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fdestroyer
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Aidyn Chronicles : le RPG sauce Elder scroll sur N64
Hello la commu,
La N64 était bien avare en RPG, Aidyn Chronicles en est pourtant un, tout en 3D, au style très occidental sur la machine, petit tour d'horizon :
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aeris733
posted the 05/03/2026 at 03:20 PM by
fdestroyer
comments (
4
)
aeris733
posted
the 05/03/2026 at 03:38 PM
Je connaissais pas.
Merci pour cette decouverte
5120x2880
posted
the 05/03/2026 at 03:43 PM
Je pense que tu connais déjà, mais un mec a fait un open world immense sur la console, on peut télécharger le jeu ici
https://github.com/lambertjamesd/n64brew2025/releases
derno
posted
the 05/03/2026 at 03:55 PM
impressionant, je ne connaissait pas du tout et pourtant j'achetais religieusement tous mes magazines lié à la N64.
aeris733
posted
the 05/03/2026 at 03:58 PM
derno
Pareil.
J’achetais Nintendo Magazine et mon pote achetais X64, ensuite on se les prêtait
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Merci pour cette decouverte
J’achetais Nintendo Magazine et mon pote achetais X64, ensuite on se les prêtait