont trop simple et extrêmement répétitif, Poison Ivy mon dieu... Même le boss final est complètement raté, quel dommage, heureusement que la fin rattrape un peu cette douche froide.Autre petit bémol, les joueurs pourront regretter une durée de vie en ligne droite un poil trop courte si vous faites pas l'annexe, en effet on peut arriver vers la fin du jeu assez rapidement surtout que la difficulté n'est pas très élevée. Perso j'ai toujours fait le jeu en difficile pour avoir un peu de challenge...Conclusion : Batman Arkham Asylum reste malgré tout un must have déjà pour tout fan de Batman mais aussi un excellent jeu tout simplement. Même en 2026 il reste toujours aussi bon dy jouer et re-découvrir cet asile aussi glauque que agréable à parcourir. Peut être l'un des meilleurs jeux de Super Héros assurément !- Graphiquement sublime- Une DA magnifique- L'histoire pas transcendante mais sympa à suivre- Excellent gameplay- De nombreux gadgets- On s'ennuie jamais- L'aspect Metroidvania (un peu)- Varier dans ses environnements malgré l'aspect parfois "confinés"- La modélisation impeccable- Une VO et VF top- Pour le 100 % il ya de quoi faire- Des moments stressants qui varient- Un excellent système de combat et d'infiltration- Un lore riche et de nombreux secrets à découvrir- Une IA franchement teubé en infiltration- Un poil court en ligne droite 8-10 h- Les mini jeux de piratages chiant à la longue- Des boss médiocres à affronter- trop facile ?