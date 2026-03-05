La hausse du coût des puces mémoire alimente les craintes d'une augmentation du prix de la Switch 2 et jette une ombre sur le succès de la console.Le dernier film Super Mario, sorti il ​​y a un mois, pourrait générer jusqu'à un milliard de dollars au box-office après avoir envoyé le célèbre plombier et ses amis dans l'espace. Mais même la force incontestable de certaines des licences les plus connues au monde n'a pas suffi à empêcher le cours de l'action Nintendo de s'effondrer.Depuis son pic atteint en août dernier, le cours de l'action a chuté d'environ 45 %, la frénésie mondiale de construction de centres de données faisant grimper le coût des puces mémoire sur lesquelles Nintendo s'appuie pour fabriquer ses consoles de jeux.La hausse du prix des puces a incité les investisseurs à reconsidérer les marges bénéficiaires de Nintendo et sa capacité à vendre autant de consoles Switch 2 qu'elle l'espérait après leur lancement en juin dernier.Point crucial, la société japonaise va probablement se demander une fois de plus s'il y a suffisamment de nouveaux jeux en développement pour stimuler les ventes d'une console qui pourrait bientôt devenir plus chère si Nintendo répercute ces coûts sur les consommateurs.Comme l’a dit un investisseur, le problème était de savoir « quand rattraper un couteau qui tombe ».« Nintendo est victime de son succès… Sans ces problèmes de mémoire, l’entreprise n’aurait probablement pas les mêmes difficultés, mais les attentes des investisseurs étaient démesurées dès le départ », a déclaré Serkan Toto, directeur du cabinet de conseil en jeux vidéo Kantan Games à Tokyo. « Aujourd’hui, ils sont inquiets. »Nintendo n'est pas la seule entreprise de jeux vidéo à souffrir de la hausse des prix des puces mémoire.L'action de Sony a perdu plus de 30 % de sa valeur depuis novembre. Sa console de jeux PS5 utilise un matériel encore plus coûteux que celle de Nintendo, ce qui signifie que la hausse des prix des composants a réduit les bénéfices et rendu plus difficile la commercialisation des générations futures de la console, selon des analystes et des sources proches du dossier.« La forte hausse des prix de la mémoire vive va impacter les consoles, qu'il s'agisse de la Switch, de la PlayStation ou de la Xbox », a déclaré Robin Zhu de Bernstein. « Il faudra du temps avant que l'offre de mémoire vive ne suive, ce qui représente un obstacle que les fabricants de consoles doivent trouver pour surmonter. »Sony et Nintendo publieront tous deux leurs résultats annuels complets vendredi, mais c'est sans doute la firme aux grandes oreilles de Mario, Zelda et Donkey Kong qui est la plus exposée aux problèmes liés aux puces mémoire, car elle s'adresse à une clientèle plus jeune et plus sensible aux prix.Étant donné qu'il s'agit d'un appareil plus récent, Nintendo a besoin que la Switch 2 conquière le plus d'utilisateurs possible le plus rapidement possible afin de pouvoir vendre ses jeux.La Switch originale, console hybride révolutionnaire à la fois portable et utilisable sur secteur, s'est vendue à 155 millions d'exemplaires et a écoulé 1,5 milliard de jeux, soit un ratio de 9,7 jeux par console vendue depuis son lancement. À titre de comparaison, son successeur, la Switch, affiche un ratio d'environ 2,2.Cela dit, les ventes de la Switch 2 sont impressionnantes. En décembre, 17,4 millions d'unités avaient été vendues, contre 17,8 millions pour le modèle original au cours de ses 13 premiers mois. Si l'on tient compte de la date de lancement de la Switch 2, les ventes ont progressé de 77 %, selon une analyse de Jefferies.La console a également bénéficié de quelques succès surprises, comme la sortie de Pokémon Pokopia , qui a enregistré 2,2 millions de ventes lors de ses quatre premiers jours, et d'autres titres exclusifs pourraient encore accroître les ventes de jeux.Cet optimisme est quelque peu tempéré par l'hypothèse, avancée par certains analystes, que Nintendo sera contraint d'augmenter le prix de la Switch 2 au cours du second semestre. Zhu a indiqué qu'il était possible que le prix de la console aux États-Unis augmente de 50 dollars pour atteindre 500 dollars.Les investisseurs suivront de près trois facteurs. Le premier est l'évolution de l'offre de puces mémoire et le temps nécessaire aux fabricants, tels que SK Hynix et Kioxia, pour augmenter suffisamment leur production et faire baisser les prix. Certains analystes estiment que cela n'arrivera pas avant 2028.La seconde question est de savoir si Nintendo est prêt à revoir à la baisse ses prévisions pour le prochain exercice financier suffisamment pour que les investisseurs croient que le pire impact a déjà été intégré aux cours.Le dernier facteur à prendre en compte est le Nintendo Direct, une présentation en direct des jeux à venir qui aura lieu en juin et lors de laquelle un titre phare pourrait être annoncé. Certains analystes parient sur l'arrivée imminente d'un nouveau Zelda, le genre de jeu susceptible d'inciter les joueurs les plus exigeants à acheter une Switch 2.Atul Goyal de Jefferies estimait également qu'il était possible que Nintendo sorte un nouveau jeu Mario.« On vient de fêter le 40e anniversaire de Mario. C'est la deuxième année de la Switch et l'année de la sortie d'un nouveau film Mario. L'année prochaine, ce sera l'anniversaire de Zelda et son film. Alors, peut-on s'attendre à un jeu Mario cette année ? Je pense que la réponse est clairement oui », a déclaré Goyal.Cependant, comme l'a dit Toto de Kantan Games à propos d'une entreprise très difficile à prévoir : « Avec Nintendo, on ne sait jamais ; ils peuvent tout faire, ou ne rien faire du tout. »Nintendo n'a pas répondu à notre demande de commentaires.