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L.A. Noire
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name : L.A. Noire
platform : Xbox 360
editor : Rockstar Games
developer : Team Bondi
genre : action-aventure
multiplayer : non
european release date : 05/20/2011
us release date : 05/17/2011
japanese release date : 07/07/2011
other versions : PlayStation 3
official website : http://www.rockstargames.com/lanoire/
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altendorf
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Take-Two Interactive n’exclut pas un retour de L.A. Noire


Et si la licence L.A. Noire n’avait pas dit son dernier mot ? C’est en tout cas ce que laisse entendre Strauss Zelnick, le patron de Take-Two Interactive, lors d’une récente prise de parole.

Interrogé pendant l’événement iicon à Las Vegas par la journaliste Jenny Maas de Variety sur un possible retour de la franchise, Strauss Zelnick a simplement répondu par un « oui » qui n’est pas passé inaperçu. Une réaction qui a surpris jusqu’aux journalistes présents, laissant planer le doute sur un projet potentiel autour de la série.

Le dirigeant a ensuite tempéré ses propos en précisant que l’éditeur réfléchissait globalement à l’avenir de toutes ses licences : rien de concret à annoncer pour le moment, mais une volonté claire de ne pas laisser dormir ses propriétés intellectuelles.

Sorti initialement en mai 2011 sur PlayStation 3 et Xbox 360, puis quelques mois plus tard sur PC, L.A. Noire proposait aux joueurs d’incarner Cole Phelps, un inspecteur du LAPD chargé de résoudre diverses affaires dans un Los Angeles d’après-guerre. Le titre s’était distingué par sa technologie de capture faciale et son approche axée sur l’interrogatoire.

Bien accueilli à sa sortie, le jeu a dépassé les 7,5 millions d’exemplaires vendus en 2017. Il a également eu droit à une ressortie sur consoles modernes (PS4, Xbox One, Switch), ainsi qu’à une adaptation en réalité virtuelle avec L.A. Noire: The VR Case Files.

Pour l’instant, rien d’officiel n’a été annoncé. Si un nouveau projet venait à voir le jour, Strauss Zelnick rappelle que ce serait du ressort de Rockstar Games de le dévoiler. En attendant, les fans peuvent au moins se raccrocher à une chose : la porte n’est clairement pas fermée.
Insider Gaming - https://insider-gaming.com/an-l-a-noire-return-take-two-ceo-strauss-zelnick-hints-at-something-new/
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    posted the 05/02/2026 at 05:35 PM by altendorf
    comments (7)
    zekk posted the 05/02/2026 at 05:47 PM
    grundbeld posted the 05/02/2026 at 06:02 PM
    La licence a vraiment repris du galon récemment. Je vois beaucoup de gens en parler en bien. A sa sortie c’était pas la cata mais c’était pas si facile non plus, les gens ayant pour la plupart pensé que ce serait un GTA à cause du sigle Rockstar sur la boîte.
    zekk posted the 05/02/2026 at 06:08 PM
    grundbeld perso je l’ai fait à sa sortie et j'avais adoré, il a un peu vieilli maintenant
    oss137 posted the 05/02/2026 at 06:34 PM
    Ah c'est marrant, j'ai fait une brocante hier, je l'ai trouvé à 5 balles sur one et je suis en train de le refaire
    ravyxxs posted the 05/02/2026 at 06:53 PM
    Oh oui pleaaase.
    Mais si y a un jeu LA Noire ça sera quelle année ?? Les années 80 ? Le Noire dans le titre n'irait plus alors...en tout cas, vu qu'ils ont l'expertise de GTA 6 et de son gigantesque open world qui nous attends, ils vont faire du sale !!! J'aimerais trop les années 80 perso ma ma mia...dans un New York et pas Miami ou LA !

    zekk

    oss137 Super ce jeu, j'étais triste pour la fin...
    oss137 posted the 05/02/2026 at 07:06 PM
    ravyxxs jamais fait jusqu'au bout, ça va être l'occasion
    adamjensen posted the 05/02/2026 at 07:07 PM
    C’était pas mal, mais bon…
    Et puis après tout ce temps, ce n’était pas vraiment nécessaire.
    Ce n’était pas une licence de malade non plus.
    Mais je n’ai pas passé un mauvais moment.
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