Et si la licence L.A. Noire n’avait pas dit son dernier mot ? C’est en tout cas ce que laisse entendre Strauss Zelnick, le patron de Take-Two Interactive, lors d’une récente prise de parole.Interrogé pendant l’événement iicon à Las Vegas par la journaliste Jenny Maas de Variety sur un possible retour de la franchise, Strauss Zelnick a simplement répondu par un « oui » qui n’est pas passé inaperçu. Une réaction qui a surpris jusqu’aux journalistes présents, laissant planer le doute sur un projet potentiel autour de la série.Le dirigeant a ensuite tempéré ses propos en précisant que l’éditeur réfléchissait globalement à l’avenir de toutes ses licences : rien de concret à annoncer pour le moment, mais une volonté claire de ne pas laisser dormir ses propriétés intellectuelles.Sorti initialement en mai 2011 sur PlayStation 3 et Xbox 360, puis quelques mois plus tard sur PC, L.A. Noire proposait aux joueurs d’incarner Cole Phelps, un inspecteur du LAPD chargé de résoudre diverses affaires dans un Los Angeles d’après-guerre. Le titre s’était distingué par sa technologie de capture faciale et son approche axée sur l’interrogatoire.Bien accueilli à sa sortie, le jeu a dépassé les 7,5 millions d’exemplaires vendus en 2017. Il a également eu droit à une ressortie sur consoles modernes (PS4, Xbox One, Switch), ainsi qu’à une adaptation en réalité virtuelle avec L.A. Noire: The VR Case Files.Pour l’instant, rien d’officiel n’a été annoncé. Si un nouveau projet venait à voir le jour, Strauss Zelnick rappelle que ce serait du ressort de Rockstar Games de le dévoiler. En attendant, les fans peuvent au moins se raccrocher à une chose : la porte n’est clairement pas fermée.