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Aidyn Chronicles : le RPG sauce Elder scroll sur N64
Hello la commu,

La N64 était bien avare en RPG, Aidyn Chronicles en est pourtant un, tout en 3D, au style très occidental sur la machine, petit tour d'horizon :

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    aeris733
    posted the 05/03/2026 at 03:20 PM by fdestroyer
    comments (4)
    aeris733 posted the 05/03/2026 at 03:38 PM
    Je connaissais pas.

    Merci pour cette decouverte
    5120x2880 posted the 05/03/2026 at 03:43 PM
    Je pense que tu connais déjà, mais un mec a fait un open world immense sur la console, on peut télécharger le jeu ici https://github.com/lambertjamesd/n64brew2025/releases
    derno posted the 05/03/2026 at 03:55 PM
    impressionant, je ne connaissait pas du tout et pourtant j'achetais religieusement tous mes magazines lié à la N64.
    aeris733 posted the 05/03/2026 at 03:58 PM
    derno Pareil.

    J’achetais Nintendo Magazine et mon pote achetais X64, ensuite on se les prêtait
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